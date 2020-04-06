EA Doctor Bullish mt5 es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro, BTC, EURUSD. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador EMA/RSI, por lo tanto el EA funciona según la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia.

Para el Asesor Experto necesita una cuenta de tipo cobertura

Soporte de producto para Doctor Bullish EA. aquí

Tenga en cuenta que no vendo mi EA o sets especiales en otra plataforma, sólo está disponible en Mql5 y mis archivos set sólo están disponibles en mi blog .

DoctorBullish v4.5 - Manual de Usuario (para MetaTrader 5)

Esta guía explica cómo instalar, configurar y operar el Asesor Experto (EA) DoctorBullish v4.5 en MT5.

Tabla de Contenidos

Inicio Rápido Qué hace el EA (Visión general de la estrategia) Instalación y configuración de gráficos Características de Riesgo y Seguridad (¡Lea primero!) Tablero y Comportamiento en el Gráfico Referencia de Entrada (cada parámetro explicado) A. Entradas Línea Base

B. Entradas de cuadrícula de índice de pasos

C. Entradas Auto Pausa EMA

D. Indicadores para Gating/Flip

E. Pirámide Opuesta

F. Paso de arrastre

G. Guardias / Kill-Switch Preconfiguraciones por caso de uso Buenas prácticas y notas del corredor Resolución de problemas y FAQ

1) Inicio Rápido

Adjunte el EA al símbolo y al marco temporal con el que desea operar (los valores predeterminados funcionan con los pares de divisas más comunes y con el XAUUSD; verifique los márgenes). Establezca el MagicNumber de forma única por gráfico/símbolo. Comience con lotes pequeños ( LotStart_Buy/Sell = 0.01) y multiplicadores conservadores ( LotMultiplier = 1.10-1.25). Mantenga MaxSpreadPoints realista para su corredor (por ejemplo, 50-100 para FX; más alto para el oro si los puntos son pequeños). Habilitar EMA auto-pause para evitar la lucha contra la tendencia: mantener por defecto EMA 21/89, EMA_CheckOnNewBar= true. Seguridad: establezca SideMaxLossMoney (congelación por lado) y, si es necesario, MaxEquityDD (interruptor de muerte global). Pruebe en el Probador de Estrategias.

2) Qué hace el EA (Visión general de la estrategia)

DoctorBullish v4.5 es un EA de cuadrícula de índice escalonado con puertas de protección:

Step-Index Grid : coloca entradas a distancias crecientes usando DistanceStart_* y DistanceMultiplier_*. El tamaño de los lotes puede crecer mediante LotMultiplier_* hasta MaxLot.

Pausa automática de EMA (21/89 por defecto) : cuando las EMA rápidas/lentas se cruzan o cambian las condiciones de tendencia, el EA pausa un lado para operar con el impulso en lugar de contra él.

Cierre del Mismo Lado / Compensación del Lado Cruzado : cierra pares rentables en el mismo lado usando MinProfitToClose_SameSide, y puede compensar posiciones cruzadas usando MinProfitToClose_CrossSide. Si lo desea, puede ignorar los números mágicos para la compensación cruzada.

Trailing (opcional) : simple step trailing una vez que el beneficio excede TrailingStart_Points, paso a paso por TrailingStep_Points.

Guardias / Kill-Switch: guardia de spread, guardia de volatilidad, congelación por lado por pérdida de dinero, y kill switch de reducción global de renta variable para cerrar todo y parar.

3) Instalación y configuración de gráficos

En MT5, abra el Navegador → Asesores Expertos, arrastre DoctorBullish v4.5 a su gráfico. Permitir Algo Trading. Establezca un único MagicNumber por gráfico. Compruebe la escala de puntosvs pip en su broker (el oro suele tener diferente tamaño de puntos). Ajuste las distancias y los spreads en consecuencia.

4) Características de Riesgo y Seguridad (¡Lea primero!)

Congelación por Lado ( SideMaxLossMoney ) : si el P/L neto de un lado (Compra o Venta) es ≤ - SideMaxLossMoney, ese lado se congela (no hay nuevas adiciones) hasta que las condiciones mejoren.

Global Kill Switch ( MaxEquityDD ) : si Balance - Equity ≥ |MaxEquityDD|, el EA cierra todas las posiciones de este símbolo/mágico y sale del bucle de ticks, deteniendo efectivamente la exposición.

Spread Guard ( MaxSpreadPoints ) : bloquea nuevas acciones cuando el spread supera el límite.

Volatility Guard ( VolatilitySpikeMult): gating opcional durante los picos (depende del broker y del símbolo).

Consejo: Siempre ejecute en seco en el Probador de Estrategias y en la demo antes de operar en vivo. Comience con lotes pequeños.

5) Tablero y Comportamiento en el Gráfico

El EA dibuja una simple superposición que muestra el estado (banderas de pausa, recuentos, etc.) si está presente. En backtests, la interfaz de usuario pesada puede reducirse para mantener la rapidez del probador.

