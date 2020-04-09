Schützen Sie Ihre Trades mit professionellem Risikomanagement

CYP Trade Manager Basic - Fortgeschrittenes Positionsmanagement für MT5

Der CYP Trade Manager Basic ist ein hochentwickelter Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals und zur Maximierung des Gewinnpotenzials durch intelligentes Positionsmanagement. Perfekt für Einsteiger und erfahrene Trader, die ihr Handelsmanagement automatisieren möchten, ohne dabei auf Komplexität zu verzichten.

🎯 Hauptmerkmale

✅ Automatischer Breakeven-Schutz

Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Handel bestimmte Gewinnpunkte erreicht

Anpassbare Gewinnschwelle (Standardwert: 300 Punkte)

Einstellbarer Puffer zum Schutz vor falschen Ausbrüchen (Standardwert: 10 Punkte)

Funktioniert sowohl mit BUY- als auch mit SELL-Positionen

✅ Intelligentes Gewinnmitnahme-Management

Schließt Positionen automatisch vor Erreichen des Take Profit Levels

Verhindert Slippage und sichert die Gewinnmitnahme

Konfigurierbarer Abstand zum TP (Standard: 50 Punkte)

Maximiert die Gewinnrealisierung in volatilen Märkten

✅ Erweiterte Risikokontrollen

Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung von Handel bei hohen Spreads

Verwaltet bis zu 2 Positionen gleichzeitig (Beschränkung der Basisversion)

Handelsidentifikation durch benutzerdefiniertes Kommentarsystem

Umfassende Fehlerbehandlung und -protokollierung

✅ Professionelles Protokollierungssystem

Detaillierte Handelsaktionsprotokolle mit Zeitstempeln

Mehrere Protokollebenen (Info, Warnung, Fehler)

Einfache Fehlersuche und Leistungsanalyse

Dateibasierte Protokollierung für historische Überprüfung

🚀 Wie es funktioniert

Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Breakeven- und TP-Puffereinstellungen Legen Sie Ihre Handelskommentar-Kennungfest Lassen Sie den EA Ihre Positionen automatischverwalten

Der EA überwacht kontinuierlich Ihre offenen Positionen und wendet intelligente Verwaltungsregeln an, um Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren.

⚙️ Eingabeparameter

Breakeven-Einstellungen:

Aktivieren/Deaktivieren der Breakeven-Funktionalität

Breakeven-Triggerpunkte (Voreinstellung: 300)

Breakeven-Pufferschutz (Standardwert: 10)

Take Profit Management:

Aktivieren/Deaktivieren von Schließen vor TP

TP-Pufferabstand (Voreinstellung: 50)

Risiko-Management:

Benutzerdefinierter Handelskommentar zur Identifizierung

Maximum-Spread-Filter

Erweiterte Protokollierungsebenen

📊 Integration von Handelsstrategien

Funktioniert nahtlos mit jeder Handelsstrategie oder manuellem Handelsansatz. Einfach:

Verwenden Sie den angegebenen Handelskommentar bei der Positionseröffnung

Überlassen Sie dem EA das automatische Positionsmanagement

Konzentrieren Sie sich auf die Marktanalyse, während der EA Ihre Trades schützt

💡 Perfekt für:

Manuelle Trader , die ein automatisiertes Handelsmanagement wünschen

, die ein automatisiertes Handelsmanagement wünschen Strategieentwickler , die einen zuverlässigen Positionsschutz benötigen

, die einen zuverlässigen Positionsschutz benötigen Risikobewusste Trader , die ein professionelles Handelsmanagement suchen

, die ein professionelles Handelsmanagement suchen Vielbeschäftigte Trader, die ihre Positionen nicht ständig überwachen können

🔒 Sicherheitsmerkmale

Eingebaute Fehlerbehandlung bei Netzwerkproblemen

Spread-Überwachung zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen

Positionsüberprüfung vor jeder Änderung

Umfassende Protokollierung für Prüfpfade

📈 Vorteile

✓ Verluste reduzieren - Automatischer Break-Even-Schutz

✓ Gewinne sichern - Intelligentes TP-Management

✓ Zeit sparen - Automatisierung zum Einstellen und Vergessen

✓ Sorgenfreiheit - Professionelles Risikomanagement

✓ Konsistente Ergebnisse - Emotionsfreie Ausführung

🎁 Bonus: Upgrade-Pfad verfügbar

Diese Basisversion verwaltet bis zu 2 Positionen. Mit einem Upgrade auf die Vollversion erhalten Sie unbegrenztes Positionsmanagement, erweiterte Funktionen und zusätzliche Risikomanagement-Tools.

⚠️ Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und riskieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.

📞 Unterstützung: Wenden Sie sich bei Fragen, Anpassungswünschen oder technischem Support an den Entwickler.

Verändern Sie Ihren Handel mit professionellem Positionsmanagement. Laden Sie den CYP Trade Manager Basic noch heute herunter!



