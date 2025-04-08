TradingSessionPipsVisualizer MT5

在深入了解此指标的功能之前，请记得对该产品进行评分，留下评论以分享您的经验，并订阅我的页面以获取最新更新和新工具的通知。您的支持是无价的，帮助我不断改进我的创作！

描述：

TradingSessionPipsVisualizer - 专业的交易时段掌控工具

一目了然地可视化外汇交易时段，优化您的交易时机！

TradingSessionPipsVisualizer 是一个为 MetaTrader 5 开发的高级指标，能够直接在您的图表上突出显示主要的交易时段（伦敦、纽约、亚洲、悉尼、法兰克福）。为高要求的交易者设计，它可以帮助您：

  • 即时识别高交易活跃期（时段重叠）

  • 实时分析波动性（显示点差范围）

  • 根据最佳交易时段调整您的策略（ scalping，日间交易，波段交易）

  • 根据您的交易风格自定义显示方式

关键功能

直观可视化

  • 为每个交易时段着色的区域（可自定义颜色）

  • 高点/低点 和点差范围清晰显示

  • 清晰的图例（可选）以便快速理解

高级自定义

  • 选择显示的交易时段（伦敦、纽约、亚洲等）

  • 边框样式（厚度、图案、填充）

  • 时区管理（精确调整 HH:MM）

交易者必备数据

  • 时段间波动性比较

  • 可配置的多日时段

  • 与所有工具兼容（外汇，指数，数字货币）

适用人群

  • 日间交易者，希望在最具流动性的时段进行交易

  • 剥头皮交易者，利用伦敦/纽约时段重叠

  • 波段交易者，避免低波动性时段

  • 初学者，了解时段对市场的影响

实际应用

  • 伦敦开盘：预测欧洲开盘初期的市场波动

  • 纽约-伦敦重叠：抓住一天中最具波动性的时段

  • 亚洲时段：识别适合波段交易的整理区间

  • 时段后分析：评估每个时区的表现

技术要求与兼容性

  • 平台：MetaTrader 5

  • 工具：所有外汇对、指数、数字货币

  • 自定义：所有设置一键即可访问

推荐产品
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
专家
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Broom Mt5
Marta Gonzalez
专家
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the broom and pick up the glass from the floor. Broom is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety f
Volumen Advisor
Ivan Bermejo
指标
有用的工具，当它通过音量输入检测到可能的移动时将通知您。 从根本上来说是期货。 检测NO OFFER / NO DEMAND的区域。 将正在进行的蜡烛的体积与之前的蜡烛进行比较。 如果音量一直在下降，当前收缩时，超过前一个，请注意！  - 它可以加载到主图形或窗口中。  - 任何时间性。  - 它通过一个弹出窗口警告你，闹钟响了。  - 检测到模式时，会发出声音警报。 ................................................. ................................................. .................................................
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
指标
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
指标
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.62 (13)
专家
Alpha Flow EA：将您的交易提升到新高度 介绍 Alpha Flow EA —— 一款先进的交易顾问，通过战略精准性、适应性和深度市场分析，彻底改变您的交易体验。 Alpha Flow EA 基于专有交易算法和深度市场洞察，能够在各种交易环境中表现出色，帮助您始终保持领先市场趋势的优势。 Alpha Flow EA 的独特之处 先进的市场分析 Alpha Flow EA 采用多层次的分析方法，将传统的技术分析与现代的量化策略相结合。它的高级模式识别算法能够发现新兴趋势，提供具有战略意义和时效性的交易机会。 多样化的交易策略 此顾问具备多种预设策略，能够自动适应当前的市场状况。与依赖固定规则的系统不同， Alpha Flow EA 动态选择最佳策略，在不同的市场情景中提升表现。 超高速交易执行 借助高频交易 (HFT) 技术， Alpha Flow EA 以惊人的速度执行交易。这不仅能将滑点降至最低，还能高效捕捉价格波动，在波动性较大的市场中提供战术优势。 多时间框架市场分析 Alpha Flow EA 同时分析多个时间框架，提供市场行为的全面视角。这种多维度的方法减少了错误信
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
指标
