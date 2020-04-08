📌 Descripción del producto: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide es un indicador basado en BBMA diseñado para ayudar a los operadores a monitorear la estructura del mercado en todos los marcos de tiempo - desde MN1 hasta M1 - en un tablero limpio e interactivo.

Con esta herramienta, ya no tendrá que alternar entre varios gráficos. Toda la información clave se muestra en un cuadro de mandos único y fácil de leer.

Características principales:

🔎 E structura Multi-Timeframe

Visualice instantáneamente el análisis BBMA desde gráficos mensuales a gráficos de 1 minuto, lo que le permite seguir las tendencias a largo plazo y los movimientos a corto plazo al mismo tiempo.

📊 O pción de Par Potencial

Analice las oportunidades del mercado en función de su estilo de negociación: Swing → negociación a medio plazo. Intradía → negociación diaria. Scalping → entradas rápidas con objetivos cortos.

📐 Fibo Musang Tool

Fibonacci Musang integrado con modos flexibles: Estilo Vertical & Horizontal para diferentes estrategias. Ayuda a definir zonas de entrada precisas y objetivos de beneficios.

⚙️ Selector de Pares Personalizado

Ajusta y elige fácilmente qué pares mostrar en el tablero según tus preferencias de trading.

💡 Ventajas:

Interfaz de cuadro de mandos limpia e intuitiva.

Adecuado para todos los enfoques de trading (Swing, Intradía, Scalping).

Ahorra tiempo mediante la consolidación de la estructura BBMA a través de múltiples marcos de tiempo.

Mejora la consistencia en la identificación de señales y configuraciones BBMA.

📌 Nota:

Este indicador no es una "herramienta para hacerse rico rápidamente", sino un asistente de análisis BBMA diseñado para mejorar la claridad y la velocidad en la lectura de las estructuras de mercado.