Fund Trading Ultimate

🚀 Fund Trading Ultimate MT5 - Expert Advisor

Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis mit Fund Trading Ultimate MT5!
Ein leistungsstarker Expert Advisor für Trader aller Stufen 🎯
Optimiert für MetaTrader 5, kombiniert effiziente Strategien mit robustem Risikomanagement ✅

📊 Details zur Verwendung

  • 💱 Hauptwährungspaar: EUR/USD oder USD/JPY

  • ⏱️ Zeitrahmen: M15

  • 📉 Startlotgröße: 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)

  • 🏆 Prop Firm Kompatibel: Nachgewiesene Leistung auf Prop Firm-Konten

🏦 E mpfohlene Makler

  • Funktioniert mit Standard-GMT-Brokern wie IC Markets, Tickmill

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher (kann für niedrigere Hebel angepasst werden)

⚙️ Installation & Empfehlungen

1️⃣ Hängen Sie den EA an den EUR/USD- oder USD/JPY-M15-Chart an
2️⃣ Es wird dringend empfohlen, für optimale Ergebnisse einen VPS-Server zu verwenden
3️⃣ 📥 Laden Sie die Set-Datei (.set) herunter [(Klick)]

📈 Verwendete Indikatoren

  • 📊 EMA9/21

  • 📈 RSI(14)

  • 📉 ADX(14)

  • 🔄 Stochastik (20,80)

🟢 Einstiegsbedingungen

  • KAUFEN: EMA9 kreuzt über EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überverkauft nach oben

  • VERKAUFEN: EMA9 kreuzt unter EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überkauft nach unten

  • ✅ Bestätigung durch Kerzenmuster (z. B. Bullish Engulfing, Breakout)

🌟 Hauptmerkmale

  • 🛡️ Verwendet immer Stop Loss und Take Profit

  • 📅 Eingebautes tägliches System zum Öffnen/Schließen von Aufträgen

🔐 Risikomanagement

🔹 Standard

  • ⛔ SL = 20 Pips / 🎯 TP = konfigurierbarer RR

  • ⚖️ Risiko = Max 1% pro Handel

  • 📉 Losgröße: 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)

  • 🕑 Maximal 1-2 Trades pro Tag

🔹 Prop-Firma

  • 💰 Lot 0,5 | 1 Handel = $10.000 Kapital | RR 1:Max (Fast BOGO)

  • 💰 Lot 0.5 | 2 Trades = $10,000 Kapital | RR 1:2 (Fast)

  • 💰 Lot 0.15 | 1 Handel = $10,000 Kapital | RR 1:2.5 (Sicher)

  • 💰 Lot 0,15 | 2 Trades = $10.000 Kapital | RR 1:2,5 (Sicher)

📝 Anmerkungen

  • 🧪 Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen

  • 📊 Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und EA-Einstellungen variieren

🎉 Laden Sie Fund Trading Ultimate MT5 noch heute herunter
und beginnen Sie zu handeln wie ein Profi! 🚀

