Super Nasdaq Quant

Eine innovative und transformative Technologie auf dem Forex-Roboter-Markt, der Quant NAS100 ist ein fortgeschrittener Expert Advisor, der künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und personalisierte Indikatoren kombiniert, um Strategien zu optimieren und die Ergebnisse beim Handel mit dem NASDAQ 100 Index (NAS100) zu maximieren.

Technologie-Highlights

Neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen
Der Quant NAS100 nutzt fortgeschrittene neuronale Netzwerke, die auf dem GPT-4-Modell basieren, um tiefgehende Analysen durchzuführen und die Effizienz seiner Operationen kontinuierlich zu verbessern. Die Integration von maschinellem Lernen ermöglicht es dem Roboter, komplexe Marktstrukturen zu erkennen und seine Strategien anzupassen, um in hochvolatilen Bedingungen Gewinne zu maximieren.

Personalisierte Indikatoren und ihre Funktionen

  • ATR (Average True Range): Überwacht die Marktvolatilität und passt automatisch die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus an, um eine optimierte Risikomanagementstrategie zu gewährleisten.
  • Envelopes: Definiert überkaufte und überverkaufte Zonen, um mit hoher Präzision Umkehrchancen zu identifizieren und sich dynamisch an die Marktbewegungen anzupassen.
  • Bull Power und Bear Power: Bewerten die Stärke der Käufer und Verkäufer und helfen dabei, mögliche Trendwechsel im Markt vorherzusagen.
  • RSI (Relative Strength Index): Misst die Marktdynamik und identifiziert überkaufte und überverkaufte Zonen, sodass der Roboter präzisere Entscheidungen in aufwärts- oder abwärtsgerichteten Märkten treffen kann.

Die Kombination dieser Indikatoren wird vom neuronalen Netzwerk verwaltet, um die Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen mit hoher Präzision anzupassen und sich automatisch an die Marktbedingungen anzupassen.

Intelligentes Risikomanagement

Der Quant NAS100 verwendet die Risikomanagement-Technik von Ryan Jones, die darauf abzielt, Verluste zu minimieren und gleichzeitig Gewinne zu maximieren. Durch mathematische Berechnungen und adaptive Algorithmen führt der Roboter skalierbare und leistungsstarke Operationen durch.

FOLGEN SIE DEN UNTEN STEHENDEN EMPFEHLUNGEN:

  • Empfohlene Broker: Pepperstone, RoboForex, Moneta Markets.
  • Zeitrahmen: M1.
  • Aktiv: NASDAQ 100 (NAS100).
  • Stellenanzahl: 1.
  • Maximaler Spread: Bis zu 30 Pips.
  • Erforderliche Mindesteinzahlung: 500 USD (empfohlenes Guthaben: 1500 USD für mehr Sicherheit).

HINWEIS: Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Konfiguration des Backtestings haben, können Sie uns über den Chat um Hilfe bitten.

Zusätzliche Funktionen

  • Handelsbolette im Diagramm: Bietet die Flexibilität, zwischen manuellen und automatischen Operationen zu wechseln.
  • Spread- und Zeitfilter: Verhindern unnötige Verluste und maximieren die Erfolgsquote während der vorteilhaftesten Handelszeiten.
  • Intelligente Aufträge: Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die dynamisch basierend auf der Marktvolatilität angepasst werden, gewährleisten den Schutz und die Maximierung der Gewinne.

Warum sollten Sie sich für SUPER NASDAQ QUANT entscheiden?

Der Quant NAS100 ist mehr als nur ein Trading-Roboter – es ist ein innovatives Tool, das Spitzentechnologie, personalisierte Indikatoren und künstliche Intelligenz vereint, um ein sicheres und profitables Handelserlebnis zu bieten. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, der Quant NAS100 ist bereit, Ihre Handelsaktivitäten im NASDAQ 100 auf ein neues Niveau zu heben.

Kontaktieren Sie unser Team im Chat, wenn Sie Fragen zu Backtests haben oder technischen Support benötigen. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!


