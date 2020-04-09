Jvh Trading Information MT5

JVH Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Echtzeit-Handels-Dashboard

Übersicht

Das JVH Trading Information Panel ist ein umfassendes, professionelles Trading-Dashboard für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Überwachung aller wichtigen Trading-Metriken in einer übersichtlichen Anzeige bietet. Dieser leistungsstarke Indikator gibt Händlern sofortigen Einblick in ihre Kontoperformance, ihr Risikomanagement und ihre Handelsstatistiken, ohne ihre Charts zu überladen oder mehrere Fenster zu benötigen.

Hauptmerkmale

1. Kontoüberwachung in Echtzeit

Live-Saldo & Eigenkapitalverfolgung : Überwachen Sie Ihren Kontostand, Ihr Eigenkapital und Ihre freie Marge mit farbkodierten visuellen Warnungen

Margin-Verwaltung : Verfolgen Sie die genutzte Marge, die Höhe der Marge und die Nutzung der Hebelwirkung mit farblichen Warnhinweisen für Risikoniveaus

Professionelle Risiko-Metriken: Überwachung des Drawdowns in Echtzeit mit täglicher, wöchentlicher und allzeitiger Verfolgung des maximalen Drawdowns

2. Erweiterte Positionsverfolgung

Live Trade Count : Sofortige Anzeige der offenen Kauf-/Verkaufspositionen und der Gesamtzahl der Trades

Überwachung der Hebelwirkung : Anzeige des Kontoleverage und des aktuell verwendeten Leverage

Spread-Analyse: Spread-Überwachung in Echtzeit mit Farbwarnungen (grün für niedrig, rot für hoch)

3. Gewinn & Verlust Analyse

Multi-Timeframe-Gewinnverfolgung : Tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche P/L-Berechnungen

Prozentuale Renditen : Betrachten Sie Gewinne sowohl als absolute Werte als auch als prozentuale Renditen

Verfolgung geschlossener Geschäfte: Genaue Gewinnberechnung einschließlich geschlossener Geschäfte für jeden Zeitraum

4. Handelsstatistik & Historie

Gewinnraten-Analyse : Verfolgen Sie Ihre historische Gewinnrate mit farbkodierten Leistungsindikatoren

Gewinn-Faktor : Überwachen Sie die Rentabilität Ihres Handelssystems mit visuellen Warnungen

Handelsverlauf: Historische Trades insgesamt, durchschnittlicher Gewinn/Verlust und größter Gewinn/Verlust

5. Professionelle Tools

Kerzen-Timer : Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss für präzises Ein- und Ausstiegs-Timing

Kontotyp-Erkennung : Automatische Erkennung von Cent-, Micro- und Standardkonten

Symbol-spezifische Berechnungen: Präzise Pip-Berechnungen für alle Instrumententypen (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)

Vorteile für Trader

✅ Verbessertes Risikomanagement

Sofortige Einsicht in Margin-Levels und Drawdowns verhindert kontobedrohliche Situationen

Farbcodierte Warnungen warnen Sie, bevor das Risikoniveau gefährlich wird

Die Überwachung der Hebelwirkung in Echtzeit hilft, die richtige Positionsgröße beizubehalten

✅ Verbesserte Trading-Disziplin

Kontinuierliche Gewinn-/Verlustverfolgung hilft, die emotionale Kontrolle zu behalten

Historische Statistiken liefern objektives Feedback zur Handelsleistung

Klare Visualisierung von Handelsmetriken unterstützt datengestützte Entscheidungen

✅ Zeitsparende Effizienz

Alle wichtigen Informationen an einem Ort, wodurch das Wechseln von Fenstern entfällt

Automatische Berechnungen sparen Zeit für manuelle Berechnungen

Das übersichtliche Layout bietet sofortigen Zugriff auf wichtige Daten

✅ Professionelles Erscheinungsbild

Glatter schwarzer Hintergrund mit farbkodiertem Text für optimale Lesbarkeit

Organisiertes 5-spaltiges Layout für eine logische Gruppierung der Informationen

Professionelle Typografie und Abstände für einfaches Scannen

Technische Daten

Plattform : MetaTrader 5

Typ : Chart-Indikator (nicht-nachzeichnend)

Zeitrahmen : Alle Zeitrahmen

Symbole : Alle Symbole (passt die Berechnungen automatisch an)

Aktualisierungen : Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierungsrate)

Ressourcenverbrauch: Minimale Auswirkungen auf CPU/Speicher

Für wen ist dies geeignet?

