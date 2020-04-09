Objects Styler

Objects Styler es una utilidad que proporciona un panel contextual para editar las propiedades de objetos gráficos estándar directamente en el gráfico. Su principal característica es un potente sistema de plantillas que permite a los usuarios guardar, gestionar y aplicar instantáneamente complejos conjuntos de estilos a los objetos.

Características principales

Interfaz e interacción

  • Activación contextual: El panel se invoca haciendo clic (oMayús + clic) en un objeto gráfico. Admite todos los objetos estándar y la mayoría de sus propiedades.

  • Interfaz desplazable: el panel puede moverse libremente a cualquier zona del gráfico.

  • Ventanas emergentes :Las opciones adicionales , como la selección de estilos, la paleta de colores y la lista de marcos temporales, se abren en ventanas emergentes compactas, manteniendo la interfaz principal despejada.

Sistema de gestión de plantillas

  • Guardar y aplicar estilos: guarde un conjunto completo de propiedades de un objeto como una plantilla con nombre. Las plantillas se aplican con un solo clic.

  • Tipo de objeto específico: Las plantillas se guardan para un tipo de objeto específico. Por ejemplo, los estilos creados para una línea de tendencia sólo estarán disponibles al editar otras líneas de tendencia.

  • Favoritos (anclar):Las plantillas utilizadas con frecuencia pueden anclarse para acceder a ellas rápidamente. Siempre estarán visibles, mientras que otras se ocultan en una ventana adicional.

  • Sincronización y portabilidad:

    • Los cambios en las plantillas y en la paleta de colores pueden sincronizarse automáticamente en todas las instancias del indicador en otros gráficos.

    • Los archivos de configuración se guardan por separado, lo que permite transferirlos fácilmente a otros ordenadores o terminales diferentes.

Control de las propiedades de los objetos

  • Propiedades generales:Acceso directo para editar el color, la anchura y el estilo de línea. También proporciona control sobre la mayoría de los parámetros estándar: relleno, dibujo en el fondo, rayos, iconos, texto, etc.

  • Edición de objetos multinivel ( para herramientas Fibonacci, canales, expansiones, etc.):

    • Control individual sobre el valor, la descripción del texto, el color, la anchura y el estilo de línea de cada nivel .

    • Funcionalidad para añadir y eliminar niveles.

Paleta de colores

  • 54 ranuras para acceder rápidamente a los colores.

  • Editor visual (HSV Picker) para un ajuste preciso del color.

  • Posibilidad de modificar y guardar cualquier color de la paleta.

Ajustes del indicador

  • Escalado de la interfaz: Un parámetro de entrada para adaptar el tamaño del panel a la resolución de su pantalla.

  • Método de activación: Elija cómo invocar el panel en los ajustes (un simple clic oMayús + clic).

  • Esquemas de color:Temas claros y oscuros preinstalados , además de la opción de establecer colores totalmente personalizados.

  • Modo de sincronización: Opción para elegir dónde almacenar los archivos de configuración: localmente para cada gráfico o en la carpeta común del terminal para la sincronización automática.

En el futuro, es posible que se añadan propiedades adicionales y compatibilidad con nuevos objetos en función de las peticiones de los usuarios.


