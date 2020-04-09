Easy Trading Manager
- Utilidades
- Supattra Sumethasorn
- Versión: 1.0
Español
Easy Trading Manager es un Asesor Experto diseñado para simplificar la gestión de las operaciones, permitiendo a los operadores establecer y ajustar rápidamente los parámetros de las operaciones sin modificar manualmente las órdenes.
Admite tanto el Modo Automático como el Modo Semiautomático, por lo que es ideal para los operadores que desean que el sistema proteja los beneficios, reduzca el riesgo y ofrezca un control flexible.
Características principales
-
Modo Automático - Aplica automáticamente los ajustes de TP, SL, Trailing Stop y Break-even a las nuevas órdenes.
-
Modo Semi-Automático - Ajuste manualmente TP/SL/Trailing/BE sólo para las órdenes seleccionadas
-
Panel de control en el gráfico para ajustar los parámetros de forma rápida y sencilla
-
Gestión separada para posiciones decompra y venta
-
Inicio de TP, distancia de arrastre, inicio de BE y desplazamiento de BEtotalmente personalizables
-
Adecuado tanto para scalping como para swing trading, donde la precisión y la velocidad son esenciales
Ventajas
-
Ahorra tiempo en la gestión de órdenes
-
Mejora la precisión de salida y la disciplina de negociación
-
Ayuda a controlar el riesgo y a bloquear los beneficios sistemáticamente