Price Edge – 在市场变动前看到价格 在交易中， 一秒钟就可能决定一笔交易是盈利还是错过机会 。 使用 Price Edge 在 MetaTrader 5 (MT5) ，您再也不会错过任何一个价格波动。 Price Edge 不仅仅是一个指标——它是您的交易优势。 它提供 实时价格更新 ，让您的决策始终精准、快速且自信。 为什么选择 Price Edge Live Price Indicator MT5 – 即时显示买入价 MetaTrader 5 实时价格 ，刷新速度超快 完全可自定义设计，适应您的交易风格 轻量级性能——不会拖慢平台 精确到每一个小数点，适用于外汇、黄金、加密货币和指数 适合 剥头皮交易、日内交易及短时间周期交易 因为人类对清晰反应更快… Price Edge 显示价格真实状态： 清晰 精确 始终可见 无延迟 无干扰 无猜测 清晰看到价格 → 清晰思考 → 自信决策 → 盈利交易 掌控市场 您有多少次： 因价格波动太快而迟入场？ 因看不到实时价格而恐慌退出？ 因平台延迟而错失潜在利润？ 使用 Price Edge ，
FREE
Ichimoku with alert
Tete Adate Adjete
指标
ichimoku indicator with alert; audible alert, email alert, push alert you can enable or disable the settings as you wish When there is a crossing of tenkansen and kijun you will get an alert When there is a cross between Senkouspan A and Senkouspan B you will get an alert Affordable sound settings possibility to modify the parameters of the ichimoku indicator
Didi Index
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (25)
指标
The famous brazilian trader and analyst Didi Aguiar created years ago a study with the crossing of 3 Simple Moving Averages called "Agulhada do Didi", then later was also named Didi Index, as a separate indicator. The period of those SMAs are 3, 8 and 20. As simple as that, this approach and vision bring an easy analysis of market momentum and trend reversal to those traders looking for objective (and visual) information on their charts. Of course, as always, no indicator alone could be used wit
FREE
Crystal ball
Nickey Magale
专家
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
指标
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probabi
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
指标
1.7*24小时全时在线，安全，可靠，低延时ping； 2.按券商要求智能跟单，详见英文简介   3.本系统仅提供跟单软件服务，不提供交易策略，不代单操作； 4.不限交易手数，客户自行设置A仓手机app端即可，不额外收费 5.客户可按月，季，年付费方式，不同方式，不同优惠，先付费后使用； 6.因券商MT5服务器异常，导致断网后跟单异常，客户需自行风控处理，本系统不提供风控处理 7.券商下单规则改变，会自动更新最新跟单系统 8.详细购买流程，请咨询  wehcat  :zfflyer； 9.再次强调，本系统，仅保障以技术层面实现跟单功能，不参与客户的下单，交易策略，以及风控措施。 10.本系统已稳定运行9个月，经历各种复杂行情考验，稳定，可靠
Trend Flip
Sylvestre Setufa Djagbavi
专家
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability. If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job. Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable. Even with a profitable robot,
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
TradeManagerRR Visualizer MT5   是一个交易管理工具，旨在帮助交易者轻松地在图表上可视化他们的止损（SL）和获利（TP）水平。此初始版本提供了一个简单的图形表示，显示SL和TP区域以及入场价格。请注意，目前的版本仅专注于图形显示SL和TP区域的图形标记。 当前版本的特点： SL和TP区域显示：   清晰地显示止损和获利水平，支持自定义颜色。 可移动入场价格：   允许在图表上移动入场价格，以查看SL和TP水平的变化。 风险/回报比率计算：   动态显示基于设定水平的风险/回报比率。 使用方法： 设置入场价格：   点击图表以设置您的入场价格。 调整SL和TP水平：   移动SL和TP区域，以调整风险和回报水平。 查看区域：   SL和TP区域将以不同的颜色显示，以方便可视化。 即将推出：   更新版本将在几天内发布，提供更多功能和改进，以实现更有效的交易管理。 请求：   如果您觉得 TradeManagerRR Visualizer MT5 有用，请在产品页面上进行评分。您的反馈对我们非常重要，有助于改进我们的工具。
