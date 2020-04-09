CYP Trade Manager Basic

CYP Trade Manager Basic - Fortgeschrittenes Positionsmanagement für MT5

Schützen Sie Ihre Trades mit professionellem Risikomanagement

Der CYP Trade Manager Basic ist ein hochentwickelter Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals und zur Maximierung des Gewinnpotenzials durch intelligentes Positionsmanagement. Perfekt für Einsteiger und erfahrene Trader, die ihr Handelsmanagement automatisieren möchten, ohne dabei auf Komplexität zu verzichten.

🎯 Hauptmerkmale

✅ Automatischer Breakeven-Schutz

  • Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Handel bestimmte Gewinnpunkte erreicht
  • Anpassbare Gewinnschwelle (Standardwert: 300 Punkte)
  • Einstellbarer Puffer zum Schutz vor falschen Ausbrüchen (Standardwert: 10 Punkte)
  • Funktioniert sowohl mit BUY- als auch mit SELL-Positionen

✅ Intelligentes Gewinnmitnahme-Management

  • Schließt Positionen automatisch vor Erreichen des Take Profit Levels
  • Verhindert Slippage und sichert die Gewinnmitnahme
  • Konfigurierbarer Abstand zum TP (Standard: 50 Punkte)
  • Maximiert die Gewinnrealisierung in volatilen Märkten

✅ Erweiterte Risikokontrollen

  • Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung von Handel bei hohen Spreads
  • Verwaltet bis zu 2 Positionen gleichzeitig (Beschränkung der Basisversion)
  • Handelsidentifikation durch benutzerdefiniertes Kommentarsystem
  • Umfassende Fehlerbehandlung und -protokollierung

✅ Professionelles Protokollierungssystem

  • Detaillierte Handelsaktionsprotokolle mit Zeitstempeln
  • Mehrere Protokollebenen (Info, Warnung, Fehler)
  • Einfache Fehlersuche und Leistungsanalyse
  • Dateibasierte Protokollierung für historische Überprüfung

🚀 Wie es funktioniert

  1. Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart
  2. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Breakeven- und TP-Puffereinstellungen
  3. Legen Sie Ihre Handelskommentar-Kennungfest
  4. Lassen Sie den EA Ihre Positionen automatischverwalten

Der EA überwacht kontinuierlich Ihre offenen Positionen und wendet intelligente Verwaltungsregeln an, um Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren.

⚙️ Eingabeparameter

Breakeven-Einstellungen:

  • Aktivieren/Deaktivieren der Breakeven-Funktionalität
  • Breakeven-Triggerpunkte (Voreinstellung: 300)
  • Breakeven-Pufferschutz (Standardwert: 10)

Take Profit Management:

  • Aktivieren/Deaktivieren von Schließen vor TP
  • TP-Pufferabstand (Voreinstellung: 50)

Risiko-Management:

  • Benutzerdefinierter Handelskommentar zur Identifizierung
  • Maximum-Spread-Filter
  • Erweiterte Protokollierungsebenen

📊 Integration von Handelsstrategien

Funktioniert nahtlos mit jeder Handelsstrategie oder manuellem Handelsansatz. Einfach:

  • Verwenden Sie den angegebenen Handelskommentar bei der Positionseröffnung
  • Überlassen Sie dem EA das automatische Positionsmanagement
  • Konzentrieren Sie sich auf die Marktanalyse, während der EA Ihre Trades schützt

💡 Perfekt für:

  • Manuelle Trader, die ein automatisiertes Handelsmanagement wünschen
  • Strategieentwickler, die einen zuverlässigen Positionsschutz benötigen
  • Risikobewusste Trader, die ein professionelles Handelsmanagement suchen
  • Vielbeschäftigte Trader, die ihre Positionen nicht ständig überwachen können

🔒 Sicherheitsmerkmale

  • Eingebaute Fehlerbehandlung bei Netzwerkproblemen
  • Spread-Überwachung zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen
  • Positionsüberprüfung vor jeder Änderung
  • Umfassende Protokollierung für Prüfpfade

📈 Vorteile

Verluste reduzieren - Automatischer Break-Even-Schutz
Gewinne sichern - Intelligentes TP-Management
Zeit sparen - Automatisierung zum Einstellen und Vergessen
Sorgenfreiheit - Professionelles Risikomanagement
Konsistente Ergebnisse - Emotionsfreie Ausführung

🎁 Bonus: Upgrade-Pfad verfügbar

Diese Basisversion verwaltet bis zu 2 Positionen. Mit einem Upgrade auf die Vollversion erhalten Sie unbegrenztes Positionsmanagement, erweiterte Funktionen und zusätzliche Risikomanagement-Tools.

