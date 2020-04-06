Xauusd snake

Hier ist eine attraktive englische Beschreibung für Ihren MT4 EA:

🐍 XAUUSD SNAKE EA - Master Gold Trading with Lethal Precision

Das intelligenteste Raubtier im automatisierten Handel

XAUUSD Snake ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor: Es ist eine präzisionsgefertigte Maschine, die entwickelt wurde, um beständige Gewinne aus dem volatilsten und lukrativsten Markt der Welt zu ziehen - GOLD.

🎯 Hauptmerkmale:

🔥 Über 90% Gewinnrate

  • Bewährter Algorithmus mit außergewöhnlichen Ergebnissen
  • Konsistente Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen

📊 Hochwahrscheinliches Candlestick-Muster-System

  • Fortgeschrittene Erkennung von Gewinnformationen
  • Multi-Timeframe-Analyse für maximale Präzision
  • Einstieg nur bei hochwahrscheinlichen Setups

🧠 Intelligentes adaptives Gittersystem

  • Intelligentes Raster, das sich an die Marktvolatilität anpasst
  • Intelligentes Positionsmanagement zur Gewinnmaximierung
  • Automatische Erholung bei ungünstigen Bewegungen

⚡ Revolutionäre optimierte Ausstiegsstrategie

  • Ausstiegsalgorithmus, der jeden Gewinn maximiert
  • Dynamischer, an das Goldverhalten angepasster Trailing-Stop
  • Intelligente Teilschließung zur Gewinnsicherung

💎 Warum ist XAUUSD Snake anders?

  • Totale Spezialisierung: Ausschließlich für XAUUSD entwickelt
  • Künstliche Intelligenz: Lernt aus jedem Handel
  • Überlegenes Risikomanagement: Schützt Ihr Kapital und maximiert die Gewinne
  • 24/5 Betrieb: Verpasst nie eine Gelegenheit

🚀 Ergebnisse, die für sich selbst sprechen

Über 90% erfolgreiche Trades mit intelligentem Kapitalmanagement

⚠️ Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und Edelmetallen birgt ein hohes Risiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


MasterTrading Copilot
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Utilitys
MasterTrade - Ihr Experte für manuellen Handel Copilot MasterTrade Copilot ist mehr als nur ein Tool - es ist Ihr persönlicher Assistent in MetaTrader 4, der Ihr manuelles Handelsmanagement mit Präzision, Geschwindigkeit und voller Kontrolle auf die nächste Stufe hebt. Perfekt für Händler, die diskretionäre Eingaben tätigen, aber ein professionelles Kapital- und Ordermanagement wünschen, ohne sich vollständig auf die Automatisierung zu verlassen. Mit seinem modernen, benutzerfreundlichen visu
MasterTrade MG Copilot
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Utilitys
️ MasterTrade Copilot - Manuelle Martingale-Edition Ein fortschrittlicher Assistent für Trader, die manuelle Eingaben bevorzugen, aber ein automatisiertes, strukturiertes und progressives Management mit Martingale-Logik unter vollständiger Benutzerkontrolle wünschen. Dieser EA verwandelt Ihren diskretionären Handel in eine systematische Erholungsstrategie und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Ausstiegs durch eine intelligente und anpassbare Ordersequenz. ️ Detaillierte Funkt
Xauusd Engel
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Experten
sendme msg für bestes Set METAQUANTstudio Gold Statistical Pro - Fortgeschrittener statistischer Handels-EA für XAUUSD Hohe Genauigkeit durch fortschrittliches statistisches Trading Gold Statistical Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), der fortschrittliche statistische Modelle einsetzt, um außergewöhnliche Gewinnraten zu erzielen. Er wurde speziell für den Goldmarkt entwickelt, einen der volatilsten und profitabelsten Vermögenswerte auf dem Devisenmarkt.
Xauusd Advanced grid
Marco Antonio Dorantes Manrriquez
Experten
Xauusd Advanced grid - Intelligentes & geschütztes Handelssystem Golden Grid Pro ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel, der mehrere Ebenen der technischen Analyse kombiniert, um qualitativ hochwertige Operationen und konsistente Rentabilität zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf einem verantwortungsvollen Risikomanagement liegt. Hauptmerkmale Fortgeschrittene statistische Analyse Der EA enthält eine statistische Analyse-Engine, die die täglichen
