BBMA Dashboard Guide

📌 Descripción del producto: BBMA Dashboard Guide

BBMA Dashboard Guide es un indicador basado en BBMA diseñado para ayudar a los operadores a monitorear la estructura del mercado en todos los marcos de tiempo - desde MN1 hasta M1 - en un tablero limpio e interactivo.

Con esta herramienta, ya no tendrá que alternar entre varios gráficos. Toda la información clave se muestra en un cuadro de mandos único y fácil de leer.

Características principales:

  • 🔎 E structura Multi-Timeframe
    Visualice instantáneamente el análisis BBMA desde gráficos mensuales a gráficos de 1 minuto, lo que le permite seguir las tendencias a largo plazo y los movimientos a corto plazo al mismo tiempo.

  • 📊 O pción de Par Potencial
    Analice las oportunidades del mercado en función de su estilo de negociación:

    • Swing → negociación a medio plazo.

    • Intradía → negociación diaria.

    • Scalping → entradas rápidas con objetivos cortos.

  • 📐 Fibo Musang Tool
    Fibonacci Musang integrado con modos flexibles:

    • Estilo Vertical & Horizontal para diferentes estrategias.

    • Ayuda a definir zonas de entrada precisas y objetivos de beneficios.

  • ⚙️ Selector de Pares Personalizado
    Ajusta y elige fácilmente qué pares mostrar en el tablero según tus preferencias de trading.

💡 Ventajas:

  • Interfaz de cuadro de mandos limpia e intuitiva.

  • Adecuado para todos los enfoques de trading (Swing, Intradía, Scalping).

  • Ahorra tiempo mediante la consolidación de la estructura BBMA a través de múltiples marcos de tiempo.

  • Mejora la consistencia en la identificación de señales y configuraciones BBMA.

📌 Nota:
Este indicador no es una "herramienta para hacerse rico rápidamente", sino un asistente de análisis BBMA diseñado para mejorar la claridad y la velocidad en la lectura de las estructuras de mercado.


