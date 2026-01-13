ProZonesIndicator

Liquiditätszonen & Engulfing-Signale - Smart Money Indikator

Dieser professionelle Indikator identifiziert wichtige Liquiditätszonen auf der Basis von langen Dochten und hebt starke Zonen mit überdurchschnittlicher Volatilität hervor. Er erkennt auch bullische und bearische Engulfing-Muster innerhalb dieser Zonen und liefert klare KAUF- und VERKAUFSSIGNALE.

Hauptmerkmale:

Erkennt Liquiditätszonen mithilfe der Dochtanalyse.

Hebt starke Zonen mit erhöhter Volatilität hervor.

Identifiziert bullische und bearische Engulfing-Muster innerhalb der Zonen.

Zeigt BUY/SELL-Signale mit anpassbaren visuellen Elementen an.

Vollständig anpassbare Parameter für Visualisierung und Signalempfindlichkeit.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die Smart-Money-Konzepte anwenden und verbessert die Entscheidungsfindung, indem es Bereiche mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit aufzeigt.



