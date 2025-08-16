Pound Breakout - Beachten vor dem Kauf

Vor dem Kauf eines Expert Advisors sollte unbedingt zunächst die Demo-Version im Backtest geprüft werden. Set-Files sind nicht notwendig.

Abhängig vom Broker und/oder Konten-Typ können sich die Ergebnisse erheblich unterscheiden. Deshalb wird empfohlen, vor dem Kauf zunächst einen Backtest mit 100% realen Ticks durchzuführen. Alle anderen Backtest-Arten sind nicht geeignet und führen nur zu irreführenden Ergebnissen.

Wichtig bei der Wahl des Broker-Kontos sind geringe Spreads, wenig Slippage und geringe Latenzzeit von weniger als 10 ms.

D.h., nur ECN-/RAW-Konten sind geeignet, bei denen die Kommissionen extra berechnet werden und nicht in den Spread eingerechnet ist.