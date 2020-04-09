CYP Trade Manager Basic
- Utilitys
- Joseph Okou
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Schützen Sie Ihre Trades mit professionellem Risikomanagement
Der CYP Trade Manager Basic ist ein hochentwickelter Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals und zur Maximierung des Gewinnpotenzials durch intelligentes Positionsmanagement. Perfekt für Einsteiger und erfahrene Trader, die ihr Handelsmanagement automatisieren möchten, ohne dabei auf Komplexität zu verzichten.
🎯 Hauptmerkmale
✅ Automatischer Breakeven-Schutz
- Verschiebt den Stop-Loss zum Breakeven, wenn der Handel bestimmte Gewinnpunkte erreicht
- Anpassbare Gewinnschwelle (Standardwert: 300 Punkte)
- Einstellbarer Puffer zum Schutz vor falschen Ausbrüchen (Standardwert: 10 Punkte)
- Funktioniert sowohl mit BUY- als auch mit SELL-Positionen
✅ Intelligentes Gewinnmitnahme-Management
- Schließt Positionen automatisch vor Erreichen des Take Profit Levels
- Verhindert Slippage und sichert die Gewinnmitnahme
- Konfigurierbarer Abstand zum TP (Standard: 50 Punkte)
- Maximiert die Gewinnrealisierung in volatilen Märkten
✅ Erweiterte Risikokontrollen
- Maximaler Spread-Filter zur Vermeidung von Handel bei hohen Spreads
- Verwaltet bis zu 2 Positionen gleichzeitig (Beschränkung der Basisversion)
- Handelsidentifikation durch benutzerdefiniertes Kommentarsystem
- Umfassende Fehlerbehandlung und -protokollierung
✅ Professionelles Protokollierungssystem
- Detaillierte Handelsaktionsprotokolle mit Zeitstempeln
- Mehrere Protokollebenen (Info, Warnung, Fehler)
- Einfache Fehlersuche und Leistungsanalyse
- Dateibasierte Protokollierung für historische Überprüfung
🚀 Wie es funktioniert
- Verbinden Sie den EA mit Ihrem Chart
- Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Breakeven- und TP-Puffereinstellungen
- Legen Sie Ihre Handelskommentar-Kennungfest
- Lassen Sie den EA Ihre Positionen automatischverwalten
Der EA überwacht kontinuierlich Ihre offenen Positionen und wendet intelligente Verwaltungsregeln an, um Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren.
⚙️ Eingabeparameter
Breakeven-Einstellungen:
- Aktivieren/Deaktivieren der Breakeven-Funktionalität
- Breakeven-Triggerpunkte (Voreinstellung: 300)
- Breakeven-Pufferschutz (Standardwert: 10)
Take Profit Management:
- Aktivieren/Deaktivieren von Schließen vor TP
- TP-Pufferabstand (Voreinstellung: 50)
Risiko-Management:
- Benutzerdefinierter Handelskommentar zur Identifizierung
- Maximum-Spread-Filter
- Erweiterte Protokollierungsebenen
📊 Integration von Handelsstrategien
Funktioniert nahtlos mit jeder Handelsstrategie oder manuellem Handelsansatz. Einfach:
- Verwenden Sie den angegebenen Handelskommentar bei der Positionseröffnung
- Überlassen Sie dem EA das automatische Positionsmanagement
- Konzentrieren Sie sich auf die Marktanalyse, während der EA Ihre Trades schützt
💡 Perfekt für:
- Manuelle Trader, die ein automatisiertes Handelsmanagement wünschen
- Strategieentwickler, die einen zuverlässigen Positionsschutz benötigen
- Risikobewusste Trader, die ein professionelles Handelsmanagement suchen
- Vielbeschäftigte Trader, die ihre Positionen nicht ständig überwachen können
🔒 Sicherheitsmerkmale
- Eingebaute Fehlerbehandlung bei Netzwerkproblemen
- Spread-Überwachung zur Vermeidung schlechter Ausführungsbedingungen
- Positionsüberprüfung vor jeder Änderung
- Umfassende Protokollierung für Prüfpfade
📈 Vorteile
✓ Verluste reduzieren - Automatischer Break-Even-Schutz
✓ Gewinne sichern - Intelligentes TP-Management
✓ Zeit sparen - Automatisierung zum Einstellen und Vergessen
✓ Sorgenfreiheit - Professionelles Risikomanagement
✓ Konsistente Ergebnisse - Emotionsfreie Ausführung
🎁 Bonus: Upgrade-Pfad verfügbar
Diese Basisversion verwaltet bis zu 2 Positionen. Mit einem Upgrade auf die Vollversion erhalten Sie unbegrenztes Positionsmanagement, erweiterte Funktionen und zusätzliche Risikomanagement-Tools.
⚠️ Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und riskieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.
📞 Unterstützung: Wenden Sie sich bei Fragen, Anpassungswünschen oder technischem Support an den Entwickler.
Verändern Sie Ihren Handel mit professionellem Positionsmanagement. Laden Sie den CYP Trade Manager Basic noch heute herunter!