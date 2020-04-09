Easy Trading Manager

Русский
Easy Trading Manager — это советник, разработанный для упрощения управления сделками, позволяющий трейдерам быстро устанавливать и корректировать параметры торговли без ручного редактирования ордеров.

Он поддерживает как автоматический, так и полуавтоматический режимы, что делает его идеальным для трейдеров, которым нужна система для защиты прибыли, снижения рисков и гибкого управления.

Основные характеристики
Автоматический режим — автоматически применяет настройки TP, SL, трейлинг-стопа и безубытка к новым ордерам

Полуавтоматический режим — ручная настройка TP/SL/трейлинга/безубытка только для выбранных ордеров

Панель управления на графике для быстрой и простой настройки параметров

Раздельное управление позициями на покупку и продажу

Полностью настраиваемые начальный уровень трейлинга TP, дистанция трейлинга, начальный уровень BE и смещение BE

Подходит как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга, где точность и скорость имеют решающее значение

Преимущества
Экономит время на управление ордерами

Повышает точность выхода и торговую дисциплину

Помогает контролировать риск и систематически фиксировать прибыль
Рекомендуем также
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Утилиты
Free Slave Version – Remote Trade Receiver MT5. This is the FREE Slave version of our professional Remote Trade Copier system. It allows you to receive trades from a Master account running our full Copy Trade solution. Designed for simplicity and reliability, this version is read-only and cannot send trades or operate independently. Key Features: One-click setup – simply connect to the Master. Fast and accurate order copying. Supports all symbols, order types, and brokers. Minimal resource us
FREE
Trade2Telegram
Strifor (Mauritius) Ltd
Утилиты
Trade2Telegram — плагин для автоматической отправки торговых уведомлений из MetaTrader в Telegram. Инструмент предназначен для трейдеров, управляющих капиталом, ведущих сигнальные каналы или обучающие сообщества. Плагин копирует все торговые операции из терминала и публикует их в выбранный чат, группу или канал Telegram. Сообщения отправляются автоматически при открытии и закрытии позиций, изменении уровней стоп-лосса и тейк-профита, срабатывании отложенных ордеров или частичном закрытии сделки.
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Telegram Informer MT5
Andrey Kaunov
Утилиты
Сообщения в Telegram из MT5 о торговых событиях: Открытие/закрытие сделок; Выставление/удаление отложенных ордеров. Версия утилиты для MT4 здесь: https://mql5.com/8bjjy Настройки  Telegram: Создайте своего бота. Для этого напишите для пользователя  @BotFather команду  /newbot , и следуйте инструкциям. В результате вы получите Token бота, примерно такой:   1245680170:BBGuDFVkTYIPtjSaXMgQEhdfg7BOQ6rl8xI.  Узнайте свой ID в  Telegram, для этого напишите пользователю  @userinfobot любое сообщение.
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Это ДЕМО версия копировщика с ограничением - копирует только BUY ордера.  Платная версия:  https://www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5  - это самый быстрый и надежный копировщик сделок между несколькими счетами MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5) установленными на одном компьютере или VPS сервере. Сделки копируются со счета MASTER на счет SLAVE, копирование происходит за счет обмена информации через текстовый файл со скоростью менее 0.5 сек., параметр настраивается. Копировщик с
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Эксперты
Ренко эксперт советник, работающий на основе имитации ренко баров.   В советнике реализовано два варианта построения ренко баров. Классический и АТР. В классическом варианте ренко бары отмечаются в виде областей на основном графике, в варианте АТР, Ренко бары моделируется и отрисовываются в окне индикатора. Моделирование ренко баров внутри советника, позволяет произвести оптимизацию робота более качественно нежели отрисовка ренко баров в оффлайн режиме.    Телеграмм канал   Настройки   Our seco
FREE
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Утилиты
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Copy MT5 MT5 demo
Andriy Motuzka
Утилиты
Демо-копировщик сделок версии MetaTrader 5 на MetaTrader 5 ( есть версия MetaTrader 4<->MetaTrader 4 , при наличии двух версий - сможете копировать MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Работает только в режиме хеджинга Фильтр спреда. Выбор лучшей цены (начинать копировать с плюсовой или минусовой позиции). Настройка лота, фиксированный или коэффициент (можно копировать сигналы поставщиков повышенным лотом). Настройка
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt актуальная версия и обсуждение. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто. г
FREE
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Утилиты
ATTENTION ! Utilities do not have a good functionality on backtest mode. For Having a Demo Trial, message me from message box and receive 3 days trial. Our Team Services: If you are want to see our products click the link:   LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link:   LINK Instant on-chart stop & target levels, from 1:1 up to 1:6. Trade Ratio Lines MT5 draws an open stop line and objective lines (take-profit) at fixed R-multiples relative to your entry