⚠️ Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und riskieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.

📞 Unterstützung: Wenden Sie sich bei Fragen, Anpassungswünschen oder technischem Support an den Entwickler.

Verändern Sie Ihren Handel mit professionellem Positionsmanagement. Laden Sie den CYP Trade Manager Basic noch heute herunter!


Empfohlene Produkte
Xau dripper
Allan Maurice Mwesigwa
Experten
XAU Dripper - Expert Advisor für die kontinuierliche Goldgewinnung Tröpfchen für Tröpfchen. Trade für Trade. Beständiges Wachstum. XAU Dripper ist ein präziser Expert Advisor, der mit Geduld und Disziplin Gewinne aus dem Goldmarkt extrahiert. Wie Wasser, das sich durch Stein wühlt, erzwingt dieser EA keine Ergebnisse, sondern lässt sie auf natürliche Weise durch kalkulierte, hochwahrscheinliche Trades fließen. Die Dripper-Philosophie Ich überstürze nichts. Ich handele nicht übermäßig. Ich jage n
VSA Pulse System
Paul Edunyu Carissimo
Indikatoren
VSA-Impuls-System Hören Sie auf mit Formen zu handeln. Handeln Sie Energie. Die fortschrittliche VSA + Price Action Logic Engine. Beschreibung: Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen die Geschichte (Lag). Das VSA Pulse System zeigt Ihnen die Realität (Physik). Dieser Indikator entschlüsselt die "Energie" hinter jeder Kerze. Er geht über einfache "Bullish"- oder "Bearish"-Etiketten hinaus und identifiziert die Absicht des Smart Money. Er beantwortet die drei wichtigsten Fragen im Handel: Ist dies
Super Nasdaq Quant
Tiago Oliveira Silva
Experten
SUPER NASDAQ QUANT Eine innovative und transformative Technologie auf dem Forex-Roboter-Markt, der Quant NAS100 ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und personalisierte Indikatoren kombiniert, um Strategien zu optimieren und die Ergebnisse beim Handel mit dem NASDAQ 100 Index (NAS100) zu maximieren. Technologie-Highlights Neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen Der Quant NAS100 nutzt fortgeschrittene neuronale Netzwerke, die auf dem GPT-
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Experten
TradeForge Pass Prop Firm – Ihr KI‑gestütztes EA zur Prop Firm‑Challenge TradeForge Pass Prop Firm ist ein hochentwickelter MT5 Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, Prop Firm Herausforderungen erfolgreich zu bestehen und kapitalsierte Konten intelligent und sicher zu verwalten – mithilfe von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichem Risikomanagement. Eingebauter KI-Handelsmotor Algorithmen trainiert mit historischen Prop Firm Daten und Echtzeit‑Marktdaten zur: Analyse von Preisbew
MT5 To Telegram Pro
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
MT5 to Telegram Pro/Copier ist ein leistungsstarker MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern, indem er Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen und umfassende Berichte über die Telegram-Messaging-Plattform sendet. Ideal für Signalgeber und Trainer, kopiert dieses Tool manuell oder durch andere EAs platzierte Trades in Ihrem Konto und bietet anpassbare Warnungen, fortschrittliches Handelsmanagement und ein benutzerfreundliches Dashboard für Performance-Ei
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitys
Das RenkoChart-Tool bietet einen innovativen und äußerst flexiblen Ansatz zur Visualisierung von Marktdaten in MetaTrader 5. Dieser Experte erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit Renko-Bausteinen direkt auf dem Chart und zeigt für jeden Baustein genaue Preise zum jeweiligen Eröffnungsdatum/-zeitpunkt an. Diese Funktion ermöglicht es, jeden beliebigen Indikator auf den Renko-Chart anzuwenden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool auch den Zugriff auf historische Brick-Daten durch native Meth
FREE
Engulfing goddess