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
指标
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
指标
介绍 RSIScalperPro - 这款基于 RSI 指标的革命性交易指标适用于 MetaTrader 5，专为一分钟图表的剖刺交易而设计。借助 RSIScalperPro，您将拥有一个强大的工具箱，用于精确的入场和出场信号，提升您的交易水平。 RSIScalperPro 使用两种不同的 RSI 指标，为超买和超卖区域提供清晰的信号。您可以根据自己的偏好自定义两个 RSI 的时间周期和限制值，以实现您的交易策略的最佳效果。图表上的明显箭头使您可以轻松识别何时进入或退出交易。 RSIScalperPro 的另一个亮点是三个可自定义的移动平均线，帮助您识别趋势方向并确认强大的交易信号。这使您可以早早发现趋势并参与到盈利交易中。 此外，您可以设置 RSIScalperPro 发出每个新交易信号的听觉警报。这样，即使您不经常坐在计算机屏幕前，也不会错过任何重要的交易机会。 RSIScalperPro 提供用户友好的界面，并且在 MetaTrader 5 中很容易插入和配置。您可以根据个人交易偏好自定义指标，并利用其多样化的功能，提高交易成果。 利用 RSIScalperPro 的优势，提高
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
专家
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
BigMindSetConsalidationandLiquidityIndicator
Kenielio O Lewis
指标
BigMindset Liquidity & Volatility Indicator – $120 Price: $120 USD Overview: The BigMindset Liquidity & Volatility Indicator is a powerful stand-alone tool for MetaTrader 5 that visually identifies low liquidity, high liquidity, and consolidation zones in the market. It provides traders with actionable insights to help avoid whipsaws, recognize strong momentum, and make smarter trading decisions—all without cluttering the chart. Why You Need This Indicator: Instant Market Clarity Quickly see th
Order Block ICT Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
指标
Order Block Indicator for MT5 The Order Block Indicator (OB) is a powerful analytical tool designed for traders who apply ICT and Smart Money Concepts within their trading strategies. Built specifically for the MetaTrader 5 (MT5) platform, this indicator highlights critical price levels where institutional orders are concentrated. These zones often act as major turning points in the market, where price reacts strongly due to liquidity imbalances. By identifying these areas, traders can significa
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
Liquidity Zone Detector 是一款高级技术指标，旨在通过使用 ZigZag 指标来识别和标注市场中的关键流动性区域。该工具通过在 ZigZag 检测到的高点和低点绘制趋势线来定位可能存在显著流动性的价格水平。Liquidity Zone Detector 帮助交易者根据流动性的累积或释放发现潜在的反转或趋势延续区域。 主要特点： 自动识别流动性区域 ：在 ZigZag 指标识别的高点和低点绘制趋势线。 高级定制 ：可配置流动性线的颜色、厚度和样式。 动态颜色变化 ：当流动性水平被突破时，可选择更改线条颜色。 可调 ZigZag 参数 ：调整 ZigZag 的深度、偏差和回溯步长以获得更精确的检测。 Liquidity Zone Detector 是分析市场结构并识别可能发生显著价格变动的关键区域的交易者的必备工具。
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
指标
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
指标