Empfohlene Produkte
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
FlixTrade Guardian PRO
Lucas Leguisamo Mallo
1 (1)
Experten
FlixTrade Guardian PRO – XAUUSD Geringer Drawdown • Kapitalschutz • Langfristige Konsistenz FlixTrade Guardian PRO ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor , der für Trader entwickelt wurde, die Kapitalschutz, kontrolliertes Risiko und langfristige Beständigkeit über aggressive und instabile Strategien stellen. Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt, ist dieses EA darauf ausgelegt, verschiedene Marktzyklen zu überstehen – einschließlich Phasen hoher Volatilität, Trendmärkte und Konsoli
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experten
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein
Portfolio Swing King
Trinity Castle
Experten
Portfolio Swing King ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der eine getestete, einfache Swing-Trading-Strategie mit nur 2 technischen Indikatoren (Bollinger Bands & MACD), mit einem soliden Handels- und Geldmanagement und, was sehr wichtig ist, einer Multi-Asset-Diversität handelt. Der EA wurde entwickelt, um ein langfristiger Vermögensaufbau zu sein, nicht ein "get rich quick scam bot". Kein Martingal Kein Raster Kein Hedge Er handelt alle voreingestellten Paare von einem einzigen Chart-Set
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experten
Kaufen Sie Tief - verkaufen Sie Hoch im US Tech 100 Index Kein Martingale, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss.  Live-Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2196371 Der Startpreis ist nur für die ersten Käufer, nächster Preis USD 399 und jede Woche, die mit Gewinn endet, steigt er um weitere 100. Die Standardeinstellungen gelten für den US 100 Tech(Cash) CFD M15 Chart, die Standard-Lotgrößen sind für ein Konto von USD 10000.   Der Mindestkontostand beträgt USD 100 um
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Präzisions-Multistrategie-Meisterschaft für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie das volle Potenzial von HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die FOREX- und XAUUSD-Märkte mit chirurgischer Präzision zu erobern. Maßgeschneidert für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren, kombiniert dieser KI-gestützte EA fortschrittliche hybride Strategien – einschließlich Breakout, Mean Reversion,
Marksman MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Präziser Einstieg. Saubere Ausführung. Marksman ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der auf einer Single-Shot-Strategie basiert und den Markt mit einem einzigen präzisen Schuss erfasst – mit Take-Profit und Stop-Loss für jede Position. Inspiriert von den Fähigkeiten eines echten Scharfschützen nutzt dieser EA eine Kombination aus OsMA, Stochastik-Oszilla
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experten
Dynamic Trend MACD Expert ist eine fortschrittliche algorithmische Handelslösung, die für den effizienten Einsatz auf MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Mit einer intelligenten Kombination von Indikatoren zielt der Algorithmus darauf ab, profitable Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage des MACD-Indikators und der Trendanalyse zu identifizieren. Der Algorithmus nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), um die Stärke und Richtung eines Trends zu bewerten
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experten
任何交易者的最佳伙伴！ Dieser EA lädt. (1) Sie können automatisch Stop Loss und Take Profit für Aufträge ohne Stop Loss und Take Profit setzen. (2) Sie können Aufträge in den Gewinn nach einem bestimmten festgelegten Bereich, um Gewinne zu schützen. 3 Sie können den Take-Profit und Stop-Loss verschieben. Merkmale 1 Sie können automatisch Take-Profit und Stop-Loss für Aufträge ohne Stop-Loss und Take-Profit setzen. (2) Gewinn-Aufträge können auf eine bestimmte Gewinnspanne nach der Gewinnsich
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experten
Matrix Arrow EA MT5  ist ein einzigartiger Fachberater, der die  MT5-Signale des Matrix Arrow Indicator  mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konverge
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
GS target5
Aleksander Gladkov
Experten
Der revolutionäre automatische Berater der neuen Generation mit drei Parametern: Gewinnziel pro Monat (von 10% bis 100%) Risikograd (SuperLow, Niedrig, Mittel, Hoch) Stop-Loss-Grenze, USD Eingerichtet für den EURUSD-Zeitrahmen M15. Funktioniert auf HEDGING Konten mit einem Hebel von 1:500 und einem Deposit von 500USD. Genug für die Arbeit: Entscheiden Sie sich für die Größe der Einzahlung, die Sie ihm anvertrauen können Legen Sie den Wert des gewünschten Gewinns pro Monat fest (von 10 bis 1
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experten
Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
FREE
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experten
