TradingSessionPipsVisualizer MT5

このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！

説明：

TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール

外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！

TradingSessionPipsVisualizerは、MetaTrader 5用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします：

  • 高い取引活性期を瞬時に識別（セッションの重複）

  • リアルタイムでのボラティリティ分析（表示されるピップ範囲）

  • 最適な時間帯に合わせて戦略を調整（スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード）

  • 自分の取引スタイルに合わせて表示をカスタマイズ

主要機能

直感的な可視化

  • 各セッションの色分けされたゾーン（カスタマイズ可能な色）

  • 高値/安値およびピップ範囲が明確に表示

  • 説明的な凡例（オプション）で即座に理解可能

高度なカスタマイズ

  • 表示するセッションの選択（ロンドン、ニューヨーク、アジアなど）

  • 境界線のスタイル（太さ、パターン、塗りつぶし）

  • タイムゾーン管理（HH:MM形式での正確な調整）

トレーダーにとって重要なデータ

  • セッション間のボラティリティ比較

  • 複数日間の期間（設定可能）

  • すべてのインストゥルメントに対応（外為、インデックス、暗号通貨）

このインディケーターは誰向けですか？

  • デイトレーダー：最も流動性の高い時間帯に取引したい方

  • スキャルパー：ロンドンとニューヨークのセッション重複を活用する方

  • スウィングトレーダー：低ボラティリティの時間帯を避ける方

  • 初心者：セッションが市場に与える影響を理解したい方

実際の用途

  • ロンドンオープン：欧州市場開始時の動きを予測

  • ニューヨーク-ロンドン重複：最もボラティリティの高い時間帯をターゲット

  • アジアセッション：スウィングトレードのための整理範囲を特定

  • セッション後分析：各タイムゾーンのパフォーマンスを評価

技術仕様と互換性

  • プラットフォーム：MetaTrader 5

  • インストゥルメント：すべての外為ペア、インデックス、暗号通貨

  • カスタマイズ：ワンクリックでアクセスできる完全設定

おすすめのプロダクト
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
エキスパート
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
エキスパート
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Broom Mt5
Marta Gonzalez
エキスパート
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the broom and pick up the glass from the floor. Broom is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety f
Volumen Advisor
Ivan Bermejo
インディケータ
ボリューム入力によって可能な動きを検出したときに通知する便利なツールです。 基本的には先物です。 NO OFFER / NO DEMANDの領域を検出します。 進行中のろうそくの容積を前の容積と比較する。 ボリュームが減少している場合、現在の契約が前の契約を上回ると、ALERT！  -  メインのグラフィックまたはウィンドウにロードすることができます。  - どんな一時的なものでも。  - ポップアップウィンドウで警告を表示します。ポップアップウィンドウでは、アラームのグラフが表示されます。  - パターンが検出されると、音響警報が鳴ります。 ...............................................
Reverse side scalper
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Reverse side scalper is the manual trading system, that works on choppy(anti-trend) market. As a rule markets are on 80% choppy and only 20% is trend phase. System is based on custom step Moving and RSI and reverse pattern. System defines up movement, down movement, trend / choppy phases. Indicator plots Buy signal arrow when current direction is down and phase is trend, Sell signal arrow is plotted when currently is up movement and phase is trend. As a rule it allows to "catch" local maximum/mi
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
インディケータ
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.62 (13)
エキスパート
Alpha Flow EA: 新たな高みへと導くトレーディングアドバイザー Alpha Flow EA は、戦略的な精度、適応力、そして高度な市場分析を通じて、あなたのトレーディング体験を変革するために設計された最新のトレーディングアドバイザーです。独自のトレーディングアルゴリズムと深い市場インサイトを駆使して、あらゆる市場環境で優れたパフォーマンスを発揮し、市場のトレンドを先取りするサポートをします。 Alpha Flow EA の特徴とは？ 洗練された市場分析 Alpha Flow EA は、従来のテクニカル分析と最新のクオンツ戦略を融合した多次元分析アプローチを採用しています。高度なパターン認識機能により、新たなトレンドを見抜き、戦略的かつタイムリーな取引チャンスを提供します。 多様なトレーディング戦略 幅広い事前設定された戦略を搭載しており、 Alpha Flow EA は市場の状況にシームレスに適応します。固定化されたルールに頼ることなく、最適な戦略を動的に選択し、さまざまな市場シナリオでパフォーマンスを最大化します。 高速かつ正確な注文実行 高頻度取引（HFT）技術を駆使し
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
インディケータ
Price Edge – 市場が動く前に価格を確認 トレーディングでは、 たった1秒で利益のある取引とチャンスを逃す取引の差が生まれます 。 MetaTrader 5 (MT5) の Price Edge を使えば、もう二度とティックを見逃すことはありません。 Price Edge は単なるインジケーターではなく、あなたの取引優位性です。 リアルタイム価格更新 を提供し、常に正確で迅速、そして自信を持った意思決定を可能にします。 Price Edge を選ぶ理由 Live Price Indicator MT5 – ビッド価格を瞬時に表示 MetaTrader 5 用リアルタイム価格 、超高速更新 トレードスタイルに合わせて完全カスタマイズ可能 軽量パフォーマンス — プラットフォームを遅くしません 小数点以下まで正確、FX、ゴールド、暗号通貨、指数に最適 スキャルピング、デイトレード、短期足取引 に最適 人間は「明確さ」に反応する… Price Edge は価格を正確に表示します： 明確 正確 常に見える 遅延なし 気を散らさない 推測なし 価格を
