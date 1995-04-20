Trend Detector Monitor

Es un indicador muy cómodo y fácil de usar, además de potente y preciso. Detecta y muestra visualmente el inicio de una nueva tendencia. Se presenta en un gráfico de barras de dos colores: uno para el inicio de una tendencia alcista y otro para el inicio de una tendencia bajista. Para su cálculo, el indicador sólo requiere el número de barras a observar.

Cálculo.

a) El indicador compara el cierre de la vela actual con el máximo o mínimo del grupo de velas anterior. Si es superior al máximo, indica una tendencia alcista; si es inferior al mínimo, indica una tendencia bajista.

b) El indicador compara la apertura anterior con el máximo o mínimo del grupo de velas posterior. Si es superior al máximo, indica una tendencia bajista; si es inferior al mínimo, indica una tendencia alcista.

Características:

El parámetro PERIODO es el número de velas para el cálculo.

Tiene la opción de activar la alerta de nueva tendencia con un control de alertas.

Para cualquier marco temporal.

Por defecto, utiliza el color aqua para el inicio de tendencia alcista, y rojo para el inicio de tendencia bajista.

Controles azules.

Asociados al parámetro PERIODO.

Control de Alertas.

Permite activar/desactivar la alerta de nueva tendencia. Se vuelve Amarillo cuando se activa.

Las alertas son de dos tipos: 1) Posible nueva tendencia. 2) Nueva tendencia detectada.

Ajuste del indicador.

Para que el indicador sea útil, es necesario ajustarlo al precio, modificándolo con los controles hasta que no muestre cambios de barra en los tramos de interés. Una vez establecido, se fijará en el cuadro de parámetros PERIODO.





Correo electrónico de contacto: fve2022@hotmail.com