Gold Breakout PRO-P - Präzisions-Breakout-Trading für Gold und Forex Meistern Sie die Märkte mit unübertroffener Präzision und Sicherheit Gold Breakout PRO-P ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD (Gold)-Markt zu dominieren und gleichzeitig bei Forex-Paaren wie EURUSD zu glänzen. Entwickelt für Prop-Trader, Privatanleger und algorithmische Handelsenthusiasten, nutzt dieser EA eine ausgeklügelte Breakout-Strategie, die durch Rückweisungsbestätigung, Liquidit
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Fibonacci Scalper Pro Seller
Ofer Dvir
Experten
Fibonacci Scalper Pro ist ein Scalper, der auf einem dynamischen Fibonacci-Retracement basiert * Rückblick in Stunden kontrolliert die Fibonacci-Berechnung * Trailing Loss Tracker hält Sie bei Laune Empfohlene Einstellung ist mindestens 48 Stunden mit einer Trailing-Einstellung von etwa 400 und 300 Spread Natürlich können Sie mit Ihrer eigenen Optimierung bessere und bessere Ergebnisse erzielen aber die normalen Ergebnisse von diesem Ea und meinem Buy Fibonacci Ea sind ziemlich erstaunlich und
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experten
Der XAUUSD ist ein besonderer Vermögenswert mit besonderen Eigenschaften, der eine besondere Optimierung der Produkte benötigt. Wir haben ein System geschaffen, das sich an diesen Wert anpasst und versucht, seine Vorteile zu nutzen und die Unterschiede zu beseitigen. Obwohl dieses System für den Einsatz im XAUUSD konzipiert und optimiert ist, kann es auch in anderen Paaren und Werten, einschließlich Aktienindizes und Rohstoffen, eingesetzt werden. Es handelt sich um ein System, das durch eine
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Fibonacci Scalper Bullish
Ofer Dvir
Experten
OK hier ist es!! Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan und Benutzer meiner Bullscalper und Bear scalper... aber diese ea ist wirklich zeigt erstaunliche Ergebnisse Was macht es? diese ea wird Positionen öffnen, basierend auf Fibonacci-Chart, die magnetize zu Ihrem auf Chart die Verwendung von Zeitrahmen hat keine Bedeutung der Fibonacci-Stick auf die hohe und niedrige Blick zurück in Stunden Mein Vorschlag ist jede Sache von einer Woche Zeit zu einem Monat lassen Sie es seinen Charme wirken
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
EA Close All Set TPSL All Panel
Thannawut Khankhat
4 (1)
Utilitys
EA Close All Set TPSL All Panel EA Close All Set TPSL All MT5 ist ein professionelles Utility-Tool für MetaTrader 5, das Händlern hilft, Aufträge schnell und effizient zu verwalten. Mit einem übersichtlichen On-Chart-Kontrollpanel können Sie Trades schließen oder Take Profit / Stop Loss Levels für alle Aufträge mit nur einem Klick festlegen. [MT4 Version ---> klicken . ] Hauptmerkmale On-Chart Control Panel - Hellgrauer Hintergrund mit einfachem und intuitivem Design. Close All Orders - Sof
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilitys
EA Close All Set TPSL All Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 ist ein professionelles Dienstprogramm für MetaTrader 4, das Händlern hilft, Aufträge schnell und effizient zu verwalten. Mit einem übersichtlichen Kontrollpanel auf dem Chart können Sie Trades schließen oder Take Profit / Stop Loss Level für alle Orders mit nur einem Klick festlegen. [MT5 Version ---> klicken .] Hauptmerkmale On-Chart Control Panel - Hellgrauer Hintergrund mit einfachem und intuitivem Design. Close All Orders
FREE
Telegram Alert With Emoji
Thannawut Khankhat
Utilitys
Telegram Alert mit Emoji Beschreibung und Benutzerhandbuch EA-Beschreibung Zweck: Der Telegram Alert mit Emoji sendet Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen an einen Telegram-Chat oder eine Telegram-Gruppe für alle Handelsaktivitäten im MT5, einschließlich neuer Positionen (BUY/SELL), schwebender Orders (BUY LIMIT, SELL LIMIT, BUY STOP, SELL STOP), Stop Loss/Take Profit (SL/TP) Trigger und geschlossener Positionen mit Gewinn/Verlust-Details. Es beinhaltet eine Regenbogenanzeige auf dem Chart und v
FREE
Telegram Alert With Emoji MT4
Thannawut Khankhat
Utilitys
Telegram Alert mit Emoji Beschreibung und Benutzerhandbuch EA-Beschreibung Zweck: Der Telegram Alert With Emoji sendet Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen an einen Telegram-Chat oder eine Telegram-Gruppe für alle Handelsaktivitäten im MT4, einschließlich neuer Positionen (BUY/SELL), Pending Orders (BUY LIMIT, SELL LIMIT, BUY STOP, SELL STOP), Stop Loss/Take Profit (SL/TP) Trigger und geschlossener Positionen mit Gewinn/Verlust-Details. Es beinhaltet eine Regenbogenanzeige auf dem Chart und verw
FREE
MA Gold Happy
Thannawut Khankhat
Experten
MA Gold Happy - Automatisierter Goldhandels-EA (XAUUSD M30) MA Gold Happy ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erfasst kurz- bis mittelfristige Trends mit einem 3 EMA-System in Kombination mit Fixed SL/TP und Trailing Stop für hohe Gewinnraten und einfaches Risikomanagement. Dieser EA eignet sich sowohl für professionelle Trader als auch für Anfänger , die ohne ständige Überwachung vollautomatisch auf MT4 handeln möchten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension