EA Doctor Bullish mt5 ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold, BTC und EURUSD entwickelt wurde. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem EMA/RSI-Indikator, so dass der EA arbeitet nach dem "Trend Follow"-Strategie, die nach dem Trend bedeutet.

Für Expert Advisor benötigen Sie ein Hedge-Konto

Für Expert Advisor benötigen Sie ein Hedge-Konto

Einstellungen, Handbuch und .set Dateienhier
Produkt Support für Doctor Bullish EA. hier


Bitte beachten Sie, dass ich meine EA's oder spezielle Sets nicht auf anderen Plattformen verkaufe, sie sind nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog verfügbar. Seien Sie vorsichtig vor Betrügern und kaufen Sie keine Sets von jemand anderem!

DoctorBullish v4.5 - Benutzerhandbuch (für MetaTrader 5)

Diese Anleitung erklärt, wie man den Expert Advisor (EA) DoctorBullish v4.5 auf dem MT5installiert, konfiguriert und betreibt .

Zum Inhaltsverzeichnis

  1. Schnellstart

  2. Was der EA macht (Strategieübersicht)

  3. Installation & Chart-Einrichtung

  4. Risiko & Sicherheitsfunktionen (Zuerst lesen!)

  5. Dashboard & On-Chart-Verhalten

  6. Eingabe-Referenz (jeder Parameter erklärt)

    • A. Eingaben Baseline

    • B. Schritt-Index-Gitter Eingaben

    • C. EMA Auto-Pause Eingaben

    • D. Indikatoren für Gating/Flip

    • E. Gegenüberliegende Pyramide

    • F. Schritt Nachlauf

    • G. Schutzvorrichtungen / Kill-Switch

  7. Voreinstellungen nach Anwendungsfall

  8. Bewährte Praktiken & Broker-Hinweise

  9. Fehlersuche & FAQ

1) Schnellstart

  1. Verbinden Sie den EA mit dem Symbol und dem Zeitrahmen, mit dem Sie handeln möchten (die Standardeinstellungen funktionieren bei den gängigen FX-Paaren und XAUUSD; überprüfen Sie die Spreads).

  2. Setzen Sie die MagicNumber einmalig pro Chart/Symbol.

  3. Beginnen Sie mit kleinen Lots ( LotStart_Buy/Sell = 0.01) und konservativen Multiplikatoren ( LotMultiplier = 1.10-1.25).

  4. Halten Sie die MaxSpreadPoints für Ihren Broker realistisch (z.B. 50-100 für FX; höher für Gold, wenn die Punkte sehr klein sind).

  5. Aktivieren Sie die automatische EMA-Pause, um den Trend nicht zu bekämpfen: Behalten Sie die Standardwerte EMA 21/89, EMA_CheckOnNewBar = true.

  6. Sicherheit: Setzen Sie SideMaxLossMoney (Einfrieren pro Seite) und, falls erforderlich, MaxEquityDD (globaler Kill Switch). Testen Sie mit dem Strategy Tester.

2) Was der EA macht (Strategieübersicht)

DoctorBullish v4.5 ist ein Step-Index Grid EA mit Protective Gates:

  • Step-Index Grid: platziert Einträge in wachsenden Abständen mittels DistanceStart_* und DistanceMultiplier_*. Lotgrößen können über LotMultiplier_* bis zu MaxLot wachsen .

  • EMA Auto Pause (21/89 standardmäßig): Wenn sich schnelle/langsame EMAs kreuzen oder sich die Trendbedingungen ändern, hält der EA eine Seite an, um mit dem Momentum zu handeln, anstatt dagegen.

  • Same-Side Close / Cross-Side Netting: schließt profitable Paare auf der gleichen Seite unter Verwendung von MinProfitToClose_SameSide und kann Cross-Side Positionen unter Verwendung von MinProfitToClose_CrossSide saldieren . Falls gewünscht, können Sie die magischen Zahlen für das Cross-Netting ignorieren.

  • Trailing (optional): einfaches Step-Trailing, sobald der Gewinn TrailingStart_Points überschreitet , schrittweise um TrailingStep_Points.

  • Guards / Kill-Switch: Spread-Guard, Volatilitäts-Guard, per-side freeze by money loss, und globaler Equity Drawdown Kill-Switch zum Schließen aller und Stoppen.

3) Installation und Chart-Einrichtung

  1. Öffnen Sie im MT5 den Navigator → Expert Advisors und ziehen Sie DoctorBullish v4.5 auf Ihren Chart.

  2. Erlauben Sie den Algo-Handel. Legen Sie eine eindeutige MagicNumber pro Chartfest .

  3. Überprüfen Sie die Punkt- und Pip-Skala Ihres Brokers (Gold hat oft unterschiedliche Punktgrößen). Passen Sie Abstände und Spreads entsprechend an.

4) Risiko- und Sicherheitsfunktionen (zuerst lesen!)

  • Per-Side Freeze ( SideMaxLossMoney): wenn der Netto-P/L einer Seite (Kauf oder Verkauf) ≤ - SideMaxLossMoney ist, wird diese Seite eingefroren (keine neuen Hinzufügungen), bis sich die Bedingungen verbessern.

  • Global Kill Switch ( MaxEquityDD): wenn Balance - Equity |MaxEquityDD|, schließt der EA alle Positionen dieses Symbols/der Magie und verlässt die Tickschleife, wodurch das Engagement effektiv beendet wird.

  • Spread Guard ( MaxSpreadPoints): blockiert neue Aktionen, wenn der Spread das Limit überschreitet.

  • Volatility Guard ( VolatilitySpikeMult): optionales Gating während Spikes (broker- und symbolabhängig).

Tipp: Führen Sie immer einen Trockenlauf im Strategy Tester und in der Forward Demo durch, bevor Sie live handeln. Beginnen Sie mit kleinen Lots.

5) Dashboard & On-Chart-Verhalten

  • Der EA zeichnet ein einfaches Overlay, das den Status anzeigt (Pausenflaggen, Zählungen usw.), falls vorhanden. In Backtests kann die umfangreiche Benutzeroberfläche reduziert werden, um den Tester schnell zu halten.

  • Protokolle/Debug: CrossSide_DebugLevel steuert die ausführlichen Meldungen für die Cross-Side-Logik (0 = still, 1 = einfach, 2 = ausführlich). Wir empfehlen den Wert 0.

6) Eingangsreferenz

Nachfolgend sind alle in der aktuellen Quelle erkannten Eingänge aufgeführt, gruppiert wie in der Datei. Jede Beschreibung enthält die Funktion des Parameters und praktische Hinweise.

A) Eingaben Baseline

  • Close_All_Profit_Target ($): Wenn das Gewinnziel für das Konto/den Bereich diesen Schwellenwert erreicht, werden alle Positionen geschlossen (siehe CloseAll_Target_UseAccountScope).

  • CloseAll_Target_UseAccountScope : Wenn true, wird das Close-All-Profit-Target unter Verwendung des Account-Scopes ausgewertet ; wenn false, wird es auf dieses Symbol/Magic beschränkt .

  • CloseAll_MaxPositionsPerTick : Begrenzt die Anzahl der Positionen, die in einem Tick geschlossen werden können (verhindert Überlastungsschleifen).

  • OnlySameMagic : Wenn true, verwaltet EA nur Positionen mit seiner MagicNumber. Behalten Sie true, wenn Sie nicht ausdrücklich magieübergreifende Interaktionen wünschen.

  • MagicNumber : Eindeutige ID zur Unterscheidung der Trades in diesem Chart. Setzen Sie einen anderen Wert pro Chart.

  • MinProfitToClose_SameSide ($): Minimaler Nettogewinn pro gleichseitigem Paar/Gruppe, um die Schließung auszulösen.

  • MaxSameSidePairsPerTick : Maximale Anzahl gleichseitiger Paare/Gruppen, die pro Tick geschlossen werden.

  • MinProfitToClose_CrossSide ($): Minimaler Nettogewinn zum Schließen von Cross-Side-Paaren (eine Buy vs. eine Sell Paarungslogik).

  • MaxCrossPairsPerTick : Maximale Anzahl von Cross-Side-Paaren, die pro Tick geschlossen werden.

  • CrossSide_IgnoreMagic : Wenn true, kann Cross-Side-Netting Positionen über verschiedene Magics hinweg paaren . Wenn Sie mehrere EAs betreiben, sollten Sie die Einstellung false in Betracht ziehen .

  • SideCloseDeviationPoints : Abweichung (in Punkten), die beim Schließen von Positionen zulässig ist.

  • CrossSide_DebugLevel : 0=still, 1=basic, 2=verbose. Verwenden Sie 0 für die Validierung von Cross Side, empfohlen 0

  • BaseTP_Pips_Buy / BaseTP_Pips_Sell : Take-Profit (in Pips) für den ersten/Seed Entry auf jeder Seite (0 deaktiviert).

  • Close_All_Profit_Target_Buy / . .._Sell ($): Optionale seitenbezogene Close-All-Profit-Schwellenwerte.

  • GapFactor (2.0): Interner Abstandsmultiplikator für einige Dashboard/Logik-Komponenten. Belassen Sie die Voreinstellung, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.

B) Step-Index Raster Eingaben

Steuert, wie Lots und Abstände pro Seite wachsen.

  • LotStart_Buy / LotStart_Sell : Startlosgröße für die Seed Order.

  • LotMultiplier_Buy / LotMultiplier_Sell : Multiplikator, der auf nachfolgende Lots angewendet wird. Niedriger für konservatives Risiko (1,05-1,20).

  • MaxLot : Harte Obergrenze für die Losgröße eines einzelnen Auftrags. Sicherheit gegen unkontrolliertes Wachstum.

  • DistanceStart_Buy / DistanceStart_Sell : Anfänglicher Abstand (in Punkten) vom vorherigen Eintrag vor dem nächsten Zusatz.

  • DistanceMultiplier_Buy / . .._Sell : Wachstumsfaktor für den nächsten Abstand. Beispiel: 100 → 110 → 121 → ...

  • CooldownSeconds_Buy / . .._Sell : Minimale Sekunden zwischen neuen Einträgen auf jeder Seite.

C) EMA Auto Pause Eingabeparameter

  • UseEMACrossoverPause : Aktiviert den EMA-basierten Auto-Pause-Controller.

  • EMA_Fast_Period / EMA_Slow_Period (21 / 89): Schnelle/langsame EMA-Perioden.

  • EMA_TF : Zeitrahmen für EMA-Berechnungen. Behalten Sie PERIOD_CURRENT, es sei denn, Sie verstehen die Implikationen von Multi-TF.

  • EMA_CheckOnNewBar : Wenn true, wird die EMA-Logik nur bei neuen Bars ausgewertet , was das Rauschen reduziert.

  • EMA_RequireSlope : Erfordert eine Mindeststeigung des EMA vor dem Anhalten/Unterbrechen.

  • EMA_MinSlopeAbs : Minimale absolute Steigung (Punkte/Balken). Setzen Sie >0, um flache Märkte zu filtern.

  • EMA_AntiFlipCooldown_s : Verhindert ein schnelles Umschalten des Pausenstatus nach einem Cross (Sekunden).

  • EMA_AutoPauseMode (Voreinstellung EMA_PAUSE_FOLLOW_STATE): Modus für die Art und Weise, wie die Pausenflags auf die EMA-Richtung reagieren. Standardmäßig wird der letzte gültige Zustand verfolgt.

  • PauseBuy / PauseSell (false): Manuelles Überschreiben von Umschaltungen. Wenn true, werden auf dieser Seite keine neuen Positionen eröffnet (bestehende Positionen werden weiterhin verwaltet/geschlossen).

D) Indikatoren für Gating/Flip

Zusätzliche Gates über den EMA hinaus.

  • UseRSIFilter : Wenn true, erfordern EMA-Signale eine RSI-Bestätigung; wenn false, EMA-only-Modus.

  • (Zusätzliche Indikator-Sub-Inputs wie in der Datei vorhanden): Behalten Sie die Standardwerte bei, es sei denn, Sie testen explizit Bestätigungsfilter; sie verringern die Anzahl der Trades, können aber die Qualität verbessern.

E) Gegenläufige Pyramide

Steuert die Logikfür das Hinzufügen in entgegengesetzter Richtung.

  • OppPyra_AddEveryATR (0.6): Fügt alle k×ATR-Entfernung eine Ebene hinzu (niedriger = häufiger). Vorsichtig verwenden; erhöht die Exposition.

  • Andere OppPyra-Eingaben: Vorhanden für Häufigkeit/Grenze/Umfang der entgegengesetzten Hinzufügungen. Wenn Sie unsicher sind, deaktivieren Sie sie oder behalten Sie die konservativen Standardwerte bei.

F) Nachlaufende Schritte

  • UseTrailing : Aktiviert das Trailing-Stop-Management.

  • TrailingStart_Punkte : Beginnt das Trailing nach diesem Gewinn (Punkte).

  • TrailingStep_Points : Größe des Trailing-Schrittes (Punkte). Größer = lockererer Trail.

  • MagicFilter :-1 = gilt für alle Magien auf dieser Karte; andernfalls wird das Trailing auf eine bestimmte Magie beschränkt.

G) Wächter / Kill-Switch

  • SideATRStopMult (0.0): Falls >0, ATR-basierter Stopp-Logik-Multiplikator pro Seite. Lassen Sie 0, wenn Sie keine ATR-Stops verwenden.

