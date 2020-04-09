Easy Trading Manager
- Утилиты
- Supattra Sumethasorn
- Версия: 1.0
Русский
Easy Trading Manager — это советник, разработанный для упрощения управления сделками, позволяющий трейдерам быстро устанавливать и корректировать параметры торговли без ручного редактирования ордеров.
Он поддерживает как автоматический, так и полуавтоматический режимы, что делает его идеальным для трейдеров, которым нужна система для защиты прибыли, снижения рисков и гибкого управления.
Основные характеристики
Автоматический режим — автоматически применяет настройки TP, SL, трейлинг-стопа и безубытка к новым ордерам
Полуавтоматический режим — ручная настройка TP/SL/трейлинга/безубытка только для выбранных ордеров
Панель управления на графике для быстрой и простой настройки параметров
Раздельное управление позициями на покупку и продажу
Полностью настраиваемые начальный уровень трейлинга TP, дистанция трейлинга, начальный уровень BE и смещение BE
Подходит как для скальпинга, так и для свинг-трейдинга, где точность и скорость имеют решающее значение
Преимущества
Экономит время на управление ордерами
Повышает точность выхода и торговую дисциплину
Помогает контролировать риск и систематически фиксировать прибыль