GridSync Pro

GridSync Pro   est un   EA sophistiqué de trading en grille   conçu pour   MetaTrader 4   qui combine   exécution entièrement automatisée   avec   flexibilité du trading manuel . Ceci   EA de réseau intelligent   met en œuvre un   stratégie de grille avancée sans martingale   avec   des contrôles précis de gestion des risques , y compris   objectifs de profit quotidiens, limites de perte et stops suiveurs   pour protéger le capital pendant   conditions de marché volatiles . Le système maintient une   grille continue d'ordres en attente pré-espacés   (arrêt ou limite) dans les deux sens   sans frontières , remplissant systématiquement   écarts de prix   pendant les deux   conditions de variation et de tendance .

L'EA construit un   réseau de grille personnalisable   avec   tailles de pas réglables (3+ pips)   et   densité d'ordres (2+ ordres par côté) , permettant aux traders de choisir entre   ordres stop, ordres à cours limité ou approches hybrides . Son   gestion avancée des risques   ferme automatiquement les positions perdantes avec un profit lorsque le prix s'inverse juste   50 % du mouvement de tendance , éliminant ainsi le besoin de   Retracement complet . Les fonctionnalités supplémentaires incluent   filtres de session horaire   éviter   événements d'actualité à fort impact   et le soutien pour   trading multi-paires   (Or, BTC, majors Forex) avec   suivi individuel des numéros magiques .


Caractéristiques principales

  • Configuration de grille flexible :   Ajuster   FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) et GridOrdersPerSide (2)   pour correspondre à la volatilité

  • Contrôles de risques avancés :   Ensemble   TakeProfit (0,25 $/transaction), StopLoss (5 $/transaction), DailyProfitTarget (5 $) et DailyLossLimit (10 $)

  • Gestion commerciale intelligente :   Facultatif   arrêts suiveurs (TrailStart 1 $, TrailRetreat 0,50 $)   et   arrêt automatique basé sur les capitaux propres

  • Tableau de bord professionnel :   Surveillance en temps réel de   solde, marge, P/L (quotidien/hebdomadaire/mensuel)   avec   commandes manuelles en un clic

  • Exécution à faible latence :   Optimisé pour   exécution rapide des commandes


Qui devrait utiliser cet EA ?

  • Passionnés de trading sur grille :   À la recherche d'un   stratégie de grille avancée sans martingale   avec   contrôles de prélèvement

  • Scalpers Or/BTC :   Capitaliser sur   volatilité intrajournalière   sur les marchés XAUUSD ou crypto

  • Traders multi-paires :   En cours d'exécution   grilles parallèles   sur le Forex, les indices ou les matières premières

  • Traders automatisés averses au risque :   Utilisation   plafonds de bénéfices quotidiens   et   limites de pertes


Instruments et réglages optimaux

  • Meilleurs interprètes :   XAUUSD (Or), BTCUSD, EURUSD et   majors à faible spread

  • Délais recommandés :   Fonctionne efficacement sur toutes les périodes

  • Horaire de la session :   Les filtres de session personnalisables aident à éviter les périodes de forte volatilité


Notes finales – Une solution de réseau moderne

Conçu pour les traders qui privilégient   stratégies de réseau ajustées au risque   sans dépendance de martingale,   GridSync Pro   combine   automatisation avancée   avec   flexibilité manuelle   à travers son   tableau de bord personnalisable ,   types d'ordres hybrides (stop/limite) et   filtres de session intelligents . Le système   espacement adaptatif de la grille   réagit dynamiquement aux changements   conditions de liquidité , tandis que   contrôles granulaires   permettre un réglage précis de   paramètres de risque .

Pour   performances optimales , nous recommandons fortement   télécharger d'abord la version de démonstration   pour vérifier la compatibilité avec votre style de trading. Après l'achat, effectuez   tests approfondis pendant 2 à 3 semaines   dans un environnement de démonstration pour identifier   configurations idéales, y compris   tailles des pas de grille, objectifs de profit quotidiens, sélection des instruments et tolérance de tirage tout en se familiarisant avec le   interface de tableau de bord complète .

Ce   conseiller expert   fonctionne mieux lorsqu'il est déployé sur   Courtiers ECN   avec   spreads serrés , en utilisant   paramètres initiaux conservateurs   (0,01 lot, 0,25 $ de take-profit) et   filtres de session basés sur le temps   éviter   Périodes de forte volatilité . Si vous avez besoin d'assistance technique ou rencontrez des problèmes opérationnels, contactez-moi directement par message privé pour répondre à vos questions et mettre en œuvre les améliorations nécessaires.

En combinant   gestion transparente des risques   avec   modes d'exécution flexibles ,   GridSync Pro   offre aux commerçants un   sophistiqué mais accessible   approche moderne   commerce en réseau   à travers   Marchés Forex et CFD .