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Engulfing Goddess-Indikator für MetaTrader 5 Entdecken Sie den Engulfing Goddess Indicator , ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5 (MT5), das Händlern hilft, engulfing Candlestick-Muster zu erkennen. Dieser Indikator wurde entwickelt, um visuelle Signale zu liefern, die den in der Marktanalyse üblichen Mustern entsprechen. Der Engulfing Goddess Indicator wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Engulfing-Mustern zu erkennen. Er enthält eine Reihe von optionalen Filtern zur Verfein
True Volume
Paul Edunyu Carissimo
Indikatoren
Echtes Volumen: Sehen Sie die Geschichte hinter dem Preis True Volume ist nicht einfach nur ein weiteres Histogramm, sondern eine forensische Analysemaschine für Preisaktionen. Während Standard-Volumenindikatoren nur anzeigen, wie viel gehandelt wurde , sagt Ihnen True Volume, wer gehandelt hat und wer gewonnen hat . Durch die Kombination von Geometrischer Zerlegung , VSA (Volume Spread Analysis) und Anomalie-Erkennung seziert dieser Indikator jeden einzelnen Balken, um den verborgenen Kampf z
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Utilitys
Einfacher EA zum Schließen von Positionen mit Gewinn oder Verlust. Alle Positionen eines Chartsymbols werden separat gezählt. Einstellungen: TPforSymbol - legen Sie den Gewinnbetrag fest, der angibt, wann alle Positionen für das Symbol des Charts geschlossen werden sollen. Swap und Kommission verringern Ihren Gewinn. SLforSymbol - stellen Sie den SL-Betrag ein, um den SL für jede Position für das Symbol des Charts anzugeben. Swap und Kommission erhöhen Ihren Verlust. SLforSyblol ist immer unter
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
Indikatoren
Quasimodo Genie-Indikator für MetaTrader 5 Wir stellen Ihnen den Quasimodo Genie vor, einen Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5, der das Quasimodo oder "Over and Under"-Muster auf Ihren Charts automatisch erkennt. Dieses Tool liefert visuelle Signale, die auf der Struktur dieses beliebten Chartmusters basieren. Dieser Indikator unterstützt Sie bei der Mustererkennung und -analyse, indem er wichtige Swing-Punkte hervorhebt. Er bietet außerdem eine Reihe von anpassbaren Einstell
FREE
Alpha V1
Derrick Akampurira
Experten
Alpha V1: Ihr automatisierter, disziplinierter Handelspartner Dieser Expert Advisor basiert auf der Hypothese, dass es für einen bestimmten Finanzwert (wie USD/JPY oder den NASDAQ-Index) statistisch signifikante Muster gibt, die auf der Tageszeit oder dem Wochentag basieren. Eine Hypothese könnte zum Beispiel lauten: "Der NASDAQ steigt tendenziell mittwochs und freitags zwischen 4 und 10 Uhr Serverzeit." Der Alpha V1 ist das Werkzeug, um eine solche Hypothese zu testen und auszunutzen. Sein Erf
Gerenciador de ordens manuais
Rodrigo Oliveira Malaquias
Utilitys
Der Robot Manual Order Manager ist ein Tool, mit dem Sie automatisch Stop Loss, Breakeven, Take Profit und Partials in offene Trades einfügen können. Sei es ein Marktauftrag oder ein Limitauftrag. Außerdem führt es Ihren Handel automatisch durch, indem es Ihren Stop verschiebt oder den Handel entsprechend den von Ihnen gewählten Parametern beendet. Um Ihre Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt der Manual Orders Manager Robot über mehrere Indikatoren, die für Ihren Handel konfiguriert
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
ReversalCandlestickPatterns
Casey Nkalubo
Indikatoren
Reversal Candlestick Patterns Indikator - Kostenlose Version Dieser MT5-Indikator identifiziert gängige bullische und bearische Candlestick-Umkehrmuster und zeigt sie direkt auf dem Chart an. Er kann für jeden Markt und jeden Zeitrahmen verwendet werden und bietet Händlern klare visuelle Hinweise auf potenzielle Umkehrpunkte. Wichtigste Merkmale Automatische Erkennung von bekannten Candlestick-Umkehrmustern Funktioniert auf allen verfügbaren MT5-Zeitfenstern Kann auf Charts von Devisen, Aktien,
FREE
AP Trade Assistant
Allan Graham Pike
Utilitys