Perfekt für:

Aktive Daytrader : Sie benötigen eine Echtzeit-Überwachung mehrerer Metriken

Risikobewusste Trader : Sie wollen Drawdown und Margin kontinuierlich überwachen

Performance-orientierte Trader : Verfolgen Sie Gewinnraten, Gewinnfaktoren und historische Performance

Multi-Asset-Händler : Handeln Sie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen mit genauen Berechnungen

Anfänger Trader: Lernen Sie, wichtige Kennzahlen zu überwachen und gute Handelsgewohnheiten zu entwickeln

Installation & Einrichtung

Einfache Installation: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Chart Automatische Konfiguration: Keine Eingaben erforderlich - funktioniert sofort Anpassbare Position: Erscheint am unteren Rand des Charts (im Code einstellbar) Keine Wartung: Läuft automatisch mit Ihrer Handelsplattform

Besondere Merkmale

🔧 Automatische Kontoerfassung

Identifiziert Cent-, Mikro- und Standardkonten

Passt Berechnungen und Anzeigeformatierung automatisch an

Korrekte Währungs- und Pip-Wert-Berechnungen für alle Kontotypen

🔧 Intelligente Verlaufsverfolgung

Verfolgt sowohl offene als auch geschlossene Trades für genaue Gewinnberechnungen

Führt separate Aufzeichnungen für die tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Performance

Automatische Aktualisierung ohne manuelles Eingreifen

🔧 Professionelle visuelle Gestaltung

Schwarzer Hintergrund minimiert die Ablenkung vom Kursgeschehen

Farbkodierung: Grün (positiv), Rot (negativ), Gelb (Warnung), Cyan (Information)

Saubere Typografie mit korrekten Abständen und Ausrichtungen

Warum sollten Sie sich für JVH Trading Information Panel entscheiden?

Auf den schnelllebigen Märkten von heute kann der sofortige Zugriff auf wichtige Handelsinformationen den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bedeuten. Das JVH Handelsinformationspanel bietet:

Umfassende Abdeckung : Jede Kennzahl, die Sie benötigen, an einem Ort

Professionelle Verlässlichkeit : Robuster Code mit Fehlerbehandlung

Visuelle Klarheit : Schnell verständliche Darstellung der Informationen

Echtzeit-Genauigkeit : Sekundengenaue Berechnungen

Bewährte Leistung: Version 3.3 ist das Ergebnis jahrelanger Verfeinerung und des Feedbacks von Händlern

Unterstützung & Updates

Dieser Indikator kommt mit:

Übersichtliche Dokumentation : Gut kommentierter Code für Anpassungen

Regelmäßige Updates : Kompatibilität mit den neuesten MT5-Versionen

Unterstützung bei Fehlerbehebung: Schnelle Reaktion auf alle gemeldeten Probleme

Letzte Worte

Verwandeln Sie Ihre MetaTrader 5 Plattform in eine professionelle Handelsstation mit dem JVH Trading Information Panel. Hören Sie auf, über Ihren Kontostatus zu raten und beginnen Sie mit Vertrauen zu handeln, unterstützt durch Echtzeitdaten und professionelle Analysen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der die Grundlagen erlernt, oder ein erfahrener Profi, der schnellen Zugriff auf Metriken benötigt, dieser Indikator bietet die umfassende Überwachungslösung, die Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen.

Hinweis: Dieser Indikator dient nur zu Informationszwecken. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und im Rahmen Ihrer Risikotoleranz.

*Erleben Sieprofessionelle Handelsüberwachung noch heute - Laden Sie JVH Trading Information Panel v3.3 herunter!