CYP Trade Manager Basic
- Utilidades
- Joseph Okou
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Proteja sus operaciones con una gestión profesional del riesgo
CYP Trade Manager Basic es un sofisticado Asesor Experto de gestión de operaciones diseñado para proteger su capital de trading y maximizar el potencial de beneficios a través de la gestión inteligente de posiciones. Perfecto tanto para traders principiantes como experimentados que quieran automatizar la gestión de sus operaciones sin complejidad.
Características principales
Protección automática del punto de equilibrio
- Mueve el stop loss al punto de equilibrio cuando la operación alcanza los puntos de beneficio especificados
- Umbral de beneficios personalizable (por defecto: 300 puntos)
- Buffer ajustable para proteger contra falsas rupturas (por defecto: 10 puntos)
- Funciona tanto con posiciones de COMPRA como de VENTA
Gestión inteligente de Take Profit
- Cierra automáticamente las posiciones antes de alcanzar el nivel de take profit
- Evita el deslizamiento y asegura la captura de beneficios
- Distancia configurable desde el TP (por defecto: 50 puntos)
- Maximiza la realización de beneficios en mercados volátiles
Controles de riesgo avanzados
- Filtro de spread máximo para evitar operar durante spreads elevados
- Gestiona hasta 2 posiciones simultáneamente (limitación de la versión Basic)
- Identificación de operaciones mediante sistema de comentarios personalizados
- Gestión y registro exhaustivo de errores
Sistema de registro profesional
- Registros detallados de las acciones comerciales con marcas de tiempo
- Múltiples niveles de registro (información, advertencia, error)
- Fácil resolución de problemas y análisis del rendimiento
- Registro basado en archivos para revisión histórica
Cómo funciona
- Adjunte el EA a su gráfico
- Configure sus ajustes preferidos de punto de equilibrio y búfer TP
- Establezca su identificador de comentario de operación
- Deje que el EA gestione sus posiciones automáticamente
El EA supervisa continuamente sus posiciones abiertas y aplica reglas de gestión inteligentes para proteger los beneficios y minimizar las pérdidas.
⚙️ Parámetros de entrada
Ajustes del punto de equilibrio:
- Activar/desactivar la función de umbral de rentabilidad
- Puntos de activación del umbral de rentabilidad (por defecto: 300)
- Protección del búfer de equilibrio (por defecto: 10)
Gestión de Take Profit:
- Activar/Desactivar cierre antes de TP
- Distancia de buffer TP (por defecto: 50)
Gestión del riesgo:
- Comentario de operación personalizado para identificación
- Filtro de spread máximo
- Niveles de registro avanzados
Integración de estrategias de negociación
Funciona a la perfección con cualquier estrategia de trading o enfoque de trading manual. Simplemente:
- Utilice el comentario de trading especificado al abrir posiciones
- Deje que el EA gestione las posiciones automáticamente
- Céntrese en el análisis del mercado mientras el EA protege sus operaciones
💡 Perfecto para:
- Traders manuales que desean una gestión automatizada de las operaciones
- Desarrolladores de estrategias que necesitan una protección de posiciones fiable
- Traders conscientes del riesgo que buscan una gestión profesional de las operaciones
- Traders ocupados que no pueden monitorizar posiciones constantemente
Características de seguridad
- Gestión de errores incorporada para problemas de red
- Monitorización de spreads para evitar malas condiciones de ejecución
- Validación de la posición antes de cualquier modificación
- Registro exhaustivo para pistas de auditoría
Ventajas
✓ Reducción de pérdidas - Protección automática del punto de equilibrio
✓ Bloqueo de beneficios - Gestión inteligente de TP
✓ Ahorro de tiempo - Automatización para configurar y olvidarse
✓ Tranquilidad - Gestión profesional del riesgo
✓ Resultados consistentes - Ejecución sin emociones
🎁 Bonificación: Ruta de actualización disponible
Esta versión Básica gestiona hasta 2 posiciones. Actualice a la versión completa para una gestión ilimitada de posiciones, funciones avanzadas y herramientas adicionales de gestión de riesgos.
⚠️ Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Por favor, opere con responsabilidad y arriesgue sólo el capital que pueda permitirse perder.
📞 Soporte: Póngase en contacto con el desarrollador para preguntas, solicitudes de personalización o soporte técnico.
Transforme sus operaciones con una gestión de posiciones profesional. ¡Descargue CYP Trade Manager Basic hoy mismo!