Mogalef 带状区间 — 动态区间结构与目标区域（MT5） Mogalef 带状区间是一款可视化结构指标，用“分阶段移动的动态区间”来描述市场。它不依赖单点“信号”，而是提供结构化的背景水平，用于： 识别价格当前主要“运作/消化”的区域（操作区）， 定位可能的延伸区域（目标区）， 通过更稳定、不过度追随的更新方式来过滤噪音（带惯性）。 本指标适合偏主观/半系统的交易者：需要清晰的结构水平来做可重复的决策（按背景入场、按结构管理、在概率区域出场）。 图表上你会看到什么 指标会绘制一组带状水平来框定不同阶段的价格行为： 中部区域（平衡区）：   市场更容易在此“工作/整理/盘整”。 外侧带（极值区）：   价格更“拉伸”的区域，更常出现反应、停顿或末端延伸。 中间带（±1x）：   用于观察延续、回撤与仓位管理的中间层级。 重要说明：   本指标不追求对每一根影线都反应。逻辑更偏向稳定性，避免在噪音环境中“追价”。 实战解读（如何使用） 区间行情（来回交易） 当价格在带内来回震荡、结构被尊重时，常见用法是： 将中部区域视为平衡参考， 将外侧带视为工作/反应区域：价格更可能减速、吸收或
Best swing
Winsou Cedric Anicet Kpanou
指标
-- BEST SWING  -- L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité
Fair Value Gap MT5
Ahmed Soliman
指标
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL5 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection:   The indicator automatically identifie
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
指标
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
专家
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
指标
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO   是一款不重绘的指标，用于显示市场方向。它可以识别趋势反转，以及大型市场参与者的首次和重复入场。图表上的   BOS   标记代表真实的趋势变化和高周期的关键水平。数据不会重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 可通过私信申请并获取包含策略示例的详细   PDF 指南 。 指标的主要元素： BOS FLOW   —— 趋势波段和真实的趋势变化。这些代表大型参与者的入场，并确认其存在（以数字标记）。 BOS FILL   —— 按趋势方向为K线着色。标记“大型参与者”入场的位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS   —— 力量未明确的参与者入场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL   —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓位置。交易者可将其作为调整止损的参考。 Super BOS   —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者入场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS   —— 最大市场参与者的关键水平，具备反转趋势方向的能力。 Mega BOS move
作者的更多信息
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
指标
Liquidity Zone Detector 是一款高级技术指标，旨在通过使用 ZigZag 指标来识别和标注市场中的关键流动性区域。该工具通过在 ZigZag 检测到的高点和低点绘制趋势线来定位可能存在显著流动性的价格水平。Liquidity Zone Detector 帮助交易者根据流动性的累积或释放发现潜在的反转或趋势延续区域。 主要特点： 自动识别流动性区域 ：在 ZigZag 指标识别的高点和低点绘制趋势线。 高级定制 ：可配置流动性线的颜色、厚度和样式。 动态颜色变化 ：当流动性水平被突破时，可选择更改线条颜色。 可调 ZigZag 参数 ：调整 ZigZag 的深度、偏差和回溯步长以获得更精确的检测。 Liquidity Zone Detector 是分析市场结构并识别可能发生显著价格变动的关键区域的交易者的必备工具。
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
请不要忘记给指标评分，以帮助我提高其可见性。 DailyHighLow 指标是专为 MetaTrader 5 (MT5) 平台设计的强大工具，旨在帮助交易者跟踪每日的价格波动。该指标可以自动绘制趋势线，基于自定义时间段内的最高价和最低价，为需要准确市场信息的交易者提供清晰的视觉辅助。 主要特点： 趋势线个性化设置：   根据您的交易偏好，调整趋势线的颜色、样式和宽度，包括破位线和未破位线。 动态更新：   自动根据最新的市场数据调整趋势线，并使用明显的视觉标记来显示破位情况。 灵活参数设置：   选择显示趋势线的天数，设置破位后趋势线的结束时间，并为最高价和最低价自定义趋势线的外观。 清晰的视觉效果：   通过不同的颜色和线条样式轻松区分破位和未破位的趋势线，使您可以一目了然地识别市场的关键水平。 此指标非常适合希望通过清晰且可自定义的趋势线来增强技术分析的交易者，无论是分析短期趋势还是长期市场动向，DailyHighLow 指标都能为您的交易策略提供宝贵的信息支持。