Registros/Depuración: CrossSide_DebugLevel controla los mensajes verbose para la lógica cross-side (0 = silencioso, 1 = básico, 2 = verbose). Se recomienda mantenerlo en 0.

6) Referencia de entradas

A continuación se muestran todas las entradas detectadas en la fuente actual, agrupadas como en el archivo. Cada descripción incluye lo que hace el parámetro y orientaciones prácticas.

A) Entradas Línea Base

Close_All_Profit_Target ($): Si la ganancia objetivo de la cuenta/ámbito alcanza este umbral, cierra todas las posiciones (ver CloseAll_Target_UseAccountScope).

CloseAll_Target_UseAccountScope : Si es verdadero , evalúa el objetivo de cerrar todas las posiciones utilizando el ámbito de la cuenta ; si es falso, se limita a este símbolo/magia .

CloseAll_MaxPositionsPerTick : Limita el número de posiciones que pueden cerrarse en un tick (evita bucles de sobrecarga/requotes).

OnlySameMagic : Cuando es true, EA sólo gestiona posiciones con su MagicNumber . Manténgalo en true a menos que desee explícitamente interacciones cross-magic.

MagicNumber : ID único para distinguir las operaciones de este gráfico. Establezca un valor diferente para cada gráfico .

MinProfitToClose_SameSide ($): Beneficio neto mínimo por par/grupo del mismo lado para activar el cierre.

MaxSameSidePairsPerTick : Número máximo de pares/grupos del mismo lado a cerrar por tick.

MinProfitToClose_CrossSide ($): Beneficio neto mínimo para cerrar pares cruzados (lógica de un par de compra frente a uno de venta).

MaxCrossPairsPerTick : Número máximo de pares cruzados a cerrar por tick.

CrossSide_IgnoreMagic : Si es verdadero , la compensación cruzada puede emparejar posiciones a través de diferentes magias . Si ejecuta múltiples EAs, considere establecer a false .

SideCloseDeviationPoints : Desviación (en puntos) permitida al cerrar posiciones.

CrossSide_DebugLevel : 0=silencioso, 1=básico, 2=verboso. Usar 0 para validación Cross side, recomendado 0

BaseTP_Pips_Buy / BaseTP_Pips_Sell : Take-Profit (en pips ) para la primera/semilla de entrada en cada lado (0 deshabilita).

Close_All_Profit_Target_Buy / . .._Sell ($): Umbrales opcionales de beneficio de cierre total específicos para cada lado.

GapFactor (2.0): Multiplicador de espaciado interno para algunos componentes del tablero/lógica. Déjelo por defecto a menos que sepa lo que está haciendo.

B) Entradas de Rejilla Step-Index

Controla cómo crecen los lotes y las distancias por lado.

LotStart_Buy / LotStart_Sell : Tamaño de lote inicial para la orden semilla.

LotMultiplier_Buy / LotMultiplier_Sell : Multiplicador aplicado a las adiciones subsiguientes. Más bajo para riesgo conservador (1.05-1.20).

MaxLot : Límite máximo para el tamaño del lote de una orden. Seguridad contra el crecimiento descontrolado.

DistanceStart_Buy / DistanceStart_Sell : Diferencia inicial (en puntos) desde la entrada anterior antes de la siguiente adición.

DistanceMultiplier_Buy / . .._Sell : Factor de crecimiento para la siguiente distancia. Ejemplo: 100 → 110 → 121 → ...

CooldownSeconds_Buy / . .._Sell : Segundos mínimos entre nuevas entradas en cada lado.

C) Parámetros de entrada de la pausa automática de EMA

UseEMACrossoverPause : Habilita el controlador de pausa automática basado en EMA.

EMA_Fast_Period / EMA_Slow_Period (21 / 89): Periodos EMA rápido/lento.

EMA_TF : Periodo de tiempo para los cálculos EMA. Mantenga PERIOD_CURRENT a menos que entienda las implicaciones multi-TF.

EMA_CheckOnNewBar : Si es true, evalúa la lógica EMA sólo en barras nuevas , reduciendo el ruido.

EMA_RequireSlope : Requiere una pendiente mínima de la EMA antes de pausar/despausar.

EMA_MinSlopeAbs : Pendiente mínima absoluta (puntos/barra). Establecer >0 para filtrar mercados planos.

EMA_AntiFlipCooldown_s : Previene el rápido flip-flop del estado de pausa después de un cruce (segundos).

EMA_AutoPauseMode (por defecto EMA_PAUSE_FOLLOW_STATE): Modo de cómo las banderas de pausa responden a la dirección EMA. Por defecto sigue el estado válido más reciente.

PauseBuy / PauseSell (falso): Se anula manualmente. Si es verdadero, ese lado no abrirá nuevas posiciones (las posiciones existentes siguen siendo gestionadas/cerradas).

D) Indicadores para Gating/Flip

Compuertas suplementarias más allá de la EMA.

