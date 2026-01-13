ProZonesIndicator
- Indicators
- Gonzalo Rodriguez Garcia
- Version: 1.0
Liquidity Zones & Engulfing Signals – Smart Money Indicator
This professional indicator identifies key liquidity zones based on long wicks and highlights strong zones with above-average volatility. It also detects bullish and bearish engulfing patterns within these zones, providing clear BUY and SELL signals.
Key Features:
-
Detects liquidity zones using wick analysis.
-
Highlights strong zones with increased volatility.
-
Identifies bullish and bearish engulfing patterns within zones.
-
Displays BUY/SELL signals with customizable visual elements.
-
Fully customizable parameters for visualization and signal sensitivity.
Ideal for traders employing Smart Money Concepts, this tool enhances decision-making by pinpointing high-probability reversal areas.