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Утилиты
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Индикаторы
FVG Smart Zones – Бесплатная версия Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)   Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор? FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.   Создано для трейдеров, следующих: Концепции умных денег (SMC) Концепции торговли I
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Индикаторы
Candle Perspective Structure Indicator MT5 - это простой индикатор определяющий и отображающий свечную структуру рынка. Этот индикатор подойдет как опытным трейдерам, так и новичкам, которым тяжело визуально следить за структурой. Основные функции: Определение High и Low свингов используя паттерн трех свечей. Определение слома структуры. Настройка визуального отображения структурных элементов. Настройка периода, за который анализируется структура. Входящие параметры: General Settings Bars Back -
FREE
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Утилиты
Risk Management Panel for MetaTrader 5 Overview This tool is a comprehensive risk management indicator for MetaTrader 5 that provides traders with a visual interface to calculate and manage trade parameters based on their risk tolerance. It features a draggable panel with interactive price lines and real-time calculations. Key Features Risk Management Controls: Adjustable risk percentage (0.1%-100%) of account equity or balance Customizable risk/reward ratio with +/- buttons Choice between Equit
Copyist MS MT5
Aleksei Moshkin
3.5 (4)
Утилиты
Copyist MS - простой и понятный в использовании копировщик сделок, работает как советник в виде одного файла с переключением режимов работы Master и Slave. Копировать ордера можно с МТ5 в МТ5, с МТ5 в МТ4, с МТ4 в МТ5. Для копирования в MetaTrader 4 вам понадобится ЕА для терминала MetaTrader 4. Текущая версия советника работает только на счетах  HEDGING. Настройки Type of work  - выбор режима работы: Master или Slave; Copy by magic number - копирование торговых ордеров по магическому номеру  
Sunan Giri For MT5
Victor Adhitya
5 (5)
Эксперты
Sunan Giri EA for MT5 by Victoradhitya Risk Disclosure : Futures, Forex, Stock, Crypto and Derivative trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. I am not responsible for any financial losses you may incur by using this EA! ea uses a no martingle strategy or martingale strategy depends on your set every trade always uses a hidden SL EA has back test for 5 years Minimum balance $1000
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Утилиты
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Local Trade Copier MT5
Rashed Samir
3 (1)
Утилиты
Local Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in the   local   mode. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version MT5 Full Version (Local & Remote) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system. It fully suppo
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.2 (5)
Эксперты
The Order Blocks Scalper EA is a next-generation, fully automated trading tool that identifies and trades key order block zones with precision and speed. Designed for traders seeking consistent entries and exits, this EA harnesses advanced market structure analysis to detect consolidation ranges, breakouts, and impulsive price movements, enabling optimal trade execution. Key Features Smart Order Block Detection : Identifies bullish and bearish order blocks based on institutional order flow. Each
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Утилиты
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Утилиты
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Другие продукты этого автора
SL TP Entry tooling
Supattra Sumethasorn
Утилиты
Инструмент «Риск/Доходность» – интеллектуальный индикатор для планирования торговли Инструмент «Риск/Доходность» – это простой, но мощный индикатор, призванный помочь трейдерам уверенно планировать каждую сделку. Он мгновенно рассчитывает и отображает ваши входные уровни, стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска и прибыли (RR Ratio) прямо на графике. Всего за несколько кликов вы узнаете: Размер риска при достижении стоп-лосса Размер прибыли при достижении тейк-профита ️ Точное соо
FREE
Assistant to easy manage multiple orders
Supattra Sumethasorn
Утилиты
Помощник для легкого управления несколькими заказами  1. «Освойте управление несколькими ордерами одним щелчком мыши – определение размера лота с учетом риска, частичное закрытие. Подчеркивает ключевые сильные стороны компании — автоматический контроль объемов/рисков, надзор за несколькими заказами. 2. «Торгуйте умнее, а не сложнее – полная панель управления для одновременного управления торговлей» Создает советник как универсальную панель управления для масштабирования эффективности в нескол
FREE
Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Утилиты
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв