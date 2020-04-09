Objects Styler
- Утилиты
- Filipp Pavlov
- Версия: 2.1
- Обновлено: 29 ноября 2025
Objects Styler — это утилита, предоставляющая контекстно-зависимую панель для редактирования свойств стандартных графических объектов непосредственно на графике. Ключевой особенностью является мощная система шаблонов, которая позволяет пользователям сохранять, управлять и мгновенно применять сложные наборы стилей к объектам.
Основные Функциональные Возможности
Интерфейс и Взаимодействие
-
Контекстная Активация: Панель вызывается кликом (или Shift + клик) по графическому объекту. Поддерживаются все стандартные объекты и большинство их свойств.
-
Перемещаемый Интерфейс: Панель можно свободно перемещать в любую область графика.
-
Всплывающие Окна (Pop-up): Дополнительные опции, такие как выбор стиля, палитра и список таймфреймов, открываются в компактных всплывающих окнах, не перегружая основной интерфейс.
Система Управления Шаблонами
-
Сохранение и Применение Стилей: Возможность сохранить полный набор свойств объекта в виде именованного шаблона. Шаблоны применяются одним кликом.
-
Привязка к Типу Объекта: Шаблоны сохраняются для конкретного типа объекта. Например, стили, созданные для линии тренда, будут доступны только при редактировании других линий тренда.
-
Избранное (Закрепление): Часто используемые шаблоны можно закрепить для быстрого доступа. Они будут видимы всегда, а остальные — скрыты в дополнительном окне.
-
Синхронизация и Перенос:
-
Изменения в шаблонах и палитре могут автоматически синхронизироваться между всеми экземплярами индикатора на других графиках.
-
Файлы настроек сохраняются отдельно, что позволяет легко переносить их на другие компьютеры или между разными терминалами.
-
Контроль Свойств Объектов
-
Общие Свойства: Прямой доступ к редактированию цвета, толщины, стиля линии. Также доступно изменение большинства стандартных параметров: заливки, отображения на заднем плане, лучей, иконок, текста и т.д.
-
Редактирование Многоуровневых Объектов (для инструментов Фибоначчи, каналов, расширений и др.):
-
Индивидуальный контроль над значением, текстовым описанием, цветом, толщиной и стилем линии для каждого уровня.
-
Функционал для добавления и удаления уровней.
-
Цветовая Палитра
-
54 слота для быстрого доступа к цветам.
-
Визуальный редактор (HSV Picker) для точной настройки любого цвета.
-
Возможность изменять и сохранять любой цвет в палитре.
Настройки Индикатора
-
Масштабирование Интерфейса: Входной параметр для адаптации размера панели под разрешение вашего экрана.
-
Метод Активации: В настройках можно выбрать способ вызова панели (простой клик или клик с зажатой клавишей Shift).
-
Цветовые Схемы: Предустановленные светлая и темная темы, а также возможность задать полностью пользовательские цвета.
-
Режим Синхронизации: Возможность выбрать, где хранить файлы настроек: локально для каждого графика или в общей папке терминала для автоматической синхронизации.
В будущем, по запросам пользователей, могут быть добавлены дополнительные свойства и поддержка новых объектов.