При всём уважен, торговц, я команд огнём AI Quantum Core ™ - количествен созда специалист по золот сделк искусствен интеллект.

Завоюем рынок крабов с помощью глубоких нейронных сетей. Новая эра торговли золотом началась с внедрения модели LSTM-Attention model , которая предсказала развитие двигателя и усилила систему обучения внедрению, в сочетании с революционной стратегией интенсивного интенсивного обучения (DeepSeek API) по интеграции искусственного интеллекта и хедж-фондов. Aurum AI Quantum Core — система торговли золотыми алгоритмами с квантовым двигателем

🌟 Основная революционная технология

Основная революционная технология Тройной ии прогнозирует матрицу ​​：

​​Глубокая нейронная сеть (DNN) : 72 - этажная архитектура LSTM+Attention, обрабатывающая 7 - мерные рыночные характеристики в час

В реальном времени API анализирует политику ФРС/геополитические/рыночные настроения

анализирует политику ФРС/геополитические/рыночные настроения ​​Квантовый показатель сотрясения: алгоритм сжатия колебаний самоисследования, точный захват предвидений прорыва

Высокочастотный хедж-двигатель

Умная хедж-матричная система

Стратегия межпериодического хеджирования: стерео-защитная сеть основных складских помещений (часовой тренд) + хедж-сейфов (минутный рефлекс)

Самоликвидирующийся хедж-лист: 5 часов автоматического сглаживания для предотвращения чрезмерного хеджирования

Динамические алгоритмы, складские системы управления

Пятимерная модель управления рисками

Risk = f(неустойчивость, интенсивность трендов, коэффициент времени, степень здоровья счета, сигнальная связь)





совет：



Поддержка валюты： XAUUSD



Диапазон времени：H1

Минимальный взнос：1000 USD

Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низким разницей точек.

По крайней мере 1 к 10, рекомендуется 1 к 50

Тип счета: хеджирование, нейронная сеть

Использование VPS позволяет EA работать круглосуточно (настоятельно рекомендуется)

Подсказка: после покупки, пожалуйста, свяжитесь с автором, чтобы открыть предсказание модели, которое потребует от автора предоставления моделируемого файла

Следующим эффектом является открытие прогнозируемых эффектов модели

Внимание: для начала необходимо связаться с автором, чтобы получить файл модели

Вышестоящие лица по продуктам платформы EA не позволяют настроек DLL, а также коллекции моделирующих документов, в результате которых внешний файл приводит к различиям в оценке продукции, находящейся на платформе, и может ссылаться на демо-видео (покупателю необходимо связаться с автором).