UseRSIFilter : Si es verdadero, las señales EMA requieren confirmación RSI; si es falso, modo sólo EMA.

(Subentradas adicionales del indicador según estén presentes en el archivo): Mantenga los valores por defecto a menos que pruebe explícitamente los filtros de confirmación; reducen las operaciones pero pueden mejorar la calidad.

E) Pirámide Opuesta

Controla la lógica deagregados en dirección opuesta.

OppPyra_AddEveryATR (0.6): Añade una capa cada distanciak×ATR(menor = más frecuente). Usar con precaución; aumenta la exposición.

Otras entradas de OppPyra: Presente para la frecuencia/límite/alcance de las adiciones opuestas. Si no está seguro, desactive o mantenga los valores predeterminados conservadores.

F) Step Trailing

UseTrailing : Habilita la gestión del trailing stop.

TrailingStart_Points : Comienza el trailing después de esta ganancia (puntos).

TrailingStep_Points : Tamaño del paso de arrastre (puntos). Más grande = trailing más flojo.

MagicFilter :-1 = se aplica a todas las magias de esta carta; de lo contrario, restringe el rastreo a una magia específica.

G) Guardias / Kill-Switch

SideATRStopMult (0.0): Si >0, multiplicador de lógica de stop por lado basado en ATR. Deje 0 si no utiliza ATR-stops.

SideMaxLossMoney ($): Cuando el P/L neto de un lado ≤ -este valor, el lado se congela (no hay nuevas entradas). Ajústelo a su riesgo.

MaxEquityDD ($): Si >0 y Saldo - Equidad ≥ |MaxEquityDD| → cierra todas las posiciones para este símbolo/mágico y deja de procesar el tick.

MaxSpreadPoints : Bloquea entradas/gestión cuando el spread es demasiado alto.

VolatilitySpikeMult (0.0): Guarda opcional de picos de volatilidad. Mantenga 0 para desactivar si no está seguro.

Nota: Algunos grupos de la fuente contienen marcadores de posición o ganchos avanzados. Si no los necesita explícitamente, mantenga los valores predeterminados.

7) Preconfiguraciones por caso de uso

Conservador (Demo/Primer directo)

LotStart_* = 0,01 , LotMultiplier_* = 1,10, MaxLot = 0,05

DistanciaInicio_* = 150-250, DistanciaMultiplicador_* = 1,20

UseEMACrossoverPause = true, EMA_CheckOnNewBar = true

SideMaxLossMoney = 200-400, MaxEquityDD = 0 (desactivado)

MaxSpreadPoints ajustado al símbolo

Sesgo de seguimiento de tendencia

Mantener EMA 21/89, activar EMA_RequireSlope con EMA_MinSlopeAbs pequeño

Considere UseRSIFilter = true para reducir las adiciones contra tendencia.

Símbolos de alta volatilidad (por ejemplo, XAUUSD)

Aumentar DistanceStart_* y TrailingStart_Points

Mantener LotMultiplier_* ≤ 1,15 y un tope ajustado de MaxLot

Aumentar MaxSpreadPoints para igualar la escala de puntos del broker

8) Mejores prácticas y notas del corredor

Números mágicos : Siempre únicos por gráfico. Evite mezclar EAs con la misma magia en el mismo símbolo.

Punto vs Pip : MT5 utiliza puntos ; 1 pip puede ser 10 puntos en FX de 5 dígitos. Gold tiene su propia escala. Verificar en Market Watch → Especificaciones .

Tiempos de espera: Si el comprobador de su broker falla en ciertos símbolos, reduzca la verbosidad del registro ( CrossSide_DebugLevel = 0), evite las opciones con interfaz de usuario pesada y limite los bucles por tick ( Max*PerTick).

9) Solución de problemas y FAQ

P: El EA no abre operaciones.

Compruebe los indicadores PauseBuy/PauseSell y el estado de pausa automática de la EMA. La protección del spread también puede estar bloqueando (ver MaxSpreadPoints).

P: El cierre cruzado no se activa.

Asegúrese de que MinProfitToClose_CrossSide > 0, y establezca CrossSide_IgnoreMagic = true si espera un emparejamiento a través de diferentes magias.

P: El riesgo parece demasiado alto.

Reduzca LotMultiplier_*, aumente DistanceStart_* y limite MaxLot. Usa SideMaxLossMoney para congelar antes los bandos.

P: Demasiados logs / probador lento.

Mantenga CrossSide_DebugLevel = 0, y evite habilitar los modos verbose/debug. Limite los conteos de cierre por tick con entradas Max*PerTick.

P: ¿Qué marco de tiempo?

Por defecto es flexible; EMA TF es PERIOD_CURRENT. Muchos usuarios prueban en M15-H1. Ajústelo a sus preferencias y volatilidad.

Notas finales

Siempre pruebe en demo primero, luego vaya en vivo con el tamaño de lotemás pequeño.