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
指标
请不要忘记给指标评分，以帮助我提高其可见性。 DailyHighLow 指标是专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台设计的强大工具，旨在帮助交易者跟踪每日的价格波动。该指标可以自动绘制趋势线，基于自定义时间段内的最高价和最低价，为需要准确市场信息的交易者提供清晰的视觉辅助。 主要特点： 趋势线个性化设置： 根据您的交易偏好，调整趋势线的颜色、样式和宽度，包括破位线和未破位线。 动态更新： 自动根据最新的市场数据调整趋势线，并使用明显的视觉标记来显示破位情况。 灵活参数设置： 选择显示趋势线的天数，设置破位后趋势线的结束时间，并为最高价和最低价自定义趋势线的外观。 清晰的视觉效果： 通过不同的颜色和线条样式轻松区分破位和未破位的趋势线，使您可以一目了然地识别市场的关键水平。 此指标非常适合希望通过清晰且可自定义的趋势线来增强技术分析的交易者，无论是分析短期趋势还是长期市场动向，DailyHighLow 指标都能为您的交易策略提供宝贵的信息支持。
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
指标
OrderBlock Analyzer 是一个定制的MetaTrader 5 (MT5) 指标，用于在价格图表上检测并标记订单块（Order Blocks）。此工具帮助交易者识别关键的市场结构，显示可能的反转或延续区域。OrderBlock Analyzer 基于市场行为自动绘制订单块，并通过颜色区分看涨和看跌块。 主要功能： 检测和绘制看涨和看跌订单块。 实时更新图表上的订单块，以便快速识别潜在的交易机会。 自定义订单块的颜色、填充线和线条样式。 灵活设置填充线的显示和厚度。 此指标适用于各类交易者，尤其适合趋势交易和反转交易策略。 ............................................
FVG Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
FVG 分析器 — 精准识别公平价值缺口（FVG）的强大工具 FVG 分析器 是专为使用 公平价值缺口（FVG） 交易策略的专业交易者设计的高级指标。通过智能检测和清晰可视化，它帮助你轻松发现市场低效区域 —— 价格很可能在继续趋势前回调至此的关键区域。 主要功能： 自动识别 FVG （看涨和看跌）基于蜡烛图结构。 可选择显示类型 ： 仅看涨缺口 仅看跌缺口 同时显示两者 灵活的视觉显示选项 ： 彩色矩形 中心线 矩形 + 中心线 矩形 + 中心线 + 标签 FVG 动态延伸直至被填补 ，实时追踪价格反应。 高度可定制化 ： 颜色、样式、透明度设置 显示最大区域数量 可选显示区域名称 专为 MT5 优化 ：即使在复杂图表中也流畅运行。 适用于所有交易风格 无论你是 剥头皮交易者（Scalper） 、 日内交易者（Day Trader） ，还是 波段交易者（Swing Trader） ，FVG 分析器都能满足你的需求。支持所有时间周期，从 M1 到月线都能完美运行。 为什么选择 FVG 分析器？ FVG 分析器 帮助你提升每一次进场的 精准度 、 反应速度 与 信心 。告别盲目操作，精准
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
TradeManagerRR Visualizer MT5   是一个交易管理工具，旨在帮助交易者轻松地在图表上可视化他们的止损（SL）和获利（TP）水平。此初始版本提供了一个简单的图形表示，显示SL和TP区域以及入场价格。请注意，目前的版本仅专注于图形显示SL和TP区域的图形标记。 当前版本的特点： SL和TP区域显示：   清晰地显示止损和获利水平，支持自定义颜色。 可移动入场价格：   允许在图表上移动入场价格，以查看SL和TP水平的变化。 风险/回报比率计算：   动态显示基于设定水平的风险/回报比率。 使用方法： 设置入场价格：   点击图表以设置您的入场价格。 调整SL和TP水平：   移动SL和TP区域，以调整风险和回报水平。 查看区域：   SL和TP区域将以不同的颜色显示，以方便可视化。 即将推出：   更新版本将在几天内发布，提供更多功能和改进，以实现更有效的交易管理。 请求：   如果您觉得 TradeManagerRR Visualizer MT5 有用，请在产品页面上进行评分。您的反馈对我们非常重要，有助于改进我们的工具。
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
指标
TradingSessionVisualizer – 交易者的必备工具！ 在深入了解此指标的功能之前，请 评分 此产品， 留下评论 以分享您的体验，并 订阅 我的页面，以便随时了解最新的发布和工具。您的支持非常宝贵，帮助我不断改进我的创作！ 描述： TradingSessionVisualizer 是一款强大的 MetaTrader 4 指标，旨在为您的图表提供清晰且可自定义的主要交易时段可视化。该工具允许您轻松区分亚洲、伦敦和纽约交易时段，帮助您更好地理解这些关键时期的市场走势。 主要功能： 交易时段显示： 使用彩色矩形在图表上清晰地可视化亚洲、伦敦和纽约的交易时段。 可自定义参数： 调整每个时段的颜色、线条宽度以及矩形是否填充。 动态显示： 指标会根据您选择显示的天数自动调整（最多可显示 3 天）。 易于管理： 该代码有效管理图形对象，删除旧的对象并更新新的对象。 指标参数： 天数数量： 显示最多 3 天的时段。 颜色和样式： 自定义时段的颜色和矩形边框样式。 矩形填充： 选择矩形是否应填充或仅显示边框。 使用方法： 安装： 下载并将指标安装到 MetaTrader 4 的指标文件
