Jvh Trading Information MT5

JVH Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Echtzeit-Handels-Dashboard

Übersicht

Das JVH Trading Information Panel ist ein umfassendes, professionelles Trading-Dashboard für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Überwachung aller wichtigen Trading-Metriken in einer übersichtlichen Anzeige bietet. Dieser leistungsstarke Indikator gibt Händlern sofortigen Einblick in ihre Kontoperformance, ihr Risikomanagement und ihre Handelsstatistiken, ohne ihre Charts zu überladen oder mehrere Fenster zu benötigen.

Hauptmerkmale

1. Kontoüberwachung in Echtzeit

  • Live-Saldo & Eigenkapitalverfolgung: Überwachen Sie Ihren Kontostand, Ihr Eigenkapital und Ihre freie Marge mit farbkodierten visuellen Warnungen

  • Margin-Verwaltung: Verfolgen Sie die genutzte Marge, die Höhe der Marge und die Nutzung der Hebelwirkung mit farblichen Warnhinweisen für Risikoniveaus

  • Professionelle Risiko-Metriken: Überwachung des Drawdowns in Echtzeit mit täglicher, wöchentlicher und allzeitiger Verfolgung des maximalen Drawdowns

2. Erweiterte Positionsverfolgung

  • Live Trade Count: Sofortige Anzeige der offenen Kauf-/Verkaufspositionen und der Gesamtzahl der Trades

  • Überwachung der Hebelwirkung: Anzeige des Kontoleverage und des aktuell verwendeten Leverage

  • Spread-Analyse: Spread-Überwachung in Echtzeit mit Farbwarnungen (grün für niedrig, rot für hoch)

3. Gewinn & Verlust Analyse

  • Multi-Timeframe-Gewinnverfolgung: Tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche P/L-Berechnungen

  • Prozentuale Renditen: Betrachten Sie Gewinne sowohl als absolute Werte als auch als prozentuale Renditen

  • Verfolgung geschlossener Geschäfte: Genaue Gewinnberechnung einschließlich geschlossener Geschäfte für jeden Zeitraum

4. Handelsstatistik & Historie

  • Gewinnraten-Analyse: Verfolgen Sie Ihre historische Gewinnrate mit farbkodierten Leistungsindikatoren

  • Gewinn-Faktor: Überwachen Sie die Rentabilität Ihres Handelssystems mit visuellen Warnungen

  • Handelsverlauf: Historische Trades insgesamt, durchschnittlicher Gewinn/Verlust und größter Gewinn/Verlust

5. Professionelle Tools

  • Kerzen-Timer: Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss für präzises Ein- und Ausstiegs-Timing

  • Kontotyp-Erkennung: Automatische Erkennung von Cent-, Micro- und Standardkonten

  • Symbol-spezifische Berechnungen: Präzise Pip-Berechnungen für alle Instrumententypen (Forex, Indizes, Krypto, Metalle)

Vorteile für Trader

✅ Verbessertes Risikomanagement

  • Sofortige Einsicht in Margin-Levels und Drawdowns verhindert kontobedrohliche Situationen

  • Farbcodierte Warnungen warnen Sie, bevor das Risikoniveau gefährlich wird

  • Die Überwachung der Hebelwirkung in Echtzeit hilft, die richtige Positionsgröße beizubehalten

✅ Verbesserte Trading-Disziplin

  • Kontinuierliche Gewinn-/Verlustverfolgung hilft, die emotionale Kontrolle zu behalten

  • Historische Statistiken liefern objektives Feedback zur Handelsleistung

  • Klare Visualisierung von Handelsmetriken unterstützt datengestützte Entscheidungen

✅ Zeitsparende Effizienz

  • Alle wichtigen Informationen an einem Ort, wodurch das Wechseln von Fenstern entfällt

  • Automatische Berechnungen sparen Zeit für manuelle Berechnungen

  • Das übersichtliche Layout bietet sofortigen Zugriff auf wichtige Daten

✅ Professionelles Erscheinungsbild

  • Glatter schwarzer Hintergrund mit farbkodiertem Text für optimale Lesbarkeit

  • Organisiertes 5-spaltiges Layout für eine logische Gruppierung der Informationen

  • Professionelle Typografie und Abstände für einfaches Scannen

Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Typ: Chart-Indikator (nicht-nachzeichnend)

  • Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen

  • Symbole: Alle Symbole (passt die Berechnungen automatisch an)

  • Aktualisierungen: Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierungsrate)

  • Ressourcenverbrauch: Minimale Auswirkungen auf CPU/Speicher

Für wen ist dies geeignet?

