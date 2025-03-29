Ema cloud smooth
- Индикаторы
- Hermes Sebastian Cifuentes Bohorquez
- Версия: 1.5
- Обновлено: 2 декабря 2025
Этот индикатор разработан как инструмент анализа, основанный на экспоненциальных скользящих средних (EMA). Его цель – предоставить дополнительную информацию о рыночной динамике с использованием двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) и одной сглаженной экспоненциальной скользящей средней (SMMA).
Индикатор можно применять к разным финансовым инструментам и таймфреймам в зависимости от предпочтений пользователя. Некоторые трейдеры используют его на 30-секундных графиках, дополняя анализ 2-минутным графиком.
Как работает индикатор
Анализ основывается на взаимодействии скользящих средних и цены. Когда цена достигает определенных зон на графике, индикатор предоставляет информацию, которая может помочь в оценке рыночных тенденций.
Основные характеристики
-
Использует экспоненциальные скользящие средние для анализа трендов.
-
Может адаптироваться к различным финансовым инструментам и стилям анализа.
-
Позволяет лучше интерпретировать движение рынка.
Дополнительная информация
Если вы хотите узнать больше об этом индикаторе, вы можете найти обучающие материалы на различных платформах.
интересная штука