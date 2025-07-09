GridSync Pro est un EA sophistiqué de trading en grille conçu pour MetaTrader 4 qui combine exécution entièrement automatisée avec flexibilité du trading manuel . Ceci EA de réseau intelligent met en œuvre un stratégie de grille avancée sans martingale avec des contrôles précis de gestion des risques , y compris objectifs de profit quotidiens, limites de perte et stops suiveurs pour protéger le capital pendant conditions de marché volatiles . Le système maintient une grille continue d'ordres en attente pré-espacés (arrêt ou limite) dans les deux sens sans frontières , remplissant systématiquement écarts de prix pendant les deux conditions de variation et de tendance .

L'EA construit un réseau de grille personnalisable avec tailles de pas réglables (3+ pips) et densité d'ordres (2+ ordres par côté) , permettant aux traders de choisir entre ordres stop, ordres à cours limité ou approches hybrides . Son gestion avancée des risques ferme automatiquement les positions perdantes avec un profit lorsque le prix s'inverse juste 50 % du mouvement de tendance , éliminant ainsi le besoin de Retracement complet . Les fonctionnalités supplémentaires incluent filtres de session horaire éviter événements d'actualité à fort impact et le soutien pour trading multi-paires (Or, BTC, majors Forex) avec suivi individuel des numéros magiques .





Caractéristiques principales

Configuration de grille flexible : Ajuster FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) et GridOrdersPerSide (2) pour correspondre à la volatilité

Contrôles de risques avancés : Ensemble TakeProfit (0,25 $/transaction), StopLoss (5 $/transaction), DailyProfitTarget (5 $) et DailyLossLimit (10 $)

Gestion commerciale intelligente : Facultatif arrêts suiveurs (TrailStart 1 $, TrailRetreat 0,50 $) et arrêt automatique basé sur les capitaux propres

Tableau de bord professionnel : Surveillance en temps réel de solde, marge, P/L (quotidien/hebdomadaire/mensuel) avec commandes manuelles en un clic

Exécution à faible latence : Optimisé pour exécution rapide des commandes



Qui devrait utiliser cet EA ?

Passionnés de trading sur grille : À la recherche d'un stratégie de grille avancée sans martingale avec contrôles de prélèvement

Scalpers Or/BTC : Capitaliser sur volatilité intrajournalière sur les marchés XAUUSD ou crypto

Traders multi-paires : En cours d'exécution grilles parallèles sur le Forex, les indices ou les matières premières

Traders automatisés averses au risque : Utilisation plafonds de bénéfices quotidiens et limites de pertes



Instruments et réglages optimaux

Meilleurs interprètes : XAUUSD (Or), BTCUSD, EURUSD et majors à faible spread

Délais recommandés : Fonctionne efficacement sur toutes les périodes

Horaire de la session : Les filtres de session personnalisables aident à éviter les périodes de forte volatilité



Notes finales – Une solution de réseau moderne

Conçu pour les traders qui privilégient stratégies de réseau ajustées au risque sans dépendance de martingale, GridSync Pro combine automatisation avancée avec flexibilité manuelle à travers son tableau de bord personnalisable , types d'ordres hybrides (stop/limite) et filtres de session intelligents . Le système espacement adaptatif de la grille réagit dynamiquement aux changements conditions de liquidité , tandis que contrôles granulaires permettre un réglage précis de paramètres de risque .

Pour performances optimales , nous recommandons fortement télécharger d'abord la version de démonstration pour vérifier la compatibilité avec votre style de trading. Après l'achat, effectuez tests approfondis pendant 2 à 3 semaines dans un environnement de démonstration pour identifier configurations idéales, y compris tailles des pas de grille, objectifs de profit quotidiens, sélection des instruments et tolérance de tirage tout en se familiarisant avec le interface de tableau de bord complète .

Ce conseiller expert fonctionne mieux lorsqu'il est déployé sur Courtiers ECN avec spreads serrés , en utilisant paramètres initiaux conservateurs (0,01 lot, 0,25 $ de take-profit) et filtres de session basés sur le temps éviter Périodes de forte volatilité . Si vous avez besoin d'assistance technique ou rencontrez des problèmes opérationnels, contactez-moi directement par message privé pour répondre à vos questions et mettre en œuvre les améliorations nécessaires.

En combinant gestion transparente des risques avec modes d'exécution flexibles , GridSync Pro offre aux commerçants un sophistiqué mais accessible approche moderne commerce en réseau à travers Marchés Forex et CFD .



