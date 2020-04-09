Close All Button to risk management

"Aplanar con un solo clic: rápido, limpio y fiable"

● Cierre todas las órdenes y posiciones de su cuenta con un solo clic - sin complicaciones, sin tientas a través de pestañas.





● Herramienta que ahorra tiempo a los operadores que necesitan una salida instantánea del mercado, especialmente durante movimientos volátiles o acontecimientos noticiosos.





● La ejecución sin emociones reduce los errores humanos y las dudas: basta con hacer clic y listo.





Fácil de usar: carga el EA en MT5 y deja que se encargue del resto. Perfecto tanto para principiantes como para traders experimentados.





● Notificaciones completas: Recibe alertas en pantalla y en el Diario cada vez que se ejecute.





Consejo: Ideal como su "botón de pánico" cuando surge lo inesperado.



