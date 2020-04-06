🔹 MA Gold Happy - Automatisierter Goldhandels-EA (XAUUSD M30)

MA Gold Happy ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erfasst kurz- bis mittelfristige Trends mit einem 3 EMA-System in Kombination mit Fixed SL/TP und Trailing Stop für hohe Gewinnraten und einfaches Risikomanagement.

Dieser EA eignet sich sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger, die ohne ständige Überwachung vollautomatisch auf MT4 handeln möchten.

- Download der Set-Datei , [Klick]

🥈 Handelssystem

3 EMA-Setup: Schneller EMA = 9 Mittlerer EMA = 50 Langsamer EMA = 75

Automatische Einstiegsregeln: Kaufen: EMA9 > EMA50 > EMA75 + Kursrückgang nahe EMA50/75 Verkaufen: EMA9 < EMA50 < EMA75 + Kursrücksetzer in der Nähe von EMA50/75

Fester SL/TP und Trailing Stop: SL = 500 Punkte TP = 1500 Punkte Trailing-Trigger = 150 Punkte Trailing Stop = 150 Punkte Nachlaufender Schritt = 50 Punkte

Zeitfilter: Handel nur erlaubt während ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00 Schließen Sie alle Aufträge täglich, um ein Engagement über Nacht zu vermeiden.



🥉 Risikomanagement

Risiko pro Handel = 10% (einstellbar)

0,01 Lot ≈ 100 USD

Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf SL und gewähltem Risiko

🏅 Hauptmerkmale

✅ Klare Signale: Das EMA3-System identifiziert Goldtrends präzise

🛡️ Fester SL/TP + Trailing Stop: Schützt das Kapital und sichert den Gewinn automatisch

⏱️ Optimiert für M30: Ausgewogenes Verhältnis zwischen Signalfrequenz und Goldvolatilität

📅 Zeitfilter + Tagesschluss: Vermeiden Sie den Handel während Perioden mit geringem Volumen oder hochwirksamen Nachrichten

🏆 MQL5 Automatische Validierung bestanden: Bereit für Live-Konten

🎯 Geeignet für.

Händler, die einen stabilen EA für den Goldhandel suchen

Anfänger, die eine vollautomatische MT4-Strategie suchen

Benutzer, die die M30-Trendfolgestrategie ohne manuelle Überwachung testen möchten

⚙️ Anleitung zur Installation

Kopieren Sie die .ex4 oder .mq4 Datei in Ihren MT4 Experts Ordner Starten Sie MT4 neu → fügen Sie den EA dem XAUUSD M30-Chart hinzu // Laden Sie die Set-Datei herunter,[Klick] Passen Sie den Risikoprozentsatz entsprechend Ihrer Kontogröße an Aktivieren Sie AutoTrading und starten Sie den Handel

⚠️ Haftungsausschluss

Handelsergebnisse hängen von den Marktbedingungen und Risikoeinstellungen ab

Es wird empfohlen, den Handel zunächst mit einem Demokonto zu testen.

Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten (FOMC, CPI, NFP) für geringere Volatilität

