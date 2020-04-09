Objects Styler — это утилита, предоставляющая контекстно-зависимую панель для редактирования свойств стандартных графических объектов непосредственно на графике. Ключевой особенностью является мощная система шаблонов, которая позволяет пользователям сохранять, управлять и мгновенно применять сложные наборы стилей к объектам.

Основные Функциональные Возможности

Интерфейс и Взаимодействие

Контекстная Активация: Панель вызывается кликом (или Shift + клик) по графическому объекту. Поддерживаются все стандартные объекты и большинство их свойств.

Перемещаемый Интерфейс: Панель можно свободно перемещать в любую область графика.

Всплывающие Окна (Pop-up): Дополнительные опции, такие как выбор стиля, палитра и список таймфреймов, открываются в компактных всплывающих окнах, не перегружая основной интерфейс.

Система Управления Шаблонами

Сохранение и Применение Стилей: Возможность сохранить полный набор свойств объекта в виде именованного шаблона. Шаблоны применяются одним кликом.

Привязка к Типу Объекта: Шаблоны сохраняются для конкретного типа объекта. Например, стили, созданные для линии тренда, будут доступны только при редактировании других линий тренда.

Избранное (Закрепление): Часто используемые шаблоны можно закрепить для быстрого доступа. Они будут видимы всегда, а остальные — скрыты в дополнительном окне.

Синхронизация и Перенос: Изменения в шаблонах и палитре могут автоматически синхронизироваться между всеми экземплярами индикатора на других графиках. Файлы настроек сохраняются отдельно, что позволяет легко переносить их на другие компьютеры или между разными терминалами.



Контроль Свойств Объектов

Общие Свойства: Прямой доступ к редактированию цвета, толщины, стиля линии. Также доступно изменение большинства стандартных параметров: заливки, отображения на заднем плане, лучей, иконок, текста и т.д.

Редактирование Многоуровневых Объектов (для инструментов Фибоначчи, каналов, расширений и др.): Индивидуальный контроль над значением, текстовым описанием, цветом, толщиной и стилем линии для каждого уровня. Функционал для добавления и удаления уровней.



Цветовая Палитра

54 слота для быстрого доступа к цветам.

Визуальный редактор (HSV Picker) для точной настройки любого цвета.

Возможность изменять и сохранять любой цвет в палитре.

Настройки Индикатора

Масштабирование Интерфейса: Входной параметр для адаптации размера панели под разрешение вашего экрана.

Метод Активации: В настройках можно выбрать способ вызова панели (простой клик или клик с зажатой клавишей Shift).

Цветовые Схемы: Предустановленные светлая и темная темы, а также возможность задать полностью пользовательские цвета.

Режим Синхронизации: Возможность выбрать, где хранить файлы настроек: локально для каждого графика или в общей папке терминала для автоматической синхронизации.

В будущем, по запросам пользователей, могут быть добавлены дополнительные свойства и поддержка новых объектов.

