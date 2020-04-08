BBMA Dashboard Guide

📌 製品説明: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide は、BBMA に基づいたインジケーターで、MN1 から M1 までのすべてのタイムフレームにわたる マーケット構造 を、ひとつのシンプルで直感的なダッシュボードで確認できるように設計されています。

このツールを使えば、複数のチャートを切り替える必要はありません。重要な情報はすべて 一目で分かるダッシュボード に表示されます。

✨ 主な機能:

  • 🔎 マルチタイムフレーム構造
    月足から1分足まで、BBMA 分析を瞬時に表示し、長期トレンドと短期の値動きを同時に把握可能。

  • 📊 ポテンシャルペアオプション
    あなたのトレードスタイルに合わせて市場のチャンスを分析:

    • スイングトレード → 中期取引。

    • デイトレード → 日中取引。

    • スキャルピング → 短期ターゲットで素早いエントリー。

  • 📐 Fibo Musang ツール
    柔軟なフィボナッチ Musang を搭載:

    • 縦型と横型のスタイル に対応。

    • エントリーゾーンや利益目標をより正確に決定。

  • ⚙️ カスタムペアセレクター
    ダッシュボードに表示する通貨ペアを簡単に選択・調整可能。

💡 利点:

  • クリーンで分かりやすいダッシュボードインターフェイス。

  • すべてのトレードスタイル（スイング、デイトレ、スキャルピング）に対応。

  • 複数タイムフレームの BBMA 構造を統合し、分析時間を短縮。

  • BBMA シグナルやセットアップの認識精度と一貫性を向上。

📌 注意:
このインジケーターは「即利益ツール」ではなく、BBMA 分析アシスタント として、市場構造をより速く、より明確に把握できるようサポートします。


