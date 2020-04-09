Easy Trading Manager

Español

Easy Trading Manager es un Asesor Experto diseñado para simplificar la gestión de las operaciones, permitiendo a los operadores establecer y ajustar rápidamente los parámetros de las operaciones sin modificar manualmente las órdenes.
 Admite tanto el Modo Automático como el Modo Semiautomático, por lo que es ideal para los operadores que desean que el sistema proteja los beneficios, reduzca el riesgo y ofrezca un control flexible.

Características principales

  • Modo Automático - Aplica automáticamente los ajustes de TP, SL, Trailing Stop y Break-even a las nuevas órdenes.

  • Modo Semi-Automático - Ajuste manualmente TP/SL/Trailing/BE sólo para las órdenes seleccionadas

  • Panel de control en el gráfico para ajustar los parámetros de forma rápida y sencilla

  • Gestión separada para posiciones decompra y venta

  • Inicio de TP, distancia de arrastre, inicio de BE y desplazamiento de BEtotalmente personalizables

  • Adecuado tanto para scalping como para swing trading, donde la precisión y la velocidad son esenciales

Ventajas

  • Ahorra tiempo en la gestión de órdenes

  • Mejora la precisión de salida y la disciplina de negociación

  • Ayuda a controlar el riesgo y a bloquear los beneficios sistemáticamente


NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Asesores Expertos
https://t.me/mql5_neuroExt versión actual Señal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Puede utilizar cualquier herramienta. Las bases se crearán automáticamente al inicio del Aprendizaje. Si necesitas empezar el aprendizaje desde 0 - simplemente borra los archivos base. Depósito inicial - desde 200 ye. Opciones: ¡NO INTENTE PROBAR SIN EL ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL! es suficiente que el gráfico de balance después del entrenamiento sea horizontal. generar una base de entrenamiento es ex
FREE
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Utilidades
ATENCIÓN Las utilidades no tienen una buena funcionalidad en modo backtest. Para tener una prueba de demostración, me mensaje de buzón de mensajes y recibir 3 días de prueba. Servicios de nuestro equipo: Si desea ver nuestros productos haga clic en el enlace: LINK Si tienes una idea que te gustaría desarrollar en una aplicación, haz clic en el enlace: LINK Niveles de stop y objetivo instantáneos en el gráfico, desde 1:1 hasta 1:6. Trade Ratio Lines MT5 dibuja una línea de stop abierta y líneas
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edición Gratuita Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera? FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico. Diseñado para traders que siguen: Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) Conceptos de T
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indicadores
Candle Perspective Structure Indicator MT5 es un indicador sencillo que define y muestra la estructura de velas del mercado. Este indicador se adaptará tanto a los operadores experimentados como a los principiantes que tienen dificultades para seguir la estructura visualmente. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, visite el sitio web de mis socios: 4xDev Obtenga un 10% de DESCUENTO en servicios de automatización de estrategias
FREE
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilidades
Panel de gestión de riesgos para MetaTrader 5 Visión general Esta herramienta es un completo indicador de gestión de riesgos para MetaTrader 5 que proporciona a los operadores una interfaz visual para calcular y gestionar los parámetros de las operaciones en función de su tolerancia al riesgo. Cuenta con un panel arrastrable con líneas de precios interactivas y cálculos en tiempo real. Características principales Controles de gestión de riesgos: Porcentaje de riesgo ajustable (0,1%-100%) del cap
Copyist MS MT5
Aleksei Moshkin
3.5 (4)
Utilidades
Copista MS - это простой и удобный в использовании торговый копир. Работает как однофайловый советник с переключаемыми режимами работы Master и Slave. Ордера можно копировать из МТ5 в МТ5, из МТ5 в МТ4, из МТ4 в МТ5. Для копирования ордеров в MetaTrader 4 требуется версия советника для MetaTrader 4. Текущая версия советника работает только на ХЕДЖИНГОВЫХ счетах. Параметры Тип работы - выбор режима работы: Maestro или Esclavo; Копировать по магическому номеру - копирование торговых ордеров по ма
Sunan Giri For MT5
Victor Adhitya
5 (5)
Asesores Expertos
Sunan Giri EA para MT5 por Victoradhitya Divulgación de Riesgos : Futuros, Forex, Acciones, Crypto y el comercio de derivados contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Yo no soy responsable de las pérdidas financieras que pueda incurrir por el uso de este EA! ea utiliza una estrategia sin martingala o estrategia martingala depende de su conjunto cada comercio siempre utiliza un SL oculto EA
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Local Trade Copier MT5
Rashed Samir
3 (1)
Utilidades
Local Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas en modo local . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 MT5 Versión Completa (Local y Remota) MT4 Versión Completa (Local y Remoto) El modo local se refiere a ambas plataformas MetaTrader ins
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.2 (5)
Asesores Expertos
El EA Order Blocks Scalper es una herramienta de trading de última generación totalmente automatizada que identifica y negocia zonas clave de bloques de órdenes con precisión y rapidez. Diseñado para operadores que buscan entradas y salidas consistentes, este EA aprovecha el análisis avanzado de la estructura del mercado para detectar rangos de consolidación, rupturas y movimientos impulsivos de precios, lo que permite una ejecución óptima de las operaciones. Características principales Detecció
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
