BigBull Scalper MT5

BigBull EA (BigB) - XAUUSD Trend-Following Expert Advisor für MetaTrader 5

BigBull EA ist ein präzises Trendfolgesystem, das für Händler entwickelt wurde, die ein hohes Maß an Vertrauen in den Markt, disziplinierte Risikokontrolle und adaptives Marktverhalten benötigen. BigB wurde in erster Linie für XAUUSD/Gold entwickelt, passt sich aber dynamisch an verschiedene Marktumgebungen an und kann dank seines flexiblen Systemprofils auf dem Forex und anderen Instrumenten eingesetzt werden.

Was BigBull EA macht

BigBull EA identifiziert aufkommende Trends, bestätigt die Marktrichtung mithilfe statistischer Verhaltensmodellierung und führt Trades mit strikter Risikomanagementlogik aus. Der Expert Advisor konzentriert sich auf die Erfassung nachhaltiger Richtungsbewegungen und vermeidet gleichzeitig minderwertige Setups durch intelligente Filterung und sitzungsabhängige Ausführung.

Wichtige Informationen

Live-Signale: Link

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $50 (Start mit minimaler Losgröße)

Konto-Typ: Niedriger Spread (RAW/ECN/ULTRA LOW)

Broker: Jeder Broker mit guten Konditionen für das Paar XAUUSD/GOLD

Einführungspreis: $129

Der Preis wird steigen, wenn mehr Lizenzen erworben werden.



Entwickelt für Gold. Anpassbar an alles andere.

Der EA wurde zwar speziell für XAUUSD entwickelt, aber seine modulare Konfiguration ermöglicht es Händlern, ihn effizient an verschiedene Anlageklassen und Volatilitätsprofile anzupassen.

Adaptive Handelsabwicklung

BigBull EA bietet mehrere Handelsverwaltungsmodi, die sich an verschiedene Symbole anpassen:

Punktbasiertes Management für Forex-Instrumente

Prozentuales Management für Gold, Indizes oder hochvolatile Vermögenswerte

Weitere fortschrittliche Funktionen sind:

Symbol-Whitelisting zur Beschränkung der Ausführung auf erlaubte Märkte

Trading-Session-Filterung mit präziser Zeitvalidierung

Integrierter, nachrichtenbasierter Schutz zur Vermeidung von Ereignissen mit hoher Auswirkung

Optionale bias-basierte Ausstiege, wenn sich die Marktrichtung ändert

Live-Performance verfügbar

Geprüfte Live-Handelsergebnisse sind zur Überprüfung verfügbar. Mit zunehmender Akzeptanz werden die Preise schrittweise erhöht, um frühe Käufer zu schützen und einen fairen Wert für alle Nutzer zu erhalten.