BBMA Dashboard Guide
- Индикаторы
- Sahid Akbar
- Версия: 1.1
- Обновлено: 27 декабря 2025
- Активации: 5
📌 Описание продукта: BBMA Dashboard Guide
BBMA Dashboard Guide — это индикатор на основе BBMA, созданный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать структуру рынка на всех таймфреймах — от MN1 до M1 — в одном чистом и интерактивном дашборде.
С помощью этого инструмента вам больше не нужно переключаться между множеством графиков. Вся ключевая информация отображается в едином, удобном для чтения дашборде.
✨ Основные функции:
-
🔎 Мульти-таймфрейм структура
Мгновенно отображает анализ BBMA от месячного графика до 1 минуты, что позволяет одновременно отслеживать как долгосрочные тренды, так и краткосрочные движения.
-
📊 Опция Potential Pair
Анализируйте рыночные возможности в зависимости от вашего стиля торговли:
-
Свинг → среднесрочная торговля.
-
Интрадей → внутридневная торговля.
-
Скальпинг → быстрые входы с короткими целями.
-
-
📐 Инструмент Fibo Musang
Встроенный Фибоначчи Musang с гибкими режимами:
-
Вертикальный и горизонтальный стиль для разных стратегий.
-
Помогает определить зоны входа и цели для фиксации прибыли.
-
-
⚙️ Настраиваемый выбор пары
Легко настраивайте и выбирайте, какие пары отображать на дашборде в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.
💡 Преимущества:
-
Чистый и интуитивный интерфейс дашборда.
-
Подходит для любых стилей торговли (свинг, интрадей, скальпинг).
-
Экономит время, объединяя структуру BBMA на разных таймфреймах.
-
Повышает точность в определении сигналов и сетапов BBMA.
📌 Примечание:
Этот индикатор — не «инструмент быстрого заработка», а помощник для анализа BBMA, созданный для повышения скорости и ясности при чтении структуры рынка.