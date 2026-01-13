ProZonesIndicator

Liquidity Zones & Engulfing Signals – Smart Money Indicator

This professional indicator identifies key liquidity zones based on long wicks and highlights strong zones with above-average volatility. It also detects bullish and bearish engulfing patterns within these zones, providing clear BUY and SELL signals.

Key Features:

  • Detects liquidity zones using wick analysis.

  • Highlights strong zones with increased volatility.

  • Identifies bullish and bearish engulfing patterns within zones.

  • Displays BUY/SELL signals with customizable visual elements.

  • Fully customizable parameters for visualization and signal sensitivity.

Ideal for traders employing Smart Money Concepts, this tool enhances decision-making by pinpointing high-probability reversal areas.


