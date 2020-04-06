EA Trinity Gold MT5

EA Trinity Gold es un sofisticado asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que aprovecha los algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias para capitalizar los fuertes movimientos del mercado. Combinando la gestión dinámica del riesgo, el dimensionamiento adaptativo de las posiciones y la ejecución inteligente de las operaciones, este EA ofrece una sólida experiencia comercial adaptada tanto a los operadores principiantes como a los experimentados.





un sofisticado asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que aprovecha los algoritmos avanzados de seguimiento de tendencias para capitalizar los fuertes movimientos del mercado. Combinando la gestión dinámica del riesgo, el dimensionamiento adaptativo de las posiciones y la ejecución inteligente de las operaciones, este EA ofrece una sólida experiencia comercial adaptada tanto a los operadores principiantes como a los experimentados. Los preajustes ya están disponibles. Puede consultar los detalles aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763314



Principales características y beneficios:

Triple MA Detección de Tendencias

Utiliza una estrategia única de triple media móvil (MA) para identificar tendencias claras del mercado. El EA analiza tres periodos distintos de MA para filtrar el ruido y centrarse en las señales de tendencia de alta probabilidad, asegurando que las operaciones se alinean con la dirección dominante del mercado. Gestión dinámica de beneficios y riesgos Take Profit & Stop Loss flexibles : Ajusta automáticamente los niveles de take profit y stop loss en función de la volatilidad reciente del mercado y de la acción histórica de los precios.

Trailing Stops: Bloquea los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor, maximizando las ganancias al tiempo que protege contra losretrocesosFunción de punto de equilibrio: Mueve el stop loss al punto de equilibrio una vez alcanzado un umbral de beneficios predefinido, garantizando una exposición mínima al riesgo. Adaptive Lot Sizing

Integra el dimensionamiento automático de posiciones en función de los parámetros de capital y riesgo de la cuenta. Los operadores pueden elegir entre lotes fijos o automáticos para adaptarse a su tolerancia al riesgo y al tamaño de su cuenta. Filtros temporales inteligentes

Restringe la actividad de negociación a ventanas temporales definidas por el usuario, lo que le permite evitar periodos de baja volatilidad o centrarse en sesiones de alto impacto (por ejemplo, solapamiento Londres/Nueva York). Controles de objetivos diarios y de renta variable

Detiene automáticamente la negociación cuando se alcanza un objetivo de beneficios diarios o un porcentaje de crecimiento de la renta variable, lo que ayuda a preservar las ganancias y a aplicar una gestión monetaria disciplinada. Gestión avanzada de órdenes

Incluye funciones como el cierre automático de órdenes en caso de señales contrarias, la pausa posterior a la negociación y la supervisión dinámica del deslizamiento para optimizar la calidad de la ejecución. Interfaz personalizable

Muestra métricas de rendimiento en tiempo real, seguimiento de saldo/capital y estado del sistema directamente en su gráfico para una supervisión perfecta.

¿Por qué elegir EA Trinity Gold?

Este EA es ideal para los operadores que buscan una solución de seguimiento de tendencias eficaz y de bajo mantenimiento que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado. Su énfasis en el control de riesgos y la validación de tendencias garantiza que las operaciones se ejecuten con precisión, mientras que las funciones automatizadas reducen la toma de decisiones emocionales.





Descargo de responsabilidad: Aunque este EA emplea estrategias sólidas, ningún sistema de trading garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.