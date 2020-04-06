MA Gold Happy - EA Automatizado para Operar con Oro (XAUUSD M30)

MA Gold Happy es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal M30. Captura las tendencias de corto a medio plazo utilizando un sistema de 3 EMA combinado con SL/TP fijos y Trailing Stop para una alta tasa de ganancias y una fácil gestión del riesgo.

Este EA es adecuado tanto para traders profesionales como para principiantes que deseen operar de forma totalmente automatizada en MT4 sin una supervisión constante.

- Descargar archivo de conjunto , [Click]

🥈 Sistema de Trading

3 EMA Configuración: EMA rápida = 9 EMA Media = 50 EMA Lenta = 75

Reglas de entrada automática: Comprar: EMA9 > EMA50 > EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75 Venta: EMA9 < EMA50 < EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75

SL/TP y Trailing Stop fijos: SL = 500 puntos TP = 1500 puntos Trailing Trigger = 150 puntos Trailing Stop = 150 puntos Trailing Step = 50 puntos

Filtro horario: Sólo se permite operar durante ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00 Cierre todas las órdenes diariamente para evitar la exposición nocturna



Gestión del riesgo

Riesgo por operación = 10% (ajustable)

0,01 lote ≈ 100 USD

Dimensionamiento automático de la posición en función del SL y el Riesgo seleccionado

🏅 Características principales

Señales claras: El sistema EMA3 identifica con precisión las tendencias del oro

🛡️ SL/TP fijo + Trailing Stop: Protege el capital y bloquea los beneficios automáticamente

⏱️ Optimizado para M30: Equilibrado entre la frecuencia de las señales y la volatilidad del oro

📅 F iltro temporal + Cierre diario: Evita operar durante periodos de bajo volumen o noticias de alto impacto

🏆 Validación automática MQL5 superada: Listo para cuentas reales

🎯 Adecuado para

Traders que quieran un EA estable para operar con oro

Principiantes que buscan una estrategia MT4 totalmente automatizada

Usuarios que quieran probar la estrategia de seguimiento de tendencia M30 sin monitorización manual

⚙️ Cómo instalar

Copie el archivo .ex4 o .mq4 a su carpeta de Expertos de MT4 Reinicie MT4 → adjunte el EA al gráfico XAUUSD M30 // Descargue el archivo de configuración ,[Haga clic]. Ajuste el % de riesgo según el tamaño de su cuenta Habilite AutoTrading y comience a operar

⚠️ Descargo de responsabilidad

Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo

Se recomienda probar primero en una cuenta demo

Evite operar durante las principales noticias económicas (FOMC, IPC, NFP) para reducir la volatilidad.

💡 MA Gold Happy - EA de trading de oro totalmente automatizado con señales precisas, fácil gestión del riesgo y alta tasa de ganancias. Listo para usar en MT4 inmediatamente.