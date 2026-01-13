ProZonesIndicator

Liquiditätszonen & Engulfing-Signale - Smart Money Indikator

Dieser professionelle Indikator identifiziert wichtige Liquiditätszonen auf der Basis von langen Dochten und hebt starke Zonen mit überdurchschnittlicher Volatilität hervor. Er erkennt auch bullische und bearische Engulfing-Muster innerhalb dieser Zonen und liefert klare KAUF- und VERKAUFSSIGNALE.

Hauptmerkmale:

  • Erkennt Liquiditätszonen mithilfe der Dochtanalyse.

  • Hebt starke Zonen mit erhöhter Volatilität hervor.

  • Identifiziert bullische und bearische Engulfing-Muster innerhalb der Zonen.

  • Zeigt BUY/SELL-Signale mit anpassbaren visuellen Elementen an.

  • Vollständig anpassbare Parameter für Visualisierung und Signalempfindlichkeit.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die Smart-Money-Konzepte anwenden und verbessert die Entscheidungsfindung, indem es Bereiche mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit aufzeigt.


Empfohlene Produkte
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indikatoren
Tops & Bottoms Indikator FREE Tops abd Bottoms: Ein effektiver Indikator für Ihre Trades Der Tops & Bottoms Indikator hilft Ihnen, aufsteigende und absteigende Kanalformationen mit Hinweisen auf aufsteigende und/oder absteigende Tops und Bottoms zu finden. Darüber hinaus zeigt er mit einem kleinen gelben Kreis mögliche Chancen an, wenn der Indikator auf eine Impulsformation trifft. Dieser Indikator bietet Ihnen mehr Sicherheit und Schnelligkeit bei Ihren Einstiegsentscheidungen. Testen Sie auc
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Indikatoren
SMA-ATR-Visual Indikator Der SMA-ATR-Visual ist ein Indikator für die technische Analyse, der Händler bei der Identifizierung von Markttrends, der Messung der Volatilität und der Visualisierung potenzieller Einstiegssignale auf dem Chart unterstützt. Wichtigste Bestandteile Einfache gleitende Durchschnitte (SMAs): Der Indikator stellt zwei SMAs dar - einen schnellen SMA (standardmäßig 9-Perioden) und einen langsamen SMA (standardmäßig 21-Perioden) - um die kurz- und mittelfristige Trendrichtung
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Fractal Channel Breakout MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Fractal Channel Breakout zeichnet einen kontinuierlichen Kanal, indem es die aufeinanderfolgenden Up- und Down-Fraktale verbindet. Es bietet Warnhinweise und zeichnet auch die Auf- und Abwärtspfeile auf, die den Ausbruch des fraktalen Kanals nach oben und unten darstellen. Funktionen Wenn Sie Bill Williams Fraktale in Ihrer technischen Analyse verwenden, müssen Sie sie auch in Ihr Handelsarsenal aufnehmen. Sie können sehr effektiv und nützlich für das Stop-Loss-Trailing sein. Ein neuer Markt
Break Legs and Order Block Finder
Parham Vakilizand
Indikatoren
Übersicht Break Legs and Order Block Finder ist ein hochentwickelter Marktstruktur-Indikator für MetaTrader 5, konzipiert für Smart Money Trader, strukturorientierte Trader und institutionelle Handelsstrategien. Der Indikator hebt automatisch entscheidende Marktbewegungen hervor – von Break of Structure (BOS) und Market Structure Shift (MSS) bis hin zu Fair Value Gaps (FVGs) und Order Blocks (OBs) – direkt auf Ihrem Chart. Entwickelt für professionelle und anspruchsvolle Retail-Trader liefert di
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indikatoren
Ichimoku Aiko MTF ist eine Sammlung von technischen Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, sowie Momentum und Trendrichtung anzeigen. Es handelt sich um einen Multi-Timeframe-Indikator, so dass Sie den Chart-Zeitrahmen nicht ändern müssen, wenn Sie die Ichimoku-Wolken auf einem höheren Zeitrahmen sehen möchten. Beispiel. Der Zeitrahmen des Charts ist M15 und Sie möchten auf dem M15-Zeitrahmen-Chart die H1-Ichimoku-Indikatoren sehen (der Ichimoku in Metatrader kann das nicht), d
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indikatoren
