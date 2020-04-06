Xauusd snake
- Experten
- Marco Antonio Dorantes Manrriquez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Hier ist eine attraktive englische Beschreibung für Ihren MT4 EA:
🐍 XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision
✨ Das intelligenteste Raubtier im automatisierten Handel
XAUUSD Snake ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor: Es ist eine präzisionsgefertigte Maschine, die entwickelt wurde, um beständige Gewinne aus dem volatilsten und lukrativsten Markt der Welt zu ziehen - GOLD.
🎯 Hauptmerkmale:
🔥 Über 90% Gewinnrate
- Bewährter Algorithmus mit außergewöhnlichen Ergebnissen
- Konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen
📊 Hochwahrscheinliches Candlestick-Muster-System
- Fortgeschrittene Erkennung von Gewinnformationen
- Multi-Timeframe-Analyse für maximale Präzision
- Einstieg nur bei hochwahrscheinlichen Setups
🧠 Intelligentes adaptives Gittersystem
- Intelligentes Raster, das sich an die Marktvolatilität anpasst
- Intelligentes Positionsmanagement zur Gewinnmaximierung
- Automatische Erholung bei ungünstigen Bewegungen
⚡ Revolutionäre optimierte Ausstiegsstrategie
- Ausstiegsalgorithmus, der jeden Gewinn maximiert
- Dynamischer, an das Goldverhalten angepasster Trailing-Stop
- Intelligente Teilschließung zur Gewinnsicherung
💎 Warum ist XAUUSD Snake anders?
- Totale Spezialisierung: Ausschließlich für XAUUSD entwickelt
- Künstliche Intelligenz: Lernt aus jedem Handel
- Überlegenes Risikomanagement: Schützt Ihr Kapital und maximiert die Gewinne
- 24/5 Betrieb: Verpasst nie eine Gelegenheit
🚀 Ergebnisse, die für sich selbst sprechen
Über 90% erfolgreiche Trades mit intelligentem Kapitalmanagement
⚠️ Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und Edelmetallen birgt ein hohes Risiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.