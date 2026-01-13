ProZonesIndicator

Zonas de Liquidez y Señales Engulfing – Indicador Smart Money

Este indicador profesional identifica zonas clave de liquidez basadas en mechas largas y resalta zonas fuertes con volatilidad superior al promedio. También detecta patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de estas zonas, proporcionando señales claras de COMPRA y VENTA.

Características Principales:

  • Detecta zonas de liquidez mediante análisis de mechas.

  • Resalta zonas fuertes con mayor volatilidad.

  • Identifica patrones envolventes alcistas y bajistas dentro de las zonas.

  • Muestra señales de COMPRA/VENTA con elementos visuales personalizables.

  • Parámetros totalmente personalizables para visualización y sensibilidad de señales.

Ideal para traders que aplican conceptos de Smart Money, esta herramienta mejora la toma de decisiones al identificar áreas de reversión con alta probabilidad.


