EquityGuard PRO

Schützen Sie Ihre Gewinne. Begrenzen Sie Ihre Verluste. Handeln Sie mit Zuversicht.

Das ultimative Werkzeug für professionelle Trader und Prop-Firmen. EquityGuard PRO stoppt nicht nur Verluste, bevor sie Ihr Tageslimit überschreiten, sondern sichert mit seiner optionalen Auto-TakeProfit-Funktion auch automatisch Gewinne.


Auto-TakeProfit: Legen Sie Ihre Ziele fest und lassen Sie das System Gewinne sichern - ganz ohne Emotionen.
Narrensicherer Handel: Kein Overtrading, kein Rachefeldzug und kein Verstoß gegen die Regeln Ihres Unternehmens mehr.
Vollständig anpassbar: Passen Sie die Einstellungen an Ihre Strategie oder die Anforderungen Ihres Unternehmens an.

💡 NEU - Teilverlustanpassung: Legen Sie einen maximalen Prozentsatz für Teilverluste fest, um das Risiko besser zu kontrollieren und in der Lage zu sein, eine neue Reihe von Geschäften am selben Tag zu eröffnen, wenn die Marktbedingungen günstiger werden.

Warum Sie EquityGuard PRO brauchen:

  • Wenn Ihre Firma einen maximalen Drawdown von 5 % vorschreibt, oder Sie Ihr Konto verlieren...
  • Wenn Sie jemals Verluste in der Hoffnung auf eine Trendwende laufen lassen haben...
  • Wenn Sie es versäumt haben, Gewinne mitzunehmen, weil Sie abgelenkt waren..."

Dieses Tool ist Ihre Handelsversicherung.


[Gelöscht] 2025.07.03 07:59 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Pedro Roberto Diez San Jose
1095
Antwort vom Entwickler Pedro Roberto Diez San Jose 2025.07.29 18:54
Hi Classical Success, First of all, thank you for trying out EquityGuardPro. I’m sorry to hear that you’ve encountered issues with the product, and I completely understand the frustration this can cause. However, I’d like to clarify a few important points that might help you better understand how the EA works and why some of the features you mentioned may not be meeting your expectations. - Regarding the product’s cost and purpose: I’d like to emphasize that EquityGuardPro is a free product, created so that we can improve the system together. If you had posted a comment or suggestion in the product discussion, I could have quickly addressed any issues you encountered. Since the EA is available at no cost, I kindly appreciate any feedback and suggestions, but a low rating without prior notice doesn’t contribute as much to the improvement process. I am actively working on making it better. - VPS usage and updates: It’s important to note that the product is designed to be used on a VPS (Virtual Private Server) running 24/7. This ensures that important updates, such as the daily loss limit settings, are correctly applied at midnight. If you’re not using a VPS, this might be the reason why changes aren’t reflecting properly on your account. While this can be adjusted by something like local trading parameter instead of using VPS, this is currently the recommended setup for the EA to work as intended. - Max Daily Drawdown calculation: The Max Daily Drawdown calculation includes a divisor to prevent hitting the broker’s exact limit. If it were set exactly, there could be times where you might slightly exceed the limit due to small variations, even by cents, which could breach your account. This safety measure is designed to protect your capital and avoid unexpected losses. I'd like to continue working with you to make sure the EA works optimally, so if you have any other questions or would like more details on how to configure it, please feel free to comment. I’ll be more than happy to improve the product based on your suggestions.
Antwort auf eine Rezension