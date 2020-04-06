MA Gold Happy
- Asesores Expertos
- Thannawut Khankhat
- Versión: 1.0
MA Gold Happy es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal M30. Captura las tendencias de corto a medio plazo utilizando un sistema de 3 EMA combinado con SL/TP fijos y Trailing Stop para una alta tasa de ganancias y una fácil gestión del riesgo.
Este EA es adecuado tanto para traders profesionales como para principiantes que deseen operar de forma totalmente automatizada en MT4 sin una supervisión constante.
- Descargar archivo de conjunto , [Click]
🥈 Sistema de Trading
-
3 EMA Configuración:
-
EMA rápida = 9
-
EMA Media = 50
-
EMA Lenta = 75
-
-
Reglas de entrada automática:
-
Comprar: EMA9 > EMA50 > EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75
-
Venta: EMA9 < EMA50 < EMA75 + retroceso del precio cerca de EMA50/75
-
-
SL/TP y Trailing Stop fijos:
-
SL = 500 puntos
-
TP = 1500 puntos
-
Trailing Trigger = 150 puntos
-
Trailing Stop = 150 puntos
-
Trailing Step = 50 puntos
-
-
Filtro horario:
-
Sólo se permite operar durante ⏰ GMT+0: 02:30 - 21:00
-
Cierre todas las órdenes diariamente para evitar la exposición nocturna
-
Gestión del riesgo
-
Riesgo por operación = 10% (ajustable)
-
0,01 lote ≈ 100 USD
-
Dimensionamiento automático de la posición en función del SL y el Riesgo seleccionado
🏅 Características principales
-
Señales claras: El sistema EMA3 identifica con precisión las tendencias del oro
-
🛡️ SL/TP fijo + Trailing Stop: Protege el capital y bloquea los beneficios automáticamente
-
⏱️ Optimizado para M30: Equilibrado entre la frecuencia de las señales y la volatilidad del oro
-
📅 F iltro temporal + Cierre diario: Evita operar durante periodos de bajo volumen o noticias de alto impacto
-
🏆 Validación automática MQL5 superada: Listo para cuentas reales
🎯 Adecuado para
-
Traders que quieran un EA estable para operar con oro
-
Principiantes que buscan una estrategia MT4 totalmente automatizada
-
Usuarios que quieran probar la estrategia de seguimiento de tendencia M30 sin monitorización manual
⚙️ Cómo instalar
-
Copie el archivo .ex4 o .mq4 a su carpeta de Expertos de MT4
-
Reinicie MT4 → adjunte el EA al gráfico XAUUSD M30 // Descargue el archivo de configuración ,[Haga clic].
-
Ajuste el % de riesgo según el tamaño de su cuenta
-
Habilite AutoTrading y comience a operar
⚠️ Descargo de responsabilidad
-
Los resultados de las operaciones dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo
-
Se recomienda probar primero en una cuenta demo
-
Evite operar durante las principales noticias económicas (FOMC, IPC, NFP) para reducir la volatilidad.
💡 MA Gold Happy - EA de trading de oro totalmente automatizado con señales precisas, fácil gestión del riesgo y alta tasa de ganancias. Listo para usar en MT4 inmediatamente.