One Trade Gold pro

🟡 OneTradeGoldPro EA - Trading de Oro de Alta Precisión con Disciplina Semanal

OneTradeGoldPro es un Asesor Experto de grado profesional para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo diario, diseñado para operar sólo una vez por semana basado en una lógica fuerte, basada en reglas.

Optimizado para la estabilidad, la simplicidad, este EA ofrece un fuerte rendimiento utilizando RSI y fallback MA estrategia de ruptura - evitando overtrading, martingala, o tácticas de cuadrícula.


🔍 2024 Resultados de Backtest (100 → 411.78 USD)

Métrica Valor
Depósito Inicial $100
Beneficio neto $311.78 (+311%)
Factor de ganancia 20.23
Porcentaje de victorias 93,33% (14 de 15)
Reducción máxima 3,79% (Saldo), 29,73% (Capital)
Ratio de Sharpe 0.80
Factor de recuperación 3.43
Ganancias máximas consecutivas 14
Máximo de derrotas consecutivas 1
Operación con mayor beneficio $26.92
Mayor pérdida -$16.21

Calidad de los datos del Backtest: 99%
Timeframe: Diario (D1)
Símbolo: XAUUSD
Frecuencia de operación: ~1 operación por semana
Tamaño de lote utilizado: 0.01

Características principales

  • 🧠 Entrada basada en señales

    • RSI < sobreventa activa una fuerte señal de compra

    • Entrada de respaldo a través del cruce de MA para mayor fiabilidad

    • Utiliza sólo un comercio por semana para reducir el riesgo y optimizar la sincronización

  • Filtro de operaciones

    • Opera sólo entre martes y jueves para evitar falsas salidas a principios de semana y la volatilidad del viernes

  • Gestión del riesgo

    • Take Profit y Stop Loss configurables utilizando el % del precio

    • Negociación de lote fijo con control de lote normalizado

    • Sin Martingala, Sin Rejilla, Sin Reentrada

  • ⚙️ Ligero y compatible

    • Diseñado tanto para cuentas de compensación como de cobertura

    • Utiliza sólo indicadores estándar RSI y SMA

    • Ejecución rápida y lógica limpia


🛠️ Entradas de usuario

Entrada Propósito
TamañoLote Lote fijo por operación
TakeProfitPercent % TP desde la entrada
Porcentaje StopLoss % SL desde la entrada
UsarTPySL Activar/Desactivar SL/TP
RSI_Period / Sobreventa Ajuste de la estrategia RSI
FallbackMAPeriod Estrategia de respaldo basada en MA
Deslizamiento Deslizamiento máximo en puntos

📌 Pautas de uso óptimo

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: D1 (Diario)

  • Tipo de cuenta: Compensación o Cobertura

  • Saldo Mínimo: $100+

  • Ideal para: Traders a largo plazo, swing traders, estrategias de baja frecuencia

  • Alojamiento VPS: Recomendado para estabilidad 24/5


⚠️ Descargo de responsabilidad

Este EA no es una herramienta garantizada para ganar dinero. Es un sistema disciplinado para el comercio estructurado. Por favor, pruebe en demo y ajustar los parámetros según sea necesario para su apetito de riesgo.


