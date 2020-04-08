BBMA Dashboard Guide

📌 Описание продукта: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide — это индикатор на основе BBMA, созданный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать структуру рынка на всех таймфреймах — от MN1 до M1 — в одном чистом и интерактивном дашборде.

С помощью этого инструмента вам больше не нужно переключаться между множеством графиков. Вся ключевая информация отображается в едином, удобном для чтения дашборде.

✨ Основные функции:

  • 🔎 Мульти-таймфрейм структура
    Мгновенно отображает анализ BBMA от месячного графика до 1 минуты, что позволяет одновременно отслеживать как долгосрочные тренды, так и краткосрочные движения.

  • 📊 Опция Potential Pair
    Анализируйте рыночные возможности в зависимости от вашего стиля торговли:

    • Свинг → среднесрочная торговля.

    • Интрадей → внутридневная торговля.

    • Скальпинг → быстрые входы с короткими целями.

  • 📐 Инструмент Fibo Musang
    Встроенный Фибоначчи Musang с гибкими режимами:

    • Вертикальный и горизонтальный стиль для разных стратегий.

    • Помогает определить зоны входа и цели для фиксации прибыли.

  • ⚙️ Настраиваемый выбор пары
    Легко настраивайте и выбирайте, какие пары отображать на дашборде в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.

💡 Преимущества:

  • Чистый и интуитивный интерфейс дашборда.

  • Подходит для любых стилей торговли (свинг, интрадей, скальпинг).

  • Экономит время, объединяя структуру BBMA на разных таймфреймах.

  • Повышает точность в определении сигналов и сетапов BBMA.

📌 Примечание:
Этот индикатор — не «инструмент быстрого заработка», а помощник для анализа BBMA, созданный для повышения скорости и ясности при чтении структуры рынка.