AP Trade Manager - Produkt-Beschreibung AP Trade Manager ist ein kompaktes, broker-sicheres MT5-Dienstprogramm, das Ihren Chart in einen schnellen, disziplinierten Handelsarbeitsplatz verwandelt. Es handhabt Entrys, Exits, Partials, Breakeven+, OCO/Bracket-Logik, Trailing Stops und zeitgesteuerte Aktionen von einem sauberen Panel aus, das Sie überall andocken können. Es ist ein reines MQL5-Programm (keine DLL, keine WebRequest) und für Live-Charts konzipiert. Was es kann Ausführung mit einem Tas
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
EA Smile 3 MT5
Luis Enrique Ricales
Experten
Arbeiten mit schwebenden Aufträgen Buy Stop und Sell Stop. Ein Kanal von zwei Indikatoren iMA (Gleitender Durchschnitt, MA). Eingabe-Parameter Take Profit - Gewinnmitnahme; Trailing Stop - Trailing; Trailing Schritt - Trailing Schritt; Lots - die Losgröße wird manuell festgelegt (eine NOTWENDIGE BEDINGUNG: Das Risiko muss gleich Null sein!) Risiko - Losgröße wird automatisch berechnet, in Risikoprozenten pro Handel (eine NOTWENDIGE BEDINGUNG: "Lots" muss gleich Null sein!); Difference - Offsets
FREE
Average Daily Range simple
Ismail Hassan Lemin
Indikatoren
DER INDIKATOR FÜR DIE DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE KURSSPANNE IST EINFACH EINE GUTE MÖGLICHKEIT, EINEN BLICK AUF DIE KURSSPANNE FÜR EINE BESTIMMTE ANZAHL VON TAGEN ZU WERFEN. ER ZEIGT DIE INFORMATIONEN IN EINEM VEREINFACHTEN FORMAT STANDARDMÄSSIG IN DER RECHTEN OBEREN ECKE DES DIAGRAMMS AN, MIT DER MÖGLICHKEIT, SIE AN EINER BELIEBIGEN STELLE ZU PLATZIEREN. ES IST EINFACH, ABER EFFEKTIV. SIE KÖNNEN DIE PERIODE ÄNDERN, DIE FARBE ANPASSEN UND DIE SCHRIFTART ODER SCHRIFTGRÖSSE IN DEN EINSTELLUNGEN ÄND
FREE
Papa
Busingye Tusasirwe
5 (1)
Experten
Papa EA Version 6.0 basiert auf Big Boy Version 3.0. Es wurden brandneue Handelsideen und Funktionen hinzugefügt. Das macht Papa EA viel besser als Big Boy: Denken Sie darüber nach! Und an den Eingaben hat sich nicht viel geändert. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen sehr einfach zu bedienenden EA in Ihren Händen halten. Ändern Sie einfach BasicBalance auf 55 (oder mehr) und stellen Sie den EA auf ein 15-Minuten-EURUSD-Diagramm ein. >>> Live-PAPA-EA-Signal <<< Hier die Eingaben: 1) Exp
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indikatoren
Universal Volatility Compass (UVC): Marktzyklen auf allen Anlageklassen souverän navigieren Seit seiner Einführung im Jahr 1993 ist der CBOE Volatility Index (VIX) zum Maßstab für Marktrisiko und Anlegerangst am Aktienmarkt geworden. Hohe VIX-Werte signalisieren erhöhte Volatilität und fallen oft mit Markttiefs zusammen, während niedrige Werte Selbstgefälligkeit und Markthochs andeuten. Doch was ist mit dem riesigen Universum jenseits von S&P 500, Nasdaq und Dow? Rohstoffe, Forex, Kryptowährung
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Indikatoren
Norion Daily Key Levels ist ein professioneller Indikator, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Kursreferenzniveaus des Handelstages klar und objektiv anzuzeigen. Der Indikator zeigt automatisch die wichtigsten Tagesniveaus an, wie z.B.: Schlusskurs des Vortages Eröffnung des aktuellen Tages Tageshoch Tägliches Tief Darüber hinaus ermöglicht der Indikator die Einbeziehung anderer benutzerdefinierter Tagesreferenzniveaus, wodurch er an verschiedene Handelsstile und Marktstrategien angepasst w
FREE
Fintech Grid
Angel Torres
Experten
Fintech Grid ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der ein Hedging-Grid mit einem Basket-Closing auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises kombiniert und mit einem auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegten Aktienschutzsystem ergänzt. Der EA verwaltet BUY- und SELL-Zyklen unabhängig voneinander. Jede Seite kann ihren eigenen Korb von Positionen aufbauen und alle Trades dieser Seite schließen, wenn der Preis ein definiertes Ziel erreicht, das aus dem gewichteten durchschnittlichen Einstiegsp
FREE
Super Trend Master
Ronald Moses Mawanda
Indikatoren
