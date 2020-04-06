MA Gold Happy

🔹 MA Gold Happy - Automatisierter Goldhandels-EA (XAUUSD M30)

MA Gold Happy ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erfasst kurz- bis mittelfristige Trends mit einem 3 EMA-System in Kombination mit Fixed SL/TP und Trailing Stop für hohe Gewinnraten und einfaches Risikomanagement.

Dieser EA eignet sich sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger, die ohne ständige Überwachung vollautomatisch auf MT4 handeln möchten.

- Download der Set-Datei , [Klick]

🥈 Handelssystem

  • 3 EMA-Setup:

    • Schneller EMA = 9

    • Mittlerer EMA = 50

    • Langsamer EMA = 75

  • Automatische Einstiegsregeln:

    • Kaufen: EMA9 > EMA50 > EMA75 + Kursrückgang nahe EMA50/75

    • Verkaufen: EMA9 < EMA50 < EMA75 + Kursrücksetzer in der Nähe von EMA50/75

  • Fester SL/TP und Trailing Stop:

    • SL = 500 Punkte

    • TP = 1500 Punkte

    • Trailing-Trigger = 150 Punkte

    • Trailing Stop = 150 Punkte

    • Nachlaufender Schritt = 50 Punkte

  • Zeitfilter:

    • Handel nur erlaubt während ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00

    • Schließen Sie alle Aufträge täglich, um ein Engagement über Nacht zu vermeiden.

🥉 Risikomanagement

  • Risiko pro Handel = 10% (einstellbar)

  • 0,01 Lot ≈ 100 USD

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf SL und gewähltem Risiko

🏅 Hauptmerkmale

  • Klare Signale: Das EMA3-System identifiziert Goldtrends präzise

  • 🛡️ Fester SL/TP + Trailing Stop: Schützt das Kapital und sichert den Gewinn automatisch

  • ⏱️ Optimiert für M30: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalfrequenz und Goldvolatilität

  • 📅 Zeitfilter + Tagesschluss: Vermeiden Sie den Handel während Perioden mit geringem Volumen oder hochwirksamen Nachrichten

  • 🏆 MQL5 Automatische Validierung bestanden: Bereit für Live-Konten

🎯 Geeignet für.

  • Händler, die einen stabilen EA für den Goldhandel suchen

  • Anfänger, die eine vollautomatische MT4-Strategie suchen

  • Benutzer, die die M30-Trendfolgestrategie ohne manuelle Überwachung testen möchten

⚙️ Anleitung zur Installation

  1. Kopieren Sie die .ex4 oder .mq4 Datei in Ihren MT4 Experts Ordner

  2. Starten Sie MT4 neu → fügen Sie den EA dem XAUUSD M30-Chart hinzu // Laden Sie die Set-Datei herunter,[Klick]

  3. Passen Sie den Risikoprozentsatz entsprechend Ihrer Kontogröße an

  4. Aktivieren Sie AutoTrading und starten Sie den Handel

⚠️ Haftungsausschluss

  • Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab

  • Es wird empfohlen, den Handel zunächst mit einem Demokonto zu testen.

  • Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten (FOMC, CPI, NFP) für geringere Volatilität

MA Gold Happy - Vollautomatischer Goldhandels-EA mit präzisen Signalen, einfachem Risikomanagement und hoher Gewinnrate. Sofort einsatzbereit auf MT4.


