Fund Trading Ultimate
- Experten
- Thannawut Khankhat
- Version: 1.6
- Aktivierungen: 10
Erhöhen Sie Ihr Handelserlebnis mit Fund Trading Ultimate MT5!
Ein leistungsstarker Expert Advisor für Trader aller Stufen 🎯
Optimiert für MetaTrader 5, kombiniert effiziente Strategien mit robustem Risikomanagement ✅
📊 Details zur Verwendung
-
💱 Hauptwährungspaar: EUR/USD oder USD/JPY
-
⏱️ Zeitrahmen: M15
-
📉 Startlotgröße: 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)
-
🏆 Prop Firm Kompatibel: Nachgewiesene Leistung auf Prop Firm-Konten
🏦 E mpfohlene Makler
-
Funktioniert mit Standard-GMT-Brokern wie IC Markets, Tickmill
-
⚡ Hebelwirkung: 1:100 oder höher (kann für niedrigere Hebel angepasst werden)
⚙️ Installation & Empfehlungen
1️⃣ Hängen Sie den EA an den EUR/USD- oder USD/JPY-M15-Chart an
2️⃣ Es wird dringend empfohlen, für optimale Ergebnisse einen VPS-Server zu verwenden
3️⃣ 📥 Laden Sie die Set-Datei (.set) herunter [(Klick)]
📈 Verwendete Indikatoren
-
📊 EMA9/21
-
📈 RSI(14)
-
📉 ADX(14)
-
🔄 Stochastik (20,80)
🟢 Einstiegsbedingungen
-
KAUFEN: EMA9 kreuzt über EMA21 + RSI > 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überverkauft nach oben
-
VERKAUFEN: EMA9 kreuzt unter EMA21 + RSI < 50 + ADX > 25 + Stochastic kreuzt von überkauft nach unten
-
✅ Bestätigung durch Kerzenmuster (z. B. Bullish Engulfing, Breakout)
🌟 Hauptmerkmale
-
🛡️ Verwendet immer Stop Loss und Take Profit
-
📅 Eingebautes tägliches System zum Öffnen/Schließen von Aufträgen
🔐 Risikomanagement
🔹 Standard
-
⛔ SL = 20 Pips / 🎯 TP = konfigurierbarer RR
-
⚖️ Risiko = Max 1% pro Handel
-
📉 Losgröße: 0,01 (für $200 Kapital) | 0,05 (für $1.000 Kapital)
-
🕑 Maximal 1-2 Trades pro Tag
🔹 Prop-Firma
-
💰 Lot 0,5 | 1 Handel = $10.000 Kapital | RR 1:Max (Fast BOGO)
-
💰 Lot 0.5 | 2 Trades = $10,000 Kapital | RR 1:2 (Fast)
-
💰 Lot 0.15 | 1 Handel = $10,000 Kapital | RR 1:2.5 (Sicher)
-
💰 Lot 0,15 | 2 Trades = $10.000 Kapital | RR 1:2,5 (Sicher)
📝 Anmerkungen
-
🧪 Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen
-
📊 Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und EA-Einstellungen variieren
🎉 Laden Sie Fund Trading Ultimate MT5 noch heute herunter
und beginnen Sie zu handeln wie ein Profi! 🚀