FREE
FVG Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
4 (1)
指标
FVG 分析器 — 精准识别公平价值缺口（FVG）的强大工具 FVG 分析器 是专为使用 公平价值缺口（FVG） 交易策略的专业交易者设计的高级指标。通过智能检测和清晰可视化，它帮助你轻松发现市场低效区域 —— 价格很可能在继续趋势前回调至此的关键区域。 主要功能： 自动识别 FVG （看涨和看跌）基于蜡烛图结构。 可选择显示类型 ： 仅看涨缺口 仅看跌缺口 同时显示两者 灵活的视觉显示选项 ： 彩色矩形 中心线 矩形 + 中心线 矩形 + 中心线 + 标签 FVG 动态延伸直至被填补 ，实时追踪价格反应。 高度可定制化 ： 颜色、样式、透明度设置 显示最大区域数量 可选显示区域名称 专为 MT4 优化 ：即使在复杂图表中也流畅运行。 适用于所有交易风格 无论你是 剥头皮交易者（Scalper） 、 日内交易者（Day Trader） ，还是 波段交易者（Swing Trader） ，FVG 分析器都能满足你的需求。支持所有时间周期，从 M1 到月线都能完美运行。 为什么选择 FVG 分析器？ FVG 分析器 帮助你提升每一次进场的 精准度 、 反应速度 与 信心 。告别盲目操作，精
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
指标
OrderBlock Analyzer 是一个定制的MetaTrader 4 (MT4) 指标，用于在价格图表上检测并标记订单块（Order Blocks）。此工具帮助交易者识别关键的市场结构，显示可能的反转或延续区域。OrderBlock Analyzer 基于市场行为自动绘制订单块，并通过颜色区分看涨和看跌块。 主要功能： 检测和绘制看涨和看跌订单块。 实时更新图表上的订单块，以便快速识别潜在的交易机会。 自定义订单块的颜色、填充线和线条样式。 灵活设置填充线的显示和厚度。 此指标适用于各类交易者，尤其适合趋势交易和反转交易策略。 ............................................
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
指标
RR_TradeManager Visualizer 是一个交易管理工具，旨在帮助交易者轻松地在图表上可视化他们的止损（SL）和获利（TP）水平。此初始版本提供了一个简单的图形表示，显示SL和TP区域以及入场价格。请注意，目前的版本仅专注于图形显示SL和TP区域的图形标记。 当前版本的特点： SL和TP区域显示： 清晰地显示止损和获利水平，支持自定义颜色。 可移动入场价格： 允许在图表上移动入场价格，以查看SL和TP水平的变化。 风险/回报比率计算： 动态显示基于设定水平的风险/回报比率。 使用方法： 设置入场价格： 点击图表以设置您的入场价格。 调整SL和TP水平： 移动SL和TP区域，以调整风险和回报水平。 查看区域： SL和TP区域将以不同的颜色显示，以方便可视化。 即将推出： 更新版本将在几天内发布，提供更多功能和改进，以实现更有效的交易管理。 请求： 如果您觉得 RR_TradeManager Visualizer 有用，请在产品页面上进行评分。您的反馈对我们非常重要，有助于改进我们的工具。
TradingSessionPipsVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
指标
在深入了解此指标的功能之前，请记得对该产品进行评分，留下评论以分享您的经验，并订阅我的页面以获取最新更新和新工具的通知。您的支持是无价的，帮助我不断改进我的创作！ 描述： TradingSessionPipsVisualizer - 专业的交易时段掌控工具 一目了然地可视化外汇交易时段，优化您的交易时机！ TradingSessionPipsVisualizer 是一个为 MetaTrader 4 开发的高级指标，能够直接在您的图表上突出显示主要的交易时段（伦敦、纽约、亚洲、悉尼、法兰克福）。为高要求的交易者设计，它可以帮助您： 即时识别高交易活跃期 （时段重叠） 实时分析波动性 （显示点差范围） 根据最佳交易时段调整您的策略 （ scalping，日间交易，波段交易） 根据您的交易风格自定义显示方式 关键功能 直观可视化 为每个交易时段着色的区域 （可自定义颜色） 高点/低点 和点差范围清晰显示 清晰的图例 （可选）以便快速理解 高级自定义 选择显示的交易时段 （伦敦、纽约、亚洲等） 边框样式 （厚度、图案、填充） 时区管理 （精确调整 HH:MM） 交易者必备数据 时段间波动性比较
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
指标
Liquidity Zone Detector 是一款高级技术指标，旨在通过使用 ZigZag 指标来识别和标注市场中的关键流动性区域。该工具通过在 ZigZag 检测到的高点和低点绘制趋势线来定位可能存在显著流动性的价格水平。Liquidity Zone Detector 帮助交易者根据流动性的累积或释放发现潜在的反转或趋势延续区域。 主要特点： 自动识别流动性区域 ：在 ZigZag 指标识别的高点和低点绘制趋势线。 高级定制 ：可配置流动性线的颜色、厚度和样式。 动态颜色变化 ：当流动性水平被突破时，可选择更改线条颜色。 可调 ZigZag 参数 ：调整 ZigZag 的深度、偏差和回溯步长以获得更精确的检测。 Liquidity Zone Detector 是分析市场结构并识别可能发生显著价格变动的关键区域的交易者的必备工具。
筛选:
无评论
回复评论