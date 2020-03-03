Aurum AI Quantum Core

При всём уважен, торговц, я команд огнём AI Quantum Core ™ - количествен созда специалист по золот сделк искусствен интеллект.

Завоюем рынок крабов с помощью глубоких нейронных сетей. Новая эра торговли золотом началась с внедрения модели LSTM-Attention model, которая предсказала развитие двигателя и усилила систему обучения внедрению, в сочетании с революционной стратегией интенсивного интенсивного обучения (DeepSeek API) по интеграции искусственного интеллекта и хедж-фондов. Aurum AI Quantum Core — система торговли золотыми алгоритмами с квантовым двигателем

  • 🌟 Основная революционная технология
  • Тройной ии прогнозирует матрицу ​​：

  • ​​Глубокая нейронная сеть (DNN) : 72 - этажная архитектура LSTM+Attention, обрабатывающая 7 - мерные рыночные характеристики в час
  • В реальном времени API анализирует политику ФРС/геополитические/рыночные настроения
  • ​​Квантовый показатель сотрясения: алгоритм сжатия колебаний самоисследования, точный захват предвидений прорыва

Высокочастотный хедж-двигатель

  • Умная хедж-матричная система
  • Стратегия межпериодического хеджирования: стерео-защитная сеть основных складских помещений (часовой тренд) + хедж-сейфов (минутный рефлекс)
  • Самоликвидирующийся хедж-лист: 5 часов автоматического сглаживания для предотвращения чрезмерного хеджирования

Динамические алгоритмы, складские системы управления

  • Пятимерная модель управления рисками
  • Risk = f(неустойчивость, интенсивность трендов, коэффициент времени, степень здоровья счета, сигнальная связь)

совет：

  • Поддержка валюты： XAUUSD
  • Диапазон времени：H1
  • Минимальный взнос：1000 USD
  • Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низким разницей точек.
  • По крайней мере 1 к 10, рекомендуется 1 к 50
  • Тип счета: хеджирование, нейронная сеть
  • Использование VPS позволяет EA работать круглосуточно (настоятельно рекомендуется)

Подсказка: после покупки, пожалуйста, свяжитесь с автором, чтобы открыть предсказание модели, которое потребует от автора предоставления моделируемого файла

Следующим эффектом является открытие прогнозируемых эффектов модели

Внимание: для начала необходимо связаться с автором, чтобы получить файл модели

Вышестоящие лица по продуктам платформы EA не позволяют настроек DLL, а также коллекции моделирующих документов, в результате которых внешний файл приводит к различиям в оценке продукции, находящейся на платформе, и может ссылаться на демо-видео (покупателю необходимо связаться с автором).

