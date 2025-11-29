Objects Styler ist ein Dienstprogramm, das ein kontextabhängiges Panel zur Bearbeitung der Eigenschaften von grafischen Standardobjekten direkt im Diagrammbereitstellt.Sein Hauptmerkmal ist ein leistungsfähiges Vorlagensystem, das es dem Benutzer ermöglicht, komplexe Stilsätze zu speichern, zu verwalten und sofort auf Objekte anzuwenden.

Kernfunktionen

Schnittstelle und Interaktion

Kontextuelle Aktivierung: Das Panel wird durch Klicken (oderUmschalt + Klicken)aufein grafisches Objektaufgerufen. Es unterstützt alle Standardobjekte und die meisten ihrer Eigenschaften.

Verschiebbare Schnittstelle: Das Panel kann frei in jeden Bereich des Diagramms verschoben werden.

Pop-up-Fenster: Zusätzliche Optionen, wie z. B. die Stilauswahl, die Farbpalette und die Zeitrahmenliste, werden in kompakten Pop-up-Fenstern geöffnet, so dass die Hauptschnittstelle nicht überladen wirkt.

Vorlagenmanagement-System

Stile speichern und anwenden: Speichern Sie einen vollständigen Satz von Objekteigenschaften als benannte Vorlage. Vorlagen werden mit einem einzigen Klick angewendet.

Objekttypspezifisch: Vorlagen werden für einen bestimmten Objekttyp gespeichert. Zum Beispiel sind Stile, die für eine Trendlinie erstellt wurden, nur bei der Bearbeitung anderer Trendlinien verfügbar.

Favoriten (Anheften): Häufig verwendete Vorlagen können für den schnellen Zugriff angeheftet werden. Sie sind immer sichtbar, während andere in einem zusätzlichen Fenster ausgeblendet werden.

Synchronisation und Portabilität: Änderungen an Vorlagen und der Farbpalette können automatisch mit allen Instanzen des Indikators auf anderen Charts synchronisiert werden. Die Einstellungsdateien werden separat gespeichert, so dass sie leicht auf andere Computer oder andere Terminals übertragen werden können.



Kontrolle der Objekteigenschaften

Allgemeine Eigenschaften: Direkter Zugang zur Bearbeitung von Farbe, Breite und Linienstil. Bietet außerdem Kontrolle über die meisten Standardparameter: Füllung, Zeichnen im Hintergrund, Strahlen, Symbole, Text, usw.

Mehrstufige Objektbearbeitung ( für Fibonacci-Werkzeuge, Kanäle, Erweiterungen usw.): Individuelle Kontrolle über den Wert, die Textbeschreibung, die Farbe, die Breite und den Linienstil für jede Ebene . Funktionalitäten zum Hinzufügen und Entfernen von Ebenen.



Farbpalette

54 Slots für schnellen Farbzugriff.

Visueller Editor (HSV Picker) für präzise Farbanpassung.

Möglichkeit, jede Farbe in der Palette zu ändern und zu speichern.

Indikator-Einstellungen

Skalierung der Oberfläche: Ein Eingabeparameter, um die Größe des Panels an Ihre Bildschirmauflösung anzupassen.

Aktivierungsmethode: Wählen Sie , wie das Panel in den Einstellungen aufgerufen werden soll (ein einfacher Klick oder ein Umschalt-Klick ).

Farbschemata: Vorinstallierte helle und dunkle Themen sowie die Möglichkeit, vollständig benutzerdefinierte Farben einzustellen.

Synchronisationsmodus:Sie können wählen, wo die Einstellungsdateien gespeichert werden sollen: lokal für jedes Diagramm oder im gemeinsamen Ordner des Terminals für die automatische Synchronisation.

Zukünftig können zusätzliche Eigenschaften und Unterstützung für neue Objekte auf der Grundlage von Benutzeranfragen hinzugefügt werden.



