Grid Following Robot MT5

Grid-Trading

Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección.

Parámetro ajustable:

Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla.

Distancia de la parrilla: Establezca el espacio entre cada orden de compra y de venta, lo que le permite controlar la frecuencia de las operaciones.

Volumen (Tamaño de lote ): Ajuste el volumen de negociación de cada orden para gestionar el riesgo y los posibles beneficios.

Mediamóvil: Seleccione el tipo de media móvil como SMA, EMA, WMA y también el precio aplicado.

Función de multiplicación de órdenes abiertas: Permite activar o desactivar la función.

Productos recomendados
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
NTG10xPro
Moein Zohary Binazirfoumany
Asesores Expertos
Este Asesor Experto Hace un uso eficiente de la fluctuación del mercado utilizando múltiples criterios. El valor del depósito inicial es el criterio para el rendimiento final de la EA. se recomienda utilizar al menos $ 500. Junto con el aumento del valor del depósito inicial, se recomienda aumentar el tamaño del lote de negociación relativamente. Otros parámetros de entrada están optimizados para GBPUSD. Para ser utilizado para otros pares debe ser optimizado por separado.
FractalScalper
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se caracteriza por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss . El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los
Nova ALG Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova ALG Trader es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado en torno al concepto del indicador Alligator introducido por Bill Williams. El sistema se centra en identificar fases de tendencia estructuradas utilizando medias móviles suavizadas y condiciones de alineación predefinidas. La lógica de negociación se basa en la interacción entre las mandíbulas, los dientes y los labios del Alligator, que se utilizan para evaluar la dirección del mercado y el estado del impulso. Las operacione
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
[Versión MT4 ] DoIt Gold Guardian - Automatización segura y sin estrés para el oro (XAUUSD) DoIt Gold Guardian está diseñado para traders que quieren capitalizar los movimientos explosivos del oro con confianza, control y simplicidad. Especializado sólo para operaciones largas , se centra en la captura de las fases alcistas más potentes del oro - al tiempo que protege su capital a través de una gestión dinámica e inteligente del riesgo. Construido para los traders que buscan un crecimiento
Adaptative Trend System
Pol Lazaro Porta
Asesores Expertos
Adaptive Trend System (ATS) - Sistema Profesional Multi-Estrategia de Averaging con Control por Telegram Adaptive Trend System (ATS) es un Expert Advisor profesional que combina señales de tendencia inteligentes con un sistema de averaging progresivo (Martingala o Lineal). A diferencia de los grids tradicionales que colocan órdenes pendientes, ATS abre posiciones dinámicamente solo cuando el precio se mueve en contra, permitiendo promediar el precio de entrada con un control total sobre el ries
Swag EA
Joshua Didas Taban
Asesores Expertos
Visión general Swag Expert Advisor Pro es una herramienta de negociación avanzada diseñada para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra y venta en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza los movimientos de los precios en relación con las Medias Móviles Exponenciales (EMA) para identificar los puntos de entrada óptimos, asegurándose de que se mantiene por delante de las tendencias del mercado. Características principales Análisis EMA: Ejecuta órdenes de compra cuando el preci
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Asesores Expertos
StrikeZone X Pro - Sistema de Trading Automatizado de Alto Riesgo / Alta Rentabilidad StrikeZone X Pro es un algoritmo de alto riesgo y alta rentabilidad diseñado para operadores agresivos que buscan un rendimiento sólido y una participación dinámica en el mercado. Utiliza un motor de ruptura adaptado a la volatilidad combinado con filtros multicapa para identificar movimientos de precios explosivos y capitalizarlos con precisión. Características principales Estrategia de alto riesgo/alta rentab
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
Aether Algo: El Scalper Inteligente para EURUSD H1 Aether Algo es un sistema inteligente de trading automatizado meticulosamente diseñado para el gráfico EURUSD H1 . Diseñado para capitalizar el impulso del mercado y la volatilidad, este Asesor Experto (EA) aprovecha una sofisticada combinación de múltiples indicadores para identificar puntos de entrada y salida de alta probabilidad. Características principales Estrategia Multi-Indicador Avanzada: Aether Algo no se basa en una sola señal. Util
Synergy EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Synergy EA MT5 utiliza una combinación de tres indicadores clave para determinar los puntos óptimos de entrada y salida en las operaciones. Estos indicadores son el Índice de Fuerza Relativa ( RSI ), las Bandas de Bollinger , y una Media Móvil de 200 periodos . A continuación se explica cómo contribuye cada indicador al proceso de toma de decisiones: Índice de Fuerza Relativa ( RSI ) : RSI es un oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Ayuda a iden
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 199 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfi
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Asesores Expertos
El scalper EA utiliza estrategias basadas en la negociación intra-barra en los marcos temporales H1 y H2. También se utilizan muchos filtros para encontrar las señales adecuadas para abrir una orden. El EA utiliza órdenes pendientes BuyStop y SellStop. El EA opera en dos pares: EURUSD, USDJPY y dos marcos de tiempo H1, H2. Además, el asesor puede ser instalado en otras monedas utilizando las instrucciones: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 El EA coloca una orden stop de protección en to
Infinite Storm EA MT5
Radek Reznicek
4 (1)
Asesores Expertos
Infinite Storm EA es un asesor experto seguro y totalmente automatizado que analiza la tendencia del mercado y los movimientos de precios y gracias a eso es capaz de lograr una alta tasa de operaciones ganadoras. Cada orden tiene StopLoss (ya sea real o virtual) y EA ha implementado funciones avanzadas de filtrado, junto con la propagación y las protecciones de deslizamiento. Este EA NO utiliza ninguna de las estrategias peligrosas como Martingala, Rejilla o Arbitraje. Este EA es totalmente per
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
MADAX40 Scalper
Muhammad Ma'dum
Asesores Expertos
