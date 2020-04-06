MA Gold Happy

MA Gold Happy - EA Automatizado para Operar con Oro (XAUUSD M30)

MA Gold Happy es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal M30. Captura las tendencias de corto a medio plazo utilizando un sistema de 3 EMA combinado con SL/TP fijos y Trailing Stop para una alta tasa de ganancias y una fácil gestión del riesgo.

Este EA es adecuado tanto para traders profesionales como para principiantes que deseen operar de forma totalmente automatizada en MT4 sin una supervisión constante.

- Descargar archivo de conjunto , [Click]

🥈 Sistema de Trading

  • 3 EMA Configuración:

    • EMA rápida = 9

    • EMA Media = 50

    • EMA Lenta = 75

  • Reglas de entrada automática:

    • Comprar: EMA9 > EMA50 > EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75

    • Venta: EMA9 < EMA50 < EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75

  • SL/TP y Trailing Stop fijos:

    • SL = 500 puntos

    • TP = 1500 puntos

    • Trailing Trigger = 150 puntos

    • Trailing Stop = 150 puntos

    • Trailing Step = 50 puntos

  • Filtro horario:

    • Sólo se permite operar durante ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00

    • Cierre todas las órdenes diariamente para evitar la exposición nocturna

Gestión del riesgo

  • Riesgo por operación = 10% (ajustable)

  • 0,01 lote ≈ 100 USD

  • Dimensionamiento automático de la posición en función del SL y el Riesgo seleccionado

🏅 Características principales

  • Señales claras: El sistema EMA3 identifica con precisión las tendencias del oro

  • 🛡️ SL/TP fijo + Trailing Stop: Protege el capital y bloquea los beneficios automáticamente

  • ⏱️ Optimizado para M30: Equilibrado entre la frecuencia de las señales y la volatilidad del oro

  • 📅 F iltro temporal + Cierre diario: Evita operar durante periodos de bajo volumen o noticias de alto impacto

  • 🏆 Validación automática MQL5 superada: Listo para cuentas reales

🎯 Adecuado para

  • Traders que quieran un EA estable para operar con oro

  • Principiantes que buscan una estrategia MT4 totalmente automatizada

  • Usuarios que quieran probar la estrategia de seguimiento de tendencia M30 sin monitorización manual

⚙️ Cómo instalar

  1. Copie el archivo .ex4 o .mq4 a su carpeta de Expertos de MT4

  2. Reinicie MT4 → adjunte el EA al gráfico XAUUSD M30 // Descargue el archivo de configuración ,[Haga clic].

  3. Ajuste el % de riesgo según el tamaño de su cuenta

  4. Habilite AutoTrading y comience a operar

⚠️ Descargo de responsabilidad

  • Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo

  • Se recomienda probar primero en una cuenta demo

  • Evite operar durante las principales noticias económicas (FOMC, IPC, NFP) para reducir la volatilidad.

💡 MA Gold Happy - EA de trading de oro totalmente automatizado con señales precisas, fácil gestión del riesgo y alta tasa de ganancias. Listo para usar en MT4 inmediatamente.


Otros productos de este autor
EA Close All Set TPSL All Panel
Thannawut Khankhat
4 (1)
Utilidades
EA Close All Set TPSL All Panel EA Close All Set TPSL All MT5 es una herramienta de utilidad profesional para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a gestionar las órdenes de forma rápida y eficiente. Con un panel de control limpio en el gráfico, puede cerrar operaciones o establecer niveles de Take Profit / Stop Loss para todas las órdenes con un solo clic. [ Versión MT4 ---> clic .] Características principales Panel de Control On-Chart - Fondo gris claro con un diseño simple e intuitivo. C
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilidades
EA Close All Set TPSL All Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 es una herramienta profesional para MetaTrader 4 que ayuda a los operadores a gestionar las órdenes de forma rápida y eficiente. Con un panel de control limpio en el gráfico, puede cerrar operaciones o establecer niveles de Take Profit / Stop Loss para todas las órdenes con un solo clic. [Versión MT5 ---> clic .] Características principales Panel de Control On-Chart - Fondo gris claro con un diseño simple e intuitivo. Cerrar Todas
FREE
Telegram Alert With Emoji
Thannawut Khankhat
Utilidades
Descripción y manual de usuario de Telegram Alert With Emoji Descripción de EA Propósito: La Alerta de Telegramas con Emoji envía notificaciones de operaciones en tiempo real a un chat o grupo de Telegramas para todas las actividades de operaciones en MT5, incluyendo nuevas Posiciones (COMPRA/VENTA), Órdenes Pendientes (LÍMITE DE COMPRA, LÍMITE DE VENTA, STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA), disparadores de Stop Loss/Take Profit (SL/TP), y Posiciones cerradas con detalles de ganancias/pérdidas. Incl
FREE
Telegram Alert With Emoji MT4
Thannawut Khankhat
Utilidades
Descripción y manual de usuario de Telegram Alert With Emoji Descripción de EA Propósito: La Alerta de Telegramas con Emoji envía notificaciones de trading en tiempo real a un chat o grupo de Telegramas para todas las actividades de trading en MT4, incluyendo nuevas Posiciones (COMPRA/VENTA), Órdenes Pendientes (LÍMITE DE COMPRA, LÍMITE DE VENTA, STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA), disparadores de Stop Loss/Take Profit (SL/TP), y Posiciones cerradas con detalles de ganancias/pérdidas. Incluye una
FREE
Fund Trading Ultimate
Thannawut Khankhat
Asesores Expertos
Fund Trading Ultimate MT5 - Asesor Experto ¡Eleva tu experiencia de trading con Fund Trading Ultimate MT 5! Un potente Asesor Experto diseñado para traders de todos los niveles Optimizado para MetaTrader 5 , combinando estrategias eficientes con una robusta gestión del riesgo . Detalles de uso Par de divisas principal : EUR/USD o USD/JPY ️ Marco temporal : M15 Tamaño del Lote Inicial : 0.01 (para capital de $200) | 0.05 (para capital de $1,000) Compatible con Prop Firm : Rendim
