ProZonesIndicator

Zonas de Liquidez y Señales Engulfing – Indicador Smart Money

Este indicador profesional identifica zonas clave de liquidez basadas en mechas largas y resalta zonas fuertes con volatilidad superior al promedio. También detecta patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de estas zonas, proporcionando señales claras de COMPRA y VENTA.

Características Principales:

Detecta zonas de liquidez mediante análisis de mechas.

Resalta zonas fuertes con mayor volatilidad.

Identifica patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de las zonas.

Muestra señales de COMPRA/VENTA con elementos visuales personalizables.

Parámetros totalmente personalizables para visualización y sensibilidad de señales.

Ideal para traders que aplican conceptos de Smart Money, esta herramienta mejora la toma de decisiones al identificar áreas de reversión con alta probabilidad.