FREE
Ichimoku with alert
Tete Adate Adjete
インディケータ
ichimoku indicator with alert; audible alert, email alert, push alert you can enable or disable the settings as you wish When there is a crossing of tenkansen and kijun you will get an alert When there is a cross between Senkouspan A and Senkouspan B you will get an alert Affordable sound settings possibility to modify the parameters of the ichimoku indicator
Didi Index
Flavio Javier Jarabeck
4.8 (25)
インディケータ
The famous brazilian trader and analyst Didi Aguiar created years ago a study with the crossing of 3 Simple Moving Averages called "Agulhada do Didi", then later was also named Didi Index, as a separate indicator. The period of those SMAs are 3, 8 and 20. As simple as that, this approach and vision bring an easy analysis of market momentum and trend reversal to those traders looking for objective (and visual) information on their charts. Of course, as always, no indicator alone could be used wit
FREE
Crystal ball
Nickey Magale
エキスパート
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
インディケータ
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Get the EA for FREE Just sign up and use my broker. Broker Link :  https://fbs.partners?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Here :  https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Version Here :  https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti The Smart Choice for Gold & Forex Traders -  Profit Potential! Why This EA Stands Out: RSI-POWERED ENTRIES   - Combines the reliability of RSI indicators with advanced money management for high-probabi
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
インディケータ
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Trend Flip
Sylvestre Setufa Djagbavi
エキスパート
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability. If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job. Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable. Even with a profitable robot,
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
TradeManagerRR Visualizer MT5   は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示:   カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス:   チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算:   定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定:   チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整:   SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーン
Z Score Standardized Normal Distribution
Florian Nuebling
インディケータ
This z-score indicator shows the correct z-score of an asset, as it uses the normalized price data for calculation, which is the only correct way. Z-score is only applicable for normal distributed data, therefore not the actual price is considered, but the normalised returns, which were assumed to follow a normal distribution. Returns are mean reverting and assumed to follow a normal distribution, therefore z-score calculation of returns is more reliable than z-score on price, as price is NOT m
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
インディケータ
RSIScalperProをご紹介します - MetaTrader 5用のRSIベースの画期的なインジケーターで、1分足チャートでのスキャルピングに最適です！RSIScalperProを使うことで、正確なエントリーとエグジットのシグナルを得られる強力なツールを手に入れることができます。 RSIScalperProは、オーバーボートとオーバーソールドのレベルに対する明確なシグナルを提供する2つの異なるRSI指標を使用しています。好みに合わせて2つのRSIの時間枠や制限値を調整することができ、トレーディング戦略に最適な結果を得ることができます。チャート上の個々の矢印は、トレードのエントリーとエグジットのタイミングを簡単に特定するのに役立ちます。 また、RSIScalperProの特徴の1つは、カスタマイズ可能な3つの移動平均線です。これにより、トレンドの方向を判断し、強力なトレードシグナルを確認するのに役立ちます。これにより、早い段階でトレンドを検出し、収益性の高い取引に参加することができます。 さらに、RSIScalperProを新しい取引シグナルが出た際に音で知らせるように設定するこ
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
エキスパート