  • SeiteMaxLossMoney ($): Wenn der Netto-Gewinn/Verlust einer Seite -diesem Wert ist, wird die Seite eingefroren (keine neuen Einträge). Passen Sie den Wert an Ihr Risiko an.

  • MaxEquityDD ($): Wenn >0 und Balance - Equity |MaxEquityDD| → schließen Sie alle Positionen für dieses Symbol/Magic und stoppen die Verarbeitung des Ticks.

  • MaxSpreadPoints : Blockiert Eingaben/Verarbeitung, wenn der Spread zu hoch ist.

  • VolatilitySpikeMult (0.0): Optionaler Schutz vor Volatilitätsspitzen. Behalten Sie den Wert 0, um ihn zu deaktivieren, wenn Sie unsicher sind.

Hinweis: Einige Gruppen im Quelltext enthalten Platzhalter oder erweiterte Hooks. Wenn Sie diese nicht explizit benötigen, behalten Sie die Standardwerte bei.

7) Voreinstellungen nach Anwendungsfall

Konservativ (Demo/Erster Live-Betrieb)

  • LosStart_* = 0,01, LosMultiplikator_* = 1,10, MaxLot = 0,05

  • AbstandStart_* = 150-250, AbstandMultiplikator_* = 1,20

  • UseEMACrossoverPause = wahr, EMA_CheckOnNewBar = wahr

  • SideMaxLossMoney = 200-400, MaxEquityDD = 0 (aus)

  • MaxSpreadPoints auf das Symbol abgestimmt

Trendfolgebiasierung

  • EMA 21/89 beibehalten, EMA_RequireSlope mit kleinen EMA_MinSlopeAbseinschalten

  • UseRSIFilter = truein Betracht ziehen , um gegenläufige Tendenzen zu reduzieren

Symbole mit hoher Volatilität (z. B. XAUUSD)

  • DistanceStart_* und TrailingStart_Pointserhöhen

  • Beibehaltung von LotMultiplier_* 1,15 und einer engen MaxLot-Obergrenze

  • MaxSpreadPointsanheben , um der Punkteskala des Brokers zu entsprechen

8) Bewährte Praktiken und Maklerhinweise

  • Magische Zahlen: Immer einmalig pro Chart. Vermeiden Sie das Mischen von EAs mit der gleichen Magic Number auf dem gleichen Symbol.

  • Punkt vs. Pip: MT5 verwendet Punkte; 1 Pip kann 10 Punkte auf 5-stelligen FX sein. Gold hat seine eigene Skala. Überprüfen Sie in Market Watch → Spezifikationen.

  • Tester-Zeitüberschreitungen: Wenn der Tester Ihres Brokers bei bestimmten Symbolen eine Zeitüberschreitung verursacht, reduzieren Sie die Ausführlichkeit des Protokolls ( CrossSide_DebugLevel = 0), vermeiden Sie UI-lastige Optionen und begrenzen Sie Schleifen pro Tick ( Max*PerTick).

9) Fehlersuche & FAQ

F: Der EA öffnet keine Trades.

  • Überprüfen Sie die PauseBuy/PauseSell-Flags und den EMA-Auto-Pause-Status. Möglicherweise blockiert auch der Spread Guard (siehe MaxSpreadPoints).

F: Cross-Side-Closing wird nicht ausgelöst.

  • Stellen Sie sicher, dass MinProfitToClose_CrossSide > 0 ist, und setzen Sie CrossSide_IgnoreMagic = true, wenn Sie ein Pairing über verschiedene Magics erwarten.

F: Das Risiko erscheint mir zu hoch.

  • Verringern Sie den LotMultiplier_*, erhöhen Sie DistanceStart_*, und begrenzen Sie MaxLot. Verwenden Sie SideMaxLossMoney, um die Seiten früher einzufrieren.

F: Zu viele Logs / langsamer Tester.

  • Behalten Sie CrossSide_DebugLevel = 0 und vermeiden Sie die Aktivierung des Verbose/Debug-Modus. Begrenzen Sie die Anzahl der Abschlüsse pro Tick mit den Eingaben Max*PerTick.

F: Welcher Zeitrahmen?

  • Standard ist flexibel; EMA TF ist PERIOD_CURRENT. Viele Benutzer testen auf M15-H1. Passen Sie es an Ihre Vorlieben und Volatilität an.

Abschließende Hinweise

  • Testen Sie immer zuerst in der Demo und gehen Sie dann mit der kleinsten Lotgröße in den Live-Handel .


