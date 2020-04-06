Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis mit Fund Trading Ultimate MT5!

Ein leistungsstarker Expert Advisor für Trader aller Stufen 🎯

Optimiert für MetaTrader 5, kombiniert effiziente Strategien mit robustem Risikomanagement ✅

📊 Details zur Verwendung

💱 Hauptwährungspaar : EUR/USD oder USD/JPY

⏱️ Zeitrahmen : M15

📉 Startlotgröße : 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)

🏆 Prop Firm Kompatibel: Nachgewiesene Leistung auf Prop Firm-Konten

🏦 E mpfohlene Makler

Funktioniert mit Standard-GMT-Brokern wie IC Markets, Tickmill

⚡ Hebelwirkung: 1:100 oder höher (kann für niedrigere Hebel angepasst werden)

⚙️ Installation & Empfehlungen

1️⃣ Hängen Sie den EA an den EUR/USD- oder USD/JPY-M15-Chart an

2️⃣ Es wird dringend empfohlen, für optimale Ergebnisse einen VPS-Server zu verwenden

3️⃣ 📥 Laden Sie die Set-Datei (.set) herunter [(Klick)]

📈 Verwendete Indikatoren

📊 EMA9/21

📈 RSI(14)

📉 ADX(14)

🔄 Stochastik (20,80)

🟢 Einstiegsbedingungen

KAUFEN : EMA9 kreuzt über EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überverkauft nach oben

VERKAUFEN : EMA9 kreuzt unter EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überkauft nach unten

✅ Bestätigung durch Kerzenmuster (z. B. Bullish Engulfing, Breakout)

🌟 Hauptmerkmale

🛡️ Verwendet immer Stop Loss und Take Profit

📅 Eingebautes tägliches System zum Öffnen/Schließen von Aufträgen

🔐 Risikomanagement

🔹 Standard

⛔ SL = 20 Pips / 🎯 TP = konfigurierbarer RR

⚖️ Risiko = Max 1% pro Handel

📉 Losgröße: 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)

🕑 Maximal 1-2 Trades pro Tag

🔹 Prop-Firma

💰 Lot 0,5 | 1 Handel = $10.000 Kapital | RR 1:Max (Fast BOGO)

💰 Lot 0.5 | 2 Trades = $10,000 Kapital | RR 1:2 (Fast)

💰 Lot 0.15 | 1 Handel = $10,000 Kapital | RR 1:2.5 (Sicher)

💰 Lot 0,15 | 2 Trades = $10.000 Kapital | RR 1:2,5 (Sicher)

📝 Anmerkungen

🧪 Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen

📊 Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und EA-Einstellungen variieren

🎉 Laden Sie Fund Trading Ultimate MT5 noch heute herunter

und beginnen Sie zu handeln wie ein Profi! 🚀