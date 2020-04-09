Objects Styler

Objects Styler — это утилита, предоставляющая  контекстно-зависимую панель для редактирования свойств стандартных графических объектов непосредственно на графике. Ключевой особенностью является мощная  система шаблонов, которая позволяет пользователям сохранять, управлять и мгновенно применять сложные наборы стилей к объектам.

Основные Функциональные Возможности

Интерфейс и Взаимодействие

  • Контекстная Активация: Панель вызывается кликом (или Shift + клик) по графическому объекту. Поддерживаются все стандартные объекты и большинство их свойств.

  • Перемещаемый Интерфейс: Панель можно свободно перемещать в любую область графика.

  • Всплывающие Окна (Pop-up): Дополнительные опции, такие как выбор стиля, палитра и список таймфреймов, открываются в компактных всплывающих окнах, не перегружая основной интерфейс.

Система Управления Шаблонами

  • Сохранение и Применение Стилей: Возможность сохранить полный набор свойств объекта в виде именованного шаблона. Шаблоны применяются одним кликом.

  • Привязка к Типу Объекта: Шаблоны сохраняются для конкретного типа объекта. Например, стили, созданные для линии тренда, будут доступны только при редактировании других линий тренда.

  • Избранное (Закрепление): Часто используемые шаблоны можно закрепить для быстрого доступа. Они будут видимы всегда, а остальные — скрыты в дополнительном окне.

  • Синхронизация и Перенос:

    • Изменения в шаблонах и палитре могут автоматически синхронизироваться между всеми экземплярами индикатора на других графиках.

    • Файлы настроек сохраняются отдельно, что позволяет легко переносить их на другие компьютеры или между разными терминалами.

Контроль Свойств Объектов

  • Общие Свойства: Прямой доступ к редактированию цвета, толщины, стиля линии. Также доступно изменение большинства стандартных параметров: заливки, отображения на заднем плане, лучей, иконок, текста и т.д.

  • Редактирование Многоуровневых Объектов (для инструментов Фибоначчи, каналов, расширений и др.):

    • Индивидуальный контроль над значением, текстовым описанием, цветом, толщиной и стилем линии для  каждого уровня.

    • Функционал для добавления и удаления уровней.

Цветовая Палитра

  • 54 слота для быстрого доступа к цветам.

  • Визуальный редактор (HSV Picker) для точной настройки любого цвета.

  • Возможность изменять и сохранять любой цвет в палитре.

Настройки Индикатора

  • Масштабирование Интерфейса: Входной параметр для адаптации размера панели под разрешение вашего экрана.

  • Метод Активации: В настройках можно выбрать способ вызова панели (простой клик или клик с зажатой клавишей Shift).

  • Цветовые Схемы: Предустановленные светлая и темная темы, а также возможность задать полностью пользовательские цвета.

  • Режим Синхронизации: Возможность выбрать, где хранить файлы настроек: локально для каждого графика или в общей папке терминала для автоматической синхронизации.

В будущем, по запросам пользователей, могут быть добавлены дополнительные свойства и поддержка новых объектов.

