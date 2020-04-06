MA Gold Happy
- Experten
- Thannawut Khankhat
- Version: 1.0
MA Gold Happy ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erfasst kurz- bis mittelfristige Trends mit einem 3 EMA-System in Kombination mit Fixed SL/TP und Trailing Stop für hohe Gewinnraten und einfaches Risikomanagement.
Dieser EA eignet sich sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger, die ohne ständige Überwachung vollautomatisch auf MT4 handeln möchten.
- Download der Set-Datei , [Klick]
🥈 Handelssystem
-
3 EMA-Setup:
-
Schneller EMA = 9
-
Mittlerer EMA = 50
-
Langsamer EMA = 75
-
-
Automatische Einstiegsregeln:
-
Kaufen: EMA9 > EMA50 > EMA75 + Kursrückgang nahe EMA50/75
-
Verkaufen: EMA9 < EMA50 < EMA75 + Kursrücksetzer in der Nähe von EMA50/75
-
-
Fester SL/TP und Trailing Stop:
-
SL = 500 Punkte
-
TP = 1500 Punkte
-
Trailing-Trigger = 150 Punkte
-
Trailing Stop = 150 Punkte
-
Nachlaufender Schritt = 50 Punkte
-
-
Zeitfilter:
-
Handel nur erlaubt während ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00
-
Schließen Sie alle Aufträge täglich, um ein Engagement über Nacht zu vermeiden.
-
🥉 Risikomanagement
-
Risiko pro Handel = 10% (einstellbar)
-
0,01 Lot ≈ 100 USD
-
Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf SL und gewähltem Risiko
🏅 Hauptmerkmale
-
✅ Klare Signale: Das EMA3-System identifiziert Goldtrends präzise
-
🛡️ Fester SL/TP + Trailing Stop: Schützt das Kapital und sichert den Gewinn automatisch
-
⏱️ Optimiert für M30: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalfrequenz und Goldvolatilität
-
📅 Zeitfilter + Tagesschluss: Vermeiden Sie den Handel während Perioden mit geringem Volumen oder hochwirksamen Nachrichten
-
🏆 MQL5 Automatische Validierung bestanden: Bereit für Live-Konten
🎯 Geeignet für.
-
Händler, die einen stabilen EA für den Goldhandel suchen
-
Anfänger, die eine vollautomatische MT4-Strategie suchen
-
Benutzer, die die M30-Trendfolgestrategie ohne manuelle Überwachung testen möchten
⚙️ Anleitung zur Installation
-
Kopieren Sie die .ex4 oder .mq4 Datei in Ihren MT4 Experts Ordner
-
Starten Sie MT4 neu → fügen Sie den EA dem XAUUSD M30-Chart hinzu // Laden Sie die Set-Datei herunter,[Klick]
-
Passen Sie den Risikoprozentsatz entsprechend Ihrer Kontogröße an
-
Aktivieren Sie AutoTrading und starten Sie den Handel
⚠️ Haftungsausschluss
-
Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab
-
Es wird empfohlen, den Handel zunächst mit einem Demokonto zu testen.
-
Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten (FOMC, CPI, NFP) für geringere Volatilität
MA Gold Happy - Vollautomatischer Goldhandels-EA mit präzisen Signalen, einfachem Risikomanagement und hoher Gewinnrate. Sofort einsatzbereit auf MT4.