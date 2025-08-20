Golden Tiger EA

Golden Tiger ist ein Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der eine tägliche Hoch/Tief-Ausbruchsstrategie anwendet. Er erkennt die Spanne des Vortags und platziert ausstehende Kauf- oder Verkaufsstopp-Aufträge mit definierten Risikoparametern. Der EA umfasst eine Stop-Loss-, Take-Profit- und eine Trailing-Stop-Funktion.

Er verwendet keine Grid- oder Martingale-Ansätze. Jeder Handel wird in eine Richtung mit vordefinierten Risikokontrollen platziert.

Hauptmerkmale:

Tägliche Breakout-Strategie - Handelt automatisch mit der täglichen XAUUSD High/Low Breakout-Strategie, indem es ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge an den Schlüsselstellen platziert. Intelligentes Risikomanagement - Bietet risikobasierte und feste Losgrößen mit eingebautem Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop Loss. Intelligente Gap-Opening-Erkennung - Wenn XAUUSD mit einem signifikanten Gap über die Spanne des Vortages hinaus eröffnet, erkennt der EA dies sofort und führt einen Marktauftrag aus. Kein Grid/Martingale - Dieser EA verwendet KEIN Grid, Martingale oder andere risikoreiche Erholungsstrategien. Er handelt jeweils in eine Richtung mit einem strikten Stop-Loss und Take-Profit, was ein definiertes Risiko bei jedem Handel gewährleistet. Professionelles Control Panel - Enthält ein visuelles Dashboard für die Echtzeit-Überwachung und manuelle Kontrolle mit Ein-Klick-Schaltflächen.

Empfehlungen:

Chart: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: Jeder Zeitrahmen

Mindesteinlage: $200USD

Konto-Typ: Absicherung



Spread-Typ: RAW/ECN empfohlen

Leverage von mindestens 1:30, 1:500 empfohlen

Verwendung eines 24/7 VPS mit niedriger Latenzzeit wird empfohlen

Häufig gestellte Fragen:

"Kann ich diesen EA auf Propfirmen verwenden?" Antwort: JA. Aber ich würde empfehlen, den Gap-Handel aufgrund der unvorhersehbaren Spreads auf Propfirms bei Markteröffnung zu deaktivieren.

"Kann ich mit anderen Instrumenten als XAUUSD handeln?" Antwort: JA. Aber nur mit Instrumenten, die ein starkes Momentum und tägliche Schwankungen aufweisen. Meine Tests haben ergeben, dass das System auch bei BTCUSD gut funktioniert. Paare oder Vermögenswerte mit geringer Volatilität oder abgehackten Kursen werden jedoch nicht empfohlen. Bitte führen Sie Ihre eigenen Tests durch, bevor Sie es auf einem Live-Konto ausführen.

Warnung: