EA Trinity Gold MT5

EA Trinity Gold ist ein hochentwickelter Expert Advisor für MetaTrader 5, der fortschrittliche Trendfolgealgorithmen einsetzt, um von starken Marktbewegungen zu profitieren. Durch die Kombination von dynamischem Risikomanagement, adaptiver Positionsgröße und intelligenter Handelsausführung bietet dieser EA ein robustes Handelserlebnis, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.


Voreinstellungen sind bereits vorhanden. Sie können die Details der Voreinstellungen hier einsehen:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763314


Hauptmerkmale & Vorteile:
  1. Dreifache MA-Trend-Erkennung
    Verwendet eine einzigartige Dreifach-MA-Strategie, um klare Markttrends zu erkennen. Der EA analysiert drei verschiedene MA-Perioden, um Rauschen herauszufiltern und sich auf hochwahrscheinliche Trendsignale zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass die Trades mit der dominanten Marktrichtung übereinstimmen.
  2. Dynamisches Gewinn- und Risikomanagement
    • Flexibler Take-Profit und Stop-Loss: Passt die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus automatisch an, basierend auf der jüngsten Marktvolatilität und der historischen Preisentwicklung.
    • Nachlaufende Stops: Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, maximiert Gewinne und schützt gleichzeitig vorUmkehrungenBreakeven-Funktion: Verschiebt den Stop-Loss auf den Breakeven, sobald eine vordefinierte Gewinnschwelle erreicht ist, und sorgt so für ein minimales Risiko.
  3. Adaptive Lot-Sizing
    Integriert eine automatische Positionsgröße, die auf den Eigenkapital- und Risikoparametern des Kontos basiert. Händler können je nach Risikotoleranz und Kontogröße zwischen festen Lots und automatischer Lot-Größe wählen.
  4. Intelligente Zeitfilter
    Schränkt die Handelsaktivität auf benutzerdefinierte Zeitfenster ein, so dass Sie Perioden mit geringer Volatilität vermeiden oder sich auf Sitzungen mit hoher Volatilität konzentrieren können (z. B. Überschneidung London/New York).
  5. Daily & Equity Target Controls
    Unterbricht den Handel automatisch, sobald ein tägliches Gewinnziel oder ein prozentualer Aktienzuwachs erreicht wird, und hilft so, Gewinne zu sichern und ein diszipliniertes Geldmanagement durchzusetzen.
  6. Hochentwickeltes Ordermanagement
    Umfasst Funktionen wie automatische Orderschließung bei entgegengesetzten Signalen, Post-Trade-Pausierung und dynamische Slippage-Überwachung zur Optimierung der Ausführungsqualität.
  7. Anpassbare Oberfläche
    Zeigt Echtzeit-Performance-Metriken, Balance/Equity-Tracking und den Systemstatus direkt auf Ihrem Chart für eine nahtlose Überwachung an.
Warum EA Trinity Gold?
Dieser EA ist ideal für Händler, die eine wartungsarme und dennoch effektive Trendfolgelösung suchen, die sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst. Sein Schwerpunkt auf Risikokontrolle und Trendvalidierung stellt sicher, dass Trades mit Präzision ausgeführt werden, während automatisierte Funktionen die emotionale Entscheidungsfindung reduzieren.

Haftungsausschluss: Obwohl dieser EA robuste Strategien einsetzt, garantiert kein Handelssystem Gewinne. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Unterstützte Plattformen: MetaTrader 4
Empfohlene Instrumente: XAUUSD
Mindesteinlage: XAUUSD
Hebelwirkung: 1:50 - 1:2000
Zeitrahmen: M15
Die Verwendung eines VPS ist ein Muss