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
BigMindSetConsalidationandLiquidityIndicator
Kenielio O Lewis
インディケータ
BigMindset Liquidity & Volatility Indicator – $120 Price: $120 USD Overview: The BigMindset Liquidity & Volatility Indicator is a powerful stand-alone tool for MetaTrader 5 that visually identifies low liquidity, high liquidity, and consolidation zones in the market. It provides traders with actionable insights to help avoid whipsaws, recognize strong momentum, and make smarter trading decisions—all without cluttering the chart. Why You Need This Indicator: Instant Market Clarity Quickly see th
Order Block ICT Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
インディケータ
Order Block Indicator for MT5 The Order Block Indicator (OB) is a powerful analytical tool designed for traders who apply ICT and Smart Money Concepts within their trading strategies. Built specifically for the MetaTrader 5 (MT5) platform, this indicator highlights critical price levels where institutional orders are concentrated. These zones often act as major turning points in the market, where price reacts strongly due to liquidity imbalances. By identifying these areas, traders can significa
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
インディケータ
This indicator has been developed to identify and display these trends quickly and easily, allowing you to see instantly, those currency pairs which are trending, and those which are not – and in all timeframes, with just one click. The 28 currency pairs are displayed as a fan as they sweep from strong to weak and back again, and this is why we call it the ‘currency array’. All 28 pairs are arrayed before you, giving an instant visual description of those pairs that are trending strongly, those
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
インディケータ
Mogalef Bands — Dynamic Range Structure & Target Zones (MT5) Mogalef Bands is a visual market-structure indicator that models price as a dynamic range that shifts in stages. Instead of relying on isolated “signals”, it provides contextual levels to: identify where price is currently “working” (operating zone), locate potential extension areas (targets), and filter market noise through a non-impulsive, stable update logic (with inertia). It is designed for discretionary traders who want clear lev
Best swing
Winsou Cedric Anicet Kpanou
インディケータ
-- BEST SWING  -- L'indicateur BEST SWING est un indicateur technique personnalisé, un excellent outil pour négocier les cassures en fonction des niveaux de support et de résistance horizontaux. L'indicateur BEST SWING utilise une formule complexe en analysant des données de prix autrement incongrues sur les cours de clôture de chaque période, ainsi que les hauts et les bas du prix, afin de donner un aperçu de la force ou de la faiblesse de la tendance du marché et de sa probabilité
Fair Value Gap MT5
Ahmed Soliman
インディケータ
FVG - Fair Value Gap The FVG - Fair Value Gap is an advanced MQL5 indicator designed for traders who utilize institutional order flow and Smart Money Concepts to identify market inefficiencies. This indicator automatically detects and highlights Fair Value Gaps (FVGs) on your chart, providing a clear visual representation of potential support and resistance zones, reversal points, and high-probability trading setups. Key Features: Automated FVG Detection:   The indicator automatically identifie
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
インディケータ
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
エキスパート
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
サポート線と抵抗線のプロットにうんざりしていませんか？ サポートレジスタンス は、非常に興味深いひねりを加えてチャート内のサポートとレジスタンスラインを自動検出およびプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。価格レベルは時間とともにテストされ、その重要性が高まるにつれて、ラインは太くなり、暗くなります。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 一晩でテクニカル分析を強化 チャートを閲覧せずに重要な価格レベルを検出 一目ですべての価格レベルの相対的な強さを認識する すべての取引で最大30時間のプロットラインを節約 インジケーターは、すべての価格レベルの年齢を表示します インジケーターは再描画されていません 過去および現在の価格レベルは近接によって崩壊し、現在の市場行動に合わせて調整されます。動作は、必ずしもピークではない場所に線が引かれます。 価格レベルは、時間とともに拒否されるにつれて、より暗く、より広くなります ノイズを避けるために、重要でない価格レベルは定期的にクリアされます カスタマイズ可能な時間枠の
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
インディケータ
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
インディケータ
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
インディケータ
次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。     新機能:     価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す     新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します     プッシュ通知アラート     ピップ単位のゾーン幅ラベル     MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。     アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点:     取引から感情を取り除きます。     取引エントリをオブジェクト化します。     確率の高いセットアップで利益を上げましょう。     描画ゾーンから時間を節約します。
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO は、市場の方向を表示するリペイントなしのインジケーターです。トレンドの反転だけでなく、大口市場参加者の初回および再エントリーを特定します。チャート上の BOS マークは、実際のトレンド転換と上位タイムフレームの重要なレベルを示します。データはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 戦略例を含む詳細な PDF ガイド は、プライベートメッセージでリクエストして受け取ることができます。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW ― トレンド波動と実際のトレンド転換。これは大口参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL ― トレンド方向にローソク足を着色します。大口プレイヤーのエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS ― 強さが未確定な参加者のエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL ― 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーはストップロス調整の参考として使用
作者のその他のプロダクト
Liquidity Zone Detector
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
DailyHighLow MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 5 (MT5) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ:   トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新:   トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定:   表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果:   ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドライン
FREE
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
インジケーターを評価して、可視性向上にご協力いただければ幸いです。 DailyHighLow インジケーターは、MetaTrader 4 (MT4) プラットフォーム用に設計されており、トレーダーが日々の価格変動を監視するのに役立ちます。このインジケーターは、指定した期間の最高値と最低値に基づいて自動的にトレンドラインを描画し、正確な市場情報を視覚的に提供します。 主な特徴： トレンドラインのカスタマイズ: トレーダーの好みに合わせて、トレンドラインの色、スタイル、幅を調整できます。トレンドラインには、ブレイクとノンブレイクの両方の設定が可能です。 動的な更新: トレンドラインは最新の市場データに基づいて自動的に調整され、ブレイクの状況を示す視覚的なマーカーが用意されています。 柔軟なパラメータ設定: 表示する日数の設定、ブレイク後のラインの終了時間、および高値と安値のトレンドラインの外観をカスタマイズできます。 明確な視覚効果: ブレイクラインとノンブレイクラインを異なる色とスタイルで区別し、市場の主要レベルを迅速に識別できます。 このインジケーターは、トレンドラインを明確にカスタマ
FREE
OrderBlock Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 5 (MT5) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
FVG Analyzer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール FVG Analyzer は、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。 主な機能： FVG（ブル・ベア）を自動的に検出 し、ローソク足構造に基づいて表示 カスタマイズ可能な表示オプション ： ブルFVGのみ ベアFVGのみ 両方のタイプを同時に表示 柔軟な視覚スタイル ： カラーレクタングル セントラルライン レクタングル + ライン レクタングル + ライン + ラベル FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます 高いカスタマイズ性 ： 色、スタイル、不透明度 可視エリアの制限 FVG名を表示するかどうかの選択 MT5用に最適化 されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。 すべてのトレードスタイルに最適 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー のどのスタイ
TradeManagerRR Visualizer MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
TradeManagerRR Visualizer MT5   は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示:   カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス:   チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算:   定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定:   チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整:   SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーン
TradingSessionVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能について詳しく知る前に、ぜひこの製品を 評価 し、 コメント を残して体験を共有し、 フォロー して最新のリリースやツールの情報を受け取ってください。皆様のサポートは非常に重要で、私の作品を常に改善するための力になります！ 説明: TradingSessionVisualizer はMetaTrader 4用の強力なインジケーターで、主要なトレーディングセッションをチャート上に明確かつカスタマイズ可能に表示します。このツールを使用することで、アジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションを簡単に区別でき、これらの重要な期間中の市場の動きをよりよく理解するのに役立ちます。 主な機能: トレーディングセッションの表示: チャート上にアジア、ロンドン、ニューヨークのトレーディングセッションをカラーの矩形で明確に表示します。 カスタマイズ可能なパラメータ: 各セッションの色、線の幅、および矩形の塗りつぶしの有無を調整できます。 動的表示: 指標は、表示する日数に応じて自動的に調整されます（最大3日まで）。 簡単な管理: コードはグラフィックオブジェクトを効率的
FREE
FVG Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
4 (1)
インディケータ
FVG Analyzer — 公正価値ギャップ（FVG）を検出するための最終ツール FVG Analyzer は、**公正価値ギャップ（FVG）**に基づいた戦略を使用するトレーダーのために特別に開発された高度なインジケーターです。このインジケーターは、マーケットの非効率性ゾーンをインテリジェントに検出し、価格がトレンドを継続する前に戻る可能性の高い領域を特定します。 主な機能： FVG（ブル・ベア）を自動的に検出 し、ローソク足構造に基づいて表示 カスタマイズ可能な表示オプション ： ブルFVGのみ ベアFVGのみ 両方のタイプを同時に表示 柔軟な視覚スタイル ： カラーレクタングル セントラルライン レクタングル + ライン レクタングル + ライン + ラベル FVGは完全に埋まるまで動的に拡張されます 高いカスタマイズ性 ： 色、スタイル、不透明度 可視エリアの制限 FVG名を表示するかどうかの選択 MT4用に最適化 されており、複雑なチャートでも高速なパフォーマンスを発揮。 すべてのトレードスタイルに最適 スキャルパー 、 デイトレーダー 、 スイングトレーダー のどのスタイ
OrderBlock Analyzer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
OrderBlock Analyzer は、MetaTrader 4 (MT4) 用にカスタマイズされたインジケーターで、価格チャート上のオーダーブロック（Order Blocks）を検出し、ハイライトします。このインジケーターは、市場の主要な構造を特定するのに役立ち、反転や継続の可能性のある領域を示します。OrderBlock Analyzer は、マーケットの動きに基づいて、自動的にオーダーブロックを描画し、上昇と下降のブロックを異なる色で区別します。 主な機能: 上昇および下降オーダーブロックの検出とマーキング。 グラフ上でリアルタイムにオーダーブロックを更新し、トレーディングのチャンスを迅速に特定します。 オーダーブロックの色、ボーダーライン、ラインスタイルのカスタマイズが可能です。 ボーダーラインの色と厚さの柔軟な設定。 このインジケーターは、トレンドや反転に基づいたトレーディング戦略を使用するすべてのタイプのトレーダーに最適です。
RR TradeManager Visualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
RR_TradeManager Visualizer は、トレーダーがチャート上で利益確定（TP）および損切り（SL）レベルを簡単に視覚化できるように設計されたトレード管理ツールです。この初期バージョンは、SLおよびTPゾーンとエントリープライスを表示するシンプルなグラフィカル表現を提供します。現在のバージョンは、グラフ上でSLおよびTPゾーンを図形として視覚化することにのみ焦点を当てています。 現在のバージョンの特徴： SLおよびTPゾーンの表示: カスタマイズ可能な色で、ストップロスとテイクプロフィットレベルのクリアな視覚化を提供します。 移動可能なエントリープライス: チャート上でエントリープライスを移動させることで、SLおよびTPレベルの反応を見ることができます。 リスクリワード比の計算: 定義されたレベルに基づいたリスクリワード比の動的表示。 使用方法： エントリープライスの設定: チャートをクリックしてエントリープライスを設定します。 SLおよびTPレベルの調整: SLおよびTPゾーンを移動させて、リスクとリターンのレベルを調整します。 ゾーンの視覚化: SLおよびTPゾー
TradingSessionPipsVisualizer
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
このインジケーターの機能に入る前に、この商品に評価を付け、経験を共有するためにコメントを残し、最新の更新や新しいツールについての通知を受け取るために私のページに登録してください。あなたのサポートは非常に貴重で、私の創作を常に改善するのに役立ちます！ 説明： TradingSessionPipsVisualizer - トレーディングセッションをマスターするためのプロフェッショナルツール 外為市場のセッションを一目で視覚化し、最適なトレードタイミングを見極めよう！ TradingSessionPipsVisualizer は、MetaTrader 4用のプレミアムインディケーターで、主要なトレーディングセッション（ロンドン、ニューヨーク、アジア、シドニー、フランクフルト）を直接グラフ上にハイライトします。要求の高いトレーダーのために開発されており、以下のことを可能にします： 高い取引活性期を瞬時に識別 （セッションの重複） リアルタイムでのボラティリティ分析 （表示されるピップ範囲） 最適な時間帯に合わせて戦略を調整 （スキャルピング、デイトレード、スウィングトレード） 自分の取引スタ
Liquidity Zone Detector MT5
Komi Eyram F Kahoho
インディケータ
Liquidity Zone Detectorは、ZigZagインジケーターを使用して市場の重要な流動性ゾーンを特定し、強調するために設計された高度なテクニカルインジケーターです。このツールは、ZigZagによって検出された高値と安値にトレンドラインを描画することで、重要な流動性が存在する可能性のある価格レベルを特定します。Liquidity Zone Detectorは、流動性の蓄積や放出に基づいて、トレンドの反転や継続の可能性があるエリアを特定するのに役立ちます。 主な機能: 自動流動性ゾーン識別 : ZigZagインジケーターによって特定された高値と安値にトレンドラインを描画します。 高度なカスタマイズ : 流動性ラインの色、厚さ、スタイルを調整可能です。 動的な色変更 : 流動性レベルが突破された時にラインの色を変更するオプションがあります。 調整可能なZigZagパラメータ : より正確な検出のために、ZigZagの深さ、偏差、バックステップを調整できます。 Liquidity Zone Detectorは、市場の構造を分析し、重要な価格変動が発生する可能性のあるゾーンを特定
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信