ProZonesIndicator

Liquidity Zones & Engulfing Signals – Smart Money Indicator

This professional indicator identifies key liquidity zones based on long wicks and highlights strong zones with above-average volatility. It also detects bullish and bearish engulfing patterns within these zones, providing clear BUY and SELL signals.

Key Features:

  • Detects liquidity zones using wick analysis.

  • Highlights strong zones with increased volatility.

  • Identifies bullish and bearish engulfing patterns within zones.

  • Displays BUY/SELL signals with customizable visual elements.

  • Fully customizable parameters for visualization and signal sensitivity.

Ideal for traders employing Smart Money Concepts, this tool enhances decision-making by pinpointing high-probability reversal areas.


MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
