При всём уважен, торговц, я команд огнём AI Quantum Core ™ - количествен созда специалист по золот сделк искусствен интеллект.
Завоюем рынок крабов с помощью глубоких нейронных сетей. Новая эра торговли золотом началась с внедрения модели LSTM-Attention model, которая предсказала развитие двигателя и усилила систему обучения внедрению, в сочетании с революционной стратегией интенсивного интенсивного обучения (DeepSeek API) по интеграции искусственного интеллекта и хедж-фондов. Aurum AI Quantum Core — система торговли золотыми алгоритмами с квантовым двигателем
- 🌟 Основная революционная технология
- Тройной ии прогнозирует матрицу ：
- Глубокая нейронная сеть (DNN) : 72 - этажная архитектура LSTM+Attention, обрабатывающая 7 - мерные рыночные характеристики в час
- В реальном времени API анализирует политику ФРС/геополитические/рыночные настроения
- Квантовый показатель сотрясения: алгоритм сжатия колебаний самоисследования, точный захват предвидений прорыва
Высокочастотный хедж-двигатель
- Умная хедж-матричная система
- Стратегия межпериодического хеджирования: стерео-защитная сеть основных складских помещений (часовой тренд) + хедж-сейфов (минутный рефлекс)
- Самоликвидирующийся хедж-лист: 5 часов автоматического сглаживания для предотвращения чрезмерного хеджирования
Динамические алгоритмы, складские системы управления
- Пятимерная модель управления рисками
- Risk = f(неустойчивость, интенсивность трендов, коэффициент времени, степень здоровья счета, сигнальная связь)
совет：
- Поддержка валюты： XAUUSD
- Диапазон времени：H1
- Минимальный взнос：1000 USD
- Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низким разницей точек.
- По крайней мере 1 к 10, рекомендуется 1 к 50
- Тип счета: хеджирование, нейронная сеть
- Использование VPS позволяет EA работать круглосуточно (настоятельно рекомендуется)
Подсказка: после покупки, пожалуйста, свяжитесь с автором, чтобы открыть предсказание модели, которое потребует от автора предоставления моделируемого файла
Следующим эффектом является открытие прогнозируемых эффектов модели
Внимание: для начала необходимо связаться с автором, чтобы получить файл модели
Вышестоящие лица по продуктам платформы EA не позволяют настроек DLL, а также коллекции моделирующих документов, в результате которых внешний файл приводит к различиям в оценке продукции, находящейся на платформе, и может ссылаться на демо-видео (покупателю необходимо связаться с автором).