Wie der Name schon sagt, gibt es die Richtung der Preisbewegung in einem Markt an, der im Trend liegt und einem bestimmten Weg folgt. Es wird in Aktienkursdiagrammen dargestellt, damit Anleger einen deutlichen aktuellen Trend erkennen können, der rot angezeigt wird, wenn die Preise gesunken sind, und grün, wenn die Preise gestiegen sind. Eingabeparameter: CCI-Indikatorzeitraum ATR-Indikatorzeitraum CCI-Aktivierungsebene Horizontale Verschiebung der Anzeigebalken Ansonsten ; Sie können die St
Risk Manager Pro SmartLot Assistant
Meshari Abdulrahman A Altunisi
Utilitys
RM Pro – Erweiterter Handelsmanager Handle smarter, nicht härter Vergiss das mühsame Berechnen von Lotgrößen, Risikoprozenten oder Stop-Loss-Niveaus. RM Pro gibt dir geistige Klarheit zurück, damit du dich ausschließlich auf deine Strategie und dein Timing konzentrieren kannst. Lege einfach deinen Risikobetrag und den Stop-Loss-Preis fest und mit einem Klick auf Buy oder Sell führt der Expert Advisor den Handel sofort aus – er berechnet automatisch die richtige Lotgröße, setzt den Stop-Loss u
StopHunt Killer
Arunkumar Kamalakannan
Experten
Märkte : "EURUSD " und "USDJPY" 15M Chart. Brokerauswahl : ECN-Broker mit niedrigen Spreads. Intro: Der StopHunt Killer EA basiert auf dem Preis-Ungleichgewicht um die wichtigsten Liquiditätspunkte. Große Banken nutzen diese Punkte als Liquiditätsmechanismen, bevor sie die Märkte in ihre Richtung lenken. EA identifiziert Punkte der großen Liquidität und setzt Aufträge, um die Bank Stop Hunts zu nutzen. EA arbeitet mit "EURUSD " und "USDJPY " , da es sich um stark gehandelte Paare handelt und h
Hot Zones MT5
Innovicient Limited
Indikatoren
Dieser Indikator vereinfacht Ihre Einstiegszonen, indem er die Bereiche anzeigt, in denen Sie Ihren Einstieg planen können und die Ihnen potenziell ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten könnten. Neben der Auswahl der optimalen Einstiegspunkte kann der Hot Zone-Indikator auch als typischer Unterstützungs-/Widerstandsindikator für Pullbacks für alle Zeitrahmen dienen. Sie können diesen Indikator als einzigen Handelsindikator oder zusammen mit einem anderen Indikator für den Wiedereinstieg ve
LT Ajuste Diario
Thiago Duarte
3.67 (3)
Utilitys
Dies ist ein Tool in Skriptform. Es zeigt im Diagramm den aktuellen und/oder vergangenen Tag in einer horizontalen Linie an. Der Name des Symbols und sein Verfall müssen entsprechend den aktuellen Parametern eingestellt werden. Das Aussehen der Linien ist vollständig anpassbar. Sie müssen die B3-Url auf MT5-Konfigurationen autorisieren: www2.bmf.com.br. Dies ist notwendig, damit das Tool funktionieren kann. Dies ist ein Tool nur für den brasilianischen B3 Markt!
FREE
Last month High and Low for MT5
Jorge Delgado Segura
Indikatoren
Zeigt die Höchst- und Tiefststände der vergangenen Monate an. Sie können die Anzahl der Monate einstellen, für die die Niveaus angezeigt werden sollen, sowie den Linienstil, die Farbe und die Breite. Dies ist sehr nützlich für Trader, die den BTMM und andere Methoden wie ICT verwenden. Ich werde weitere Indikatoren für MT5 für den BTMM erstellen. Senden Sie mir Ihre Vorschläge an mein Telegram: https://t.me/JDelgadoCR Werfen Sie einen Blick auf meine anderen Produkte unter: https://www.mql5.c
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken wie offene Positionen, gleitende P/L und Drawdown in Echtzeit. Unterstütz
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
Weitere Produkte dieses Autors
CYP Trade Manager Pro MT5
Joseph Okou
Utilitys
CYP Trade Manager Pro MT5: Der Vorteil des Traders im Positionsmanagement Transformieren Sie Ihr Handelsmanagement - konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche Warum die meisten Trader scheitern - und wie der CYP Trade Manager Pro das Problem löst Viele Trader haben solide Einstiegsstrategien, aber es fehlt ihnen an einem angemessenen Handelsmanagement - dem entscheidenden Unterschied zwischen Profis und Amateuren. Der CYP Trade Manager Pro kümmert sich um die kritische "After-Entry"-Phase de
