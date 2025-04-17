Schützen Sie Ihre Gewinne. Begrenzen Sie Ihre Verluste. Handeln Sie mit Zuversicht.



Das ultimative Werkzeug für professionelle Trader und Prop-Firmen. EquityGuard PRO stoppt nicht nur Verluste, bevor sie Ihr Tageslimit überschreiten, sondern sichert mit seiner optionalen Auto-TakeProfit-Funktion auch automatisch Gewinne.



✅ Auto-TakeProfit: Legen Sie Ihre Ziele fest und lassen Sie das System Gewinne sichern - ganz ohne Emotionen.

✅ Narrensicherer Handel: Kein Overtrading, kein Rachefeldzug und kein Verstoß gegen die Regeln Ihres Unternehmens mehr.

✅ Vollständig anpassbar: Passen Sie die Einstellungen an Ihre Strategie oder die Anforderungen Ihres Unternehmens an.

💡 NEU - Teilverlustanpassung: Legen Sie einen maximalen Prozentsatz für Teilverluste fest, um das Risiko besser zu kontrollieren und in der Lage zu sein, eine neue Reihe von Geschäften am selben Tag zu eröffnen, wenn die Marktbedingungen günstiger werden.

Warum Sie EquityGuard PRO brauchen:

Wenn Ihre Firma einen maximalen Drawdown von 5 % vorschreibt, oder Sie Ihr Konto verlieren...

Wenn Sie jemals Verluste in der Hoffnung auf eine Trendwende laufen lassen haben...

Wenn Sie es versäumt haben, Gewinne mitzunehmen, weil Sie abgelenkt waren..."

Dieses Tool ist Ihre Handelsversicherung.