Perfekt für:

  • Aktive Daytrader: Sie benötigen eine Echtzeit-Überwachung mehrerer Metriken

  • Risikobewusste Trader: Sie wollen Drawdown und Margin kontinuierlich überwachen

  • Performance-orientierte Trader: Verfolgen Sie Gewinnraten, Gewinnfaktoren und historische Performance

  • Multi-Asset-Händler: Handeln Sie Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen mit genauen Berechnungen

  • Anfänger Trader: Lernen Sie, wichtige Kennzahlen zu überwachen und gute Handelsgewohnheiten zu entwickeln

Installation & Einrichtung

  1. Einfache Installation: Befestigen Sie den Indikator einfach an einem beliebigen Chart

  2. Automatische Konfiguration: Keine Eingaben erforderlich - funktioniert sofort

  3. Anpassbare Position: Erscheint am unteren Rand des Charts (im Code einstellbar)

  4. Keine Wartung: Läuft automatisch mit Ihrer Handelsplattform

Besondere Merkmale

🔧 Automatische Kontoerfassung

  • Identifiziert Cent-, Mikro- und Standardkonten

  • Passt Berechnungen und Anzeigeformatierung automatisch an

  • Korrekte Währungs- und Pip-Wert-Berechnungen für alle Kontotypen

🔧 Intelligente Verlaufsverfolgung

  • Verfolgt sowohl offene als auch geschlossene Trades für genaue Gewinnberechnungen

  • Führt separate Aufzeichnungen für die tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Performance

  • Automatische Aktualisierung ohne manuelles Eingreifen

🔧 Professionelle visuelle Gestaltung

  • Schwarzer Hintergrund minimiert die Ablenkung vom Kursgeschehen

  • Farbkodierung: Grün (positiv), Rot (negativ), Gelb (Warnung), Cyan (Information)

  • Saubere Typografie mit korrekten Abständen und Ausrichtungen

Warum sollten Sie sich für JVH Trading Information Panel entscheiden?

Auf den schnelllebigen Märkten von heute kann der sofortige Zugriff auf wichtige Handelsinformationen den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bedeuten. Das JVH Handelsinformationspanel bietet:

  • Umfassende Abdeckung: Jede Kennzahl, die Sie benötigen, an einem Ort

  • Professionelle Verlässlichkeit: Robuster Code mit Fehlerbehandlung

  • Visuelle Klarheit: Schnell verständliche Darstellung der Informationen

  • Echtzeit-Genauigkeit: Sekundengenaue Berechnungen

  • Bewährte Leistung: Version 3.3 ist das Ergebnis jahrelanger Verfeinerung und des Feedbacks von Händlern

Unterstützung & Updates

Dieser Indikator kommt mit:

  • Übersichtliche Dokumentation: Gut kommentierter Code für Anpassungen

  • Regelmäßige Updates: Kompatibilität mit den neuesten MT5-Versionen

  • Unterstützung bei Fehlerbehebung: Schnelle Reaktion auf alle gemeldeten Probleme

Letzte Worte

Verwandeln Sie Ihre MetaTrader 5 Plattform in eine professionelle Handelsstation mit dem JVH Trading Information Panel. Hören Sie auf, über Ihren Kontostatus zu raten und beginnen Sie mit Vertrauen zu handeln, unterstützt durch Echtzeitdaten und professionelle Analysen. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der die Grundlagen erlernt, oder ein erfahrener Profi, der schnellen Zugriff auf Metriken benötigt, dieser Indikator bietet die umfassende Überwachungslösung, die Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen.

Hinweis: Dieser Indikator dient nur zu Informationszwecken. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und im Rahmen Ihrer Risikotoleranz.

*Erleben Sieprofessionelle Handelsüberwachung noch heute - Laden Sie JVH Trading Information Panel v3.3 herunter!


