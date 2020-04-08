BBMA Dashboard Guide
- インディケータ
- Sahid Akbar
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 27 12月 2025
- アクティベーション: 5
📌 製品説明: BBMA Dashboard Guide
BBMA Dashboard Guide は、BBMA に基づいたインジケーターで、MN1 から M1 までのすべてのタイムフレームにわたる マーケット構造 を、ひとつのシンプルで直感的なダッシュボードで確認できるように設計されています。
このツールを使えば、複数のチャートを切り替える必要はありません。重要な情報はすべて 一目で分かるダッシュボード に表示されます。
✨ 主な機能:
-
🔎 マルチタイムフレーム構造
月足から1分足まで、BBMA 分析を瞬時に表示し、長期トレンドと短期の値動きを同時に把握可能。
-
📊 ポテンシャルペアオプション
あなたのトレードスタイルに合わせて市場のチャンスを分析:
-
スイングトレード → 中期取引。
-
デイトレード → 日中取引。
-
スキャルピング → 短期ターゲットで素早いエントリー。
-
-
📐 Fibo Musang ツール
柔軟なフィボナッチ Musang を搭載:
-
縦型と横型のスタイル に対応。
-
エントリーゾーンや利益目標をより正確に決定。
-
-
⚙️ カスタムペアセレクター
ダッシュボードに表示する通貨ペアを簡単に選択・調整可能。
💡 利点:
-
クリーンで分かりやすいダッシュボードインターフェイス。
-
すべてのトレードスタイル（スイング、デイトレ、スキャルピング）に対応。
-
複数タイムフレームの BBMA 構造を統合し、分析時間を短縮。
-
BBMA シグナルやセットアップの認識精度と一貫性を向上。
📌 注意:
このインジケーターは「即利益ツール」ではなく、BBMA 分析アシスタント として、市場構造をより速く、より明確に把握できるようサポートします。