📌 Описание продукта: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide — это индикатор на основе BBMA, созданный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать структуру рынка на всех таймфреймах — от MN1 до M1 — в одном чистом и интерактивном дашборде.

С помощью этого инструмента вам больше не нужно переключаться между множеством графиков. Вся ключевая информация отображается в едином, удобном для чтения дашборде.

✨ Основные функции:

🔎 Мульти-таймфрейм структура

Мгновенно отображает анализ BBMA от месячного графика до 1 минуты, что позволяет одновременно отслеживать как долгосрочные тренды, так и краткосрочные движения.

📊 Опция Potential Pair

Анализируйте рыночные возможности в зависимости от вашего стиля торговли: Свинг → среднесрочная торговля. Интрадей → внутридневная торговля. Скальпинг → быстрые входы с короткими целями.

📐 Инструмент Fibo Musang

Встроенный Фибоначчи Musang с гибкими режимами: Вертикальный и горизонтальный стиль для разных стратегий. Помогает определить зоны входа и цели для фиксации прибыли.

⚙️ Настраиваемый выбор пары

Легко настраивайте и выбирайте, какие пары отображать на дашборде в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.

💡 Преимущества:

Чистый и интуитивный интерфейс дашборда.

Подходит для любых стилей торговли (свинг, интрадей, скальпинг).

Экономит время, объединяя структуру BBMA на разных таймфреймах.

Повышает точность в определении сигналов и сетапов BBMA.

📌 Примечание:

Этот индикатор — не «инструмент быстрого заработка», а помощник для анализа BBMA, созданный для повышения скорости и ясности при чтении структуры рынка.