BBMA Dashboard Guide
- Indicadores
- Sahid Akbar
- Versión: 1.1
- Actualizado: 27 diciembre 2025
- Activaciones: 5
📌 Descripción del producto: BBMA Dashboard Guide
BBMA Dashboard Guide es un indicador basado en BBMA diseñado para ayudar a los operadores a monitorear la estructura del mercado en todos los marcos de tiempo - desde MN1 hasta M1 - en un tablero limpio e interactivo.
Con esta herramienta, ya no tendrá que alternar entre varios gráficos. Toda la información clave se muestra en un cuadro de mandos único y fácil de leer.
Características principales:
-
🔎 E structura Multi-Timeframe
Visualice instantáneamente el análisis BBMA desde gráficos mensuales a gráficos de 1 minuto, lo que le permite seguir las tendencias a largo plazo y los movimientos a corto plazo al mismo tiempo.
-
📊 O pción de Par Potencial
Analice las oportunidades del mercado en función de su estilo de negociación:
-
Swing → negociación a medio plazo.
-
Intradía → negociación diaria.
-
Scalping → entradas rápidas con objetivos cortos.
-
-
📐 Fibo Musang Tool
Fibonacci Musang integrado con modos flexibles:
-
Estilo Vertical & Horizontal para diferentes estrategias.
-
Ayuda a definir zonas de entrada precisas y objetivos de beneficios.
-
-
⚙️ Selector de Pares Personalizado
Ajusta y elige fácilmente qué pares mostrar en el tablero según tus preferencias de trading.
💡 Ventajas:
-
Interfaz de cuadro de mandos limpia e intuitiva.
-
Adecuado para todos los enfoques de trading (Swing, Intradía, Scalping).
-
Ahorra tiempo mediante la consolidación de la estructura BBMA a través de múltiples marcos de tiempo.
-
Mejora la consistencia en la identificación de señales y configuraciones BBMA.
📌 Nota:
Este indicador no es una "herramienta para hacerse rico rápidamente", sino un asistente de análisis BBMA diseñado para mejorar la claridad y la velocidad en la lectura de las estructuras de mercado.