Auf der Grundlage des von Goodtrade Brokers eingeführten Handelsmodells/der Strategie/des Systems zur Absicherung und Arbitrage von Gold-Doppelpositionen sind im Tagesgeschäft Probleme aufgetreten: 1. Konto B platziert eine Order unmittelbar nach Konto A. 2: Nachdem Konto A eine Order platziert hat, kopiert Konto B automatisch den Stop Loss und Take Profit. 3: Konto A schließt die Position von Konto B und schließt die Position zur gleichen Zeit. 4: Wenn Konto B die Position schließt, schließt au
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 DEMO Kann der Zyklus für andere Sorte
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indikatoren
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Tradern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen. Der beste Umkehrindikator und Preisrückkehr durch die Auswahl von nur einer Ober- oder Untergrenze in jedem Zeitrahmen Ein Meisterwerk der Kombination von Mathematik und Gann, Fraktalmatrix, Fibonacci, Bewegungswinkel und Zeit. Völlig intelligent H
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
Indikatoren
Der Indikator ist stabil auf Lärm Schwankungen im Preis und reagiert schnell auf den Trend. Er basiert auf einem Algorithmus aus einem System hyperbolischer Funktionen, der eine aggressive Glättung des Flats mit minimaler Verzögerung auf den Trend ermöglicht. Er kann direkt auf das Preisdiagramm, auf sich selbst oder auf andere Indikatoren angewendet werden, um falsche Signale zu eliminieren. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, kleine sägezahnförmige Kursbewegungen so weit wie möglich z
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indikatoren
Ultraschnelle Erkennung von parabolischen Kanälen (sowie linearen, horizontalen und wellenförmigen Kanälen) in der gesamten Tiefe der Geschichte, wodurch eine Hierarchie der Kanäle entsteht. Erforderliche Einstellung: Max. Balken im Diagramm: Unbegrenzt Dieser Indikator ist in erster Linie für den algorithmischen Handel konzipiert, kann aber auch für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator wird in naher Zukunft sehr aktiv weiterentwickelt werden, und es wird detailliert beschrie
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Es ist unser Jahrestag! Um uns zu revanchieren, gibt es für die nächste Woche 60% Rabatt (Originalpreis $239) Wir haben alle unsere geliebten Indikatoren wie z.B.: Key-Level-Order-Block , Key-Level-Angebot und -Nachfrage , Key-Level-Liquiditätsgrab und Key-Level-Keil in einem einzigen Indikator und Dashboard. Was ist neu? Dashboard : Es gibt ein leicht zugängliches Dashboard für alle Ihre Bedürfnisse. Multi-Timeframe-Schaltfläche : Es gibt jetzt eine Multi-Timeframe-Option für Order-Blöcke und
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. Er zeichnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit, die nicht übermalt werden, um Händlern zu helfen, Intraday- und Scalping-Gelegenheiten mit hoher Genauigkeit zu erkennen . William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und antiker Mathematik basierte, die sic
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Imbalance DOM Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Orderbuch HABEN SIE ZUGRIFF AUF DAS ORDERBUCH IN MT5? MÖCHTEN SIE IHREN HANDEL AUF EIN NEUES LEVEL HEBEN? Wenn Sie als Trader auf der Grundlage von Order Flow Entscheidungen treffen, kann Imbalance DOM Pro Ihre Analyse revolutionieren. Speziell für Scalper und kurzfristige Trader entwickelt, identifiziert dieses Tool Ungleichgewichte im Orderbuch und bietet wertvolle Handelsmöglichkeiten für schnelle und präzise Ein- u
Chanlun
Xiaonong Yu
Indikatoren
Die ChanLun- oder Chan-Theorie ist eine der beliebtesten Handelstheorien in China. Es scheint jedoch, dass sie in den westlichen Ländern wenig Einfluss hat. Eigentlich basiert die Chan-Theorie auf einem ausgeklügelten mathematischen Modell. Die Grundidee der ChanLun-Theorie ist es, das Balkendiagramm durch sein Modell zu vereinfachen. Mit Hilfe von ChanLun kann ein Händler den Trend zukünftiger Waren und Aktien analysieren und vorhersagen. In ChanLun gibt es mehrere Grundelemente, die Fraktale,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension