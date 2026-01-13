ProZonesIndicator
- Indicadores
- Gonzalo Rodriguez Garcia
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Zonas de Liquidez y Señales Engulfing – Indicador Smart Money
Este indicador profesional identifica zonas clave de liquidez basadas en mechas largas y resalta zonas fuertes con volatilidad superior al promedio. También detecta patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de estas zonas, proporcionando señales claras de COMPRA y VENTA.
Características Principales:
Detecta zonas de liquidez mediante análisis de mechas.
Resalta zonas fuertes con mayor volatilidad.
Identifica patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de las zonas.
Muestra señales de COMPRA/VENTA con elementos visuales personalizables.
Parámetros totalmente personalizables para visualización y sensibilidad de señales.
Ideal para traders que aplican conceptos de Smart Money, esta herramienta mejora la toma de decisiones al identificar áreas de reversión con alta probabilidad.