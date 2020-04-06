GridSync Pro

GridSync专业版 是一个 精密的网格交易 EA 设计用于 MetaTrader 4 结合 全自动执行 和 手动交易灵活性。这 智能电网企业自动化 实现了 非鞅、高级网格策略 和 精确的风险管理控制，包括 每日盈利目标、亏损限额和追踪止损 保护资本 市场波动。系统维持 连续的预定间隔挂单网格 （停止或限制）双向 无边界，系统地填充 价格差距 在两者期间 范围和趋势条件。

EA 构建了一个 可定制的网格网络 和 可调整步长（3+点） 和 订单密度（每边 2+ 个订单） ，允许交易者选择 止损单、限价单或混合方式。其 先进的风险管理 当价格反转时自动平仓获利 50% 的趋势运动，无需 完全回撤。其他功能包括 时间会话过滤器 避免 高影响力新闻事件 并支持 多对交易 （黄金、BTC、外汇主要货币） 个人神奇数字追踪。





主要特点

灵活的电网配置： 调整 FirstOrderDistance (4 点)、GridStepSize (3 点) 和 GridOrdersPerSide (2) 匹配波动性

高级风险控制： 放 获利（0.25 美元/笔交易）、止损（5 美元/笔交易）、每日获利目标（5 美元）和每日亏损限额（10 美元）

智能贸易管理： 选修的 追踪止损（TrailStart 1 美元，TrailRetreat 0.50 美元） 和 基于股权的自动关闭

专业仪表板： 实时监控 余额、保证金、盈亏（每日/每周/每月） 和 一键手动覆盖

低延迟执行： 优化 快速订单填写



谁应该使用这个 EA？

网格交易爱好者： 寻求 非鞅、高级网格策略 和 回撤控制

黄金/BTC剥头皮者： 利用 日内波动率 在XAUUSD或加密货币市场

多对交易者： 跑步 平行网格 外汇、指数或商品

规避风险的自动交易者： 利用 每日利润上限 和 损失限额



最佳仪器和设置

最佳表演者： XAUUSD（黄金）、BTCUSD、EURUSD 和 低点差主要货币

建议的时间范围： 在 所有时间范围 内有效运作

会议时间： 可定制的会话过滤器有助于避免高波动时期



结语——现代网格解决方案

专为优先考虑交易者而设计 风险调整电网策略 不依赖鞅， GridSync专业版 结合 先进的自动化 和 手动灵活性 通过其 可定制的仪表板， 混合订单类型（止损/限价） ，以及 智能会话过滤器。系统的 自适应网格间距 动态响应变化 流动性条件，而 精细控制 允许精确调整 风险参数。

为了 最佳性能，我们强烈建议 首先下载演示版本 验证与您的交易风格的兼容性。购买后，进行 为期2-3周的全面测试 在演示环境中识别 理想的配置，包括 网格步长、每日利润目标、工具选择和回撤容忍度，同时熟悉 全面的仪表板界面。

这 专家顾问 部署于 ECN经纪商 和 紧密价差，使用 保守的初始设置 （0.01 手，0.25 美元止盈）和 基于时间的会话过滤器 避免 高波动时期。如果您需要技术帮助或遇到操作问题，请直接通过私信联系我，以解答疑问并实施必要的改进。

通过结合 透明的风险管理 和 灵活的执行模式， GridSync专业版 为交易者提供 精致却易用 现代方法 网格交易 穿过 外汇和差价合约市场。



