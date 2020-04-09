Jvh Trading Information MT5
- Jeremy Nicolaj Van Hoorn
- Version: 3.30
Übersicht
Das JVH Trading Information Panel ist ein umfassendes, professionelles Trading-Dashboard für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Überwachung aller wichtigen Trading-Metriken in einer übersichtlichen Anzeige bietet. Dieser leistungsstarke Indikator gibt Händlern sofortigen Einblick in ihre Kontoperformance, ihr Risikomanagement und ihre Handelsstatistiken, ohne ihre Charts zu überladen oder mehrere Fenster zu benötigen.
Hauptmerkmale
1. Kontoüberwachung in Echtzeit
Live-Saldo & Eigenkapitalverfolgung: Überwachen Sie Ihren Kontostand, Ihr Eigenkapital und Ihre freie Marge mit farbkodierten visuellen Warnungen
Margin-Verwaltung: Verfolgen Sie die genutzte Marge, die Höhe der Marge und die Nutzung der Hebelwirkung mit farblichen Warnhinweisen für Risikoniveaus
Professionelle Risiko-Metriken: Überwachung des Drawdowns in Echtzeit mit täglicher, wöchentlicher und allzeitiger Verfolgung des maximalen Drawdowns
2. Erweiterte Positionsverfolgung
Live Trade Count: Sofortige Anzeige der offenen Kauf-/Verkaufspositionen und der Gesamtzahl der Trades
Überwachung der Hebelwirkung: Anzeige des Kontoleverage und des aktuell verwendeten Leverage
Spread-Analyse: Spread-Überwachung in Echtzeit mit Farbwarnungen (grün für niedrig, rot für hoch)
3. Gewinn & Verlust Analyse
Multi-Timeframe-Gewinnverfolgung: Tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche P/L-Berechnungen
Prozentuale Renditen: Betrachten Sie Gewinne sowohl als absolute Werte als auch als prozentuale Renditen
Verfolgung geschlossener Geschäfte: Genaue Gewinnberechnung einschließlich geschlossener Geschäfte für jeden Zeitraum
4. Handelsstatistik & Historie
Gewinnraten-Analyse: Verfolgen Sie Ihre historische Gewinnrate mit farbkodierten Leistungsindikatoren
-
Gewinn-Faktor: Überwachen Sie die Rentabilität Ihres Handelssystems mit visuellen Warnungen
Handelsverlauf: Historische Trades insgesamt, durchschnittlicher Gewinn/Verlust und größter Gewinn/Verlust
5. Professionelle Tools
Kerzen-Timer: Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss für präzises Ein- und Ausstiegs-Timing
-
Kontotyp-Erkennung: Automatische Erkennung von Cent-, Micro- und Standardkonten
Symbol-spezifische Berechnungen: Präzise Pip-Berechnungen für alle Instrumententypen (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)
Vorteile für Trader
✅ Verbessertes Risikomanagement
Sofortige Einsicht in Margin-Levels und Drawdowns verhindert kontobedrohliche Situationen
Farbcodierte Warnungen warnen Sie, bevor das Risikoniveau gefährlich wird
Die Überwachung der Hebelwirkung in Echtzeit hilft, die richtige Positionsgröße beizubehalten
✅ Verbesserte Trading-Disziplin
Kontinuierliche Gewinn-/Verlustverfolgung hilft, die emotionale Kontrolle zu behalten
Historische Statistiken liefern objektives Feedback zur Handelsleistung
Klare Visualisierung von Handelsmetriken unterstützt datengestützte Entscheidungen
✅ Zeitsparende Effizienz
Alle wichtigen Informationen an einem Ort, wodurch das Wechseln von Fenstern entfällt
Automatische Berechnungen sparen Zeit für manuelle Berechnungen
Das übersichtliche Layout bietet sofortigen Zugriff auf wichtige Daten
✅ Professionelles Erscheinungsbild
Glatter schwarzer Hintergrund mit farbkodiertem Text für optimale Lesbarkeit
Organisiertes 5-spaltiges Layout für eine logische Gruppierung der Informationen
Professionelle Typografie und Abstände für einfaches Scannen
Technische Daten
Plattform: MetaTrader 5
Typ: Chart-Indikator (nicht-nachzeichnend)
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen
Symbole: Alle Symbole (passt die Berechnungen automatisch an)
Aktualisierungen: Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierungsrate)
Ressourcenverbrauch: Minimale Auswirkungen auf CPU/Speicher
Für wen ist dies geeignet?
Perfekt für:
Aktive Daytrader: Sie benötigen eine Echtzeit-Überwachung mehrerer Metriken
Risikobewusste Trader: Sie wollen Drawdown und Margin kontinuierlich überwachen
Performance-orientierte Trader: Verfolgen Sie Gewinnraten, Gewinnfaktoren und historische Performance
Multi-Asset-Händler: Handeln Sie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen mit genauen Berechnungen
Anfänger Trader: Lernen Sie, wichtige Kennzahlen zu überwachen und gute Handelsgewohnheiten zu entwickeln
Installation & Einrichtung
Einfache Installation: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Chart
Automatische Konfiguration: Keine Eingaben erforderlich - funktioniert sofort
Anpassbare Position: Erscheint am unteren Rand des Charts (im Code einstellbar)
Keine Wartung: Läuft automatisch mit Ihrer Handelsplattform
Besondere Merkmale
🔧 Automatische Kontoerfassung
Identifiziert Cent-, Mikro- und Standardkonten
Passt Berechnungen und Anzeigeformatierung automatisch an
Korrekte Währungs- und Pip-Wert-Berechnungen für alle Kontotypen
🔧 Intelligente Verlaufsverfolgung
-
-
-
🔧 Professionelle visuelle Gestaltung
-
-
-
Warum sollten Sie sich für JVH Trading Information Panel entscheiden?
Auf den schnelllebigen Märkten von heute kann der sofortige Zugriff auf wichtige Handelsinformationen den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bedeuten. Das JVH Handelsinformationspanel bietet:
Umfassende Abdeckung: Jede Kennzahl, die Sie benötigen, an einem Ort
Professionelle Verlässlichkeit: Robuster Code mit Fehlerbehandlung
Visuelle Klarheit: Schnell verständliche Darstellung der Informationen
Echtzeit-Genauigkeit: Sekundengenaue Berechnungen
Bewährte Leistung: Version 3.3 ist das Ergebnis jahrelanger Verfeinerung und des Feedbacks von Händlern
Unterstützung & Updates
Dieser Indikator kommt mit:
Übersichtliche Dokumentation: Gut kommentierter Code für Anpassungen
Regelmäßige Updates: Kompatibilität mit den neuesten MT5-Versionen
Unterstützung bei Fehlerbehebung: Schnelle Reaktion auf alle gemeldeten Probleme
Letzte Worte
Verwandeln Sie Ihre MetaTrader 5 Plattform in eine professionelle Handelsstation mit dem JVH Trading Information Panel. Hören Sie auf, über Ihren Kontostatus zu raten und beginnen Sie mit Vertrauen zu handeln, unterstützt durch Echtzeitdaten und professionelle Analysen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der die Grundlagen erlernt, oder ein erfahrener Profi, der schnellen Zugriff auf Metriken benötigt, dieser Indikator bietet die umfassende Überwachungslösung, die Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen.
Hinweis: Dieser Indikator dient nur zu Informationszwecken. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und im Rahmen Ihrer Risikotoleranz.
*Erleben Sieprofessionelle Handelsüberwachung noch heute - Laden Sie JVH Trading Information Panel v3.3 herunter!