BB and EMA 50
- Indikatoren
- Sahid Akbar
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
BB und EMA 50
Dieser Indikator kombiniert BollingerBänder und EMA50, um Trendstärke, Momentumverschiebungen, Volatilitätsausweitung und direktionale Tendenzen zu verdeutlichen. Er bietet strukturierte Einblicke für die Erkennung von Ausbrüchen, die Validierung von Pullbacks und die dynamische Trendfortsetzung unter verschiedenen Marktbedingungen und verbessert die Präzision bei der Identifizierung zuverlässiger Handels-Setups. Die Software enthält außerdem eine interaktive, einblendbare Liniensteuerung mit integrierten Schaltflächen für eine flexible visuelle Analyse.