MADDAX Scalper EA - Scalping de precisión para DAX40 y más allá Dé rienda suelta al poder del trading automatizado de alta precisión con MADDAX Scalper EA , un Asesor Experto diseñado específicamente para el índice DAX40 (DE40) . Con sus avanzadas estrategias de scalping basadas en sesiones y una sólida gestión del riesgo, este EA está diseñado para ofrecer beneficios constantes mientras se adapta a las distintas condiciones del mercado. Aunque optimizado para DAX40, MADDAX Scalper EA también s
Grid MA Robot MT5
Songkiet Manoharn
Asesores Expertos
Grid-Trading Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección. Parámetro ajustable : Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Define el rango dentro del cual opera la red. Distancia de la cuadrícula: Establezca el espaciado entre cada orden de compra y venta, lo que le permitirá cont
Custom Range Breakout EA
Alex Merino I Bello
Asesores Expertos
Custom Range Breakout EA (CRB) es un sistema de negociación de ruptura altamente configurable que le permite definir cualquier rango de precios y automatizar las operaciones basadas en su estrategia. Tanto si tiene como objetivo la apertura de Londres, la sesión de Nueva York o un nivel intradía personalizado, CRB le ofrece un control total sobre cómo y cuándo entrar en las operaciones, con herramientas de riesgo avanzadas y filtros de sincronización precisos. El EA incluye trailing stop, lógic
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Asesores Expertos
Equity Compounder es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este EA está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, con dependencia oculta en los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un comerciante profesional, y ex comerciantes. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
En el mundo del trading, donde cada tick puede ser el comienzo de una nueva historia, es crucial tener un aliado confiable. TrendVarianceSpectrum no es solo un robot de trading; es su guía en los mercados volátiles. Construido con años de experiencia y entrenado con más de 25 años de datos, combina la elegancia de las matemáticas con el poder de la tecnología moderna. Ventajas clave de TrendVarianceSpectrum: Mínimo drawdown : TrendVarianceSpectrum opera con un drawdown significativamente bajo, l
Three Bulls and Three Bears
Irvan Trias Putra
Asesores Expertos
3 Bulls and 3 Bears EA es un asesor experto que utiliza patrones de velas y el indicador EMA para operar en el mercado de divisas y criptomonedas con un sistema de cuadrícula. La estrategia de negociación de este asesor experto se basa en la siguiente lógica: este experto compra o vende cuando un cierto número de velas alcistas y bajistas con un cuerpo específico se forman. El asesor experto también utiliza un sistema de cuadrícula para aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo de cada opera
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Moving Average Crossover With ATR
Jason Smith
Asesores Expertos
Las medias móviles Bot con ATR - Una herramienta completa de comercio . Muy RARO POTENTE Y ÚNICO promedios móviles BOT que incorpora ATR con Stop Loss, Take Profit Multiplier. Múltiples marcos de tiempo y mucho más. Este Bot es un impresionante sistema de trading automatizado que combina la simplicidad de las medias móviles con la adaptabilidad dinámica del Average True Range (ATR). Diseñado para mejorar las estrategias de trading ofreciendo una mezcla equilibrada de técnicas de seguimiento de
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Restea - Asesor Experto RSI Adaptable a la Volatilidad Restea es un sistema de comercio automatizado que combina confluencias utilizando indicadores MA para la tendencia, la acción del precio para la estructura del mercado, y RSI para el impulso de la tendencia. Los niveles de comercio se calculan automáticamente en base a la volatilidad basada en ATR. Comercia para usted mientras que todavía le da control completo ajustando ajustes Espero que tengas una gran y positiva retroalimentación mientr
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Asesores Expertos
SpectraCore Genesis Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan. SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más. Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro) . Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica. Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera. Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real. Una señal de trading en vivo con datos e
Azurean Expert
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Azurean Expert MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con ORO en el marco temporal M15. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $200-$500 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicado
Eldoria Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Eldoria Experto MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para funcionar mejor con el ORO en el marco temporal M30. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $300-$500 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Ind
Emberhaven Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Emberhaven Expert MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con el ORO en el marco de tiempo H1. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $100-$300 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . In
Ethereal Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Experto Inmaculado MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para funcionar mejor con el ORO en el marco temporal H1. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $100-$300 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . I
Immaculate Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Experto Inmaculado MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con el ORO en el marco temporal H1. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $100-$200 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . In
Mauve Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Asesores Expertos
--------------------------------------------------------- Experto Malva MT5 Rendimiento óptimo: Diseñado para trabajar mejor con el ORO en el marco temporal M5. Requisitos de capital: Capital inicial mínimo de $100-$300 para un tamaño de lote de 0,01 (función AutoLot incluida). --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicad
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Grid Robot MT5
Songkiet Manoharn
Asesores Expertos
Grid-Trading Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en ambas direcciones. Parámetros ajustables: Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla. Distancia de la cuadrícula: Establezca el espaciado entre cada orden de compra y venta, lo que le permite con
Grid MA Robot MT5
Songkiet Manoharn
Asesores Expertos
Grid-Trading Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección. Parámetro ajustable : Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Define el rango dentro del cual opera la red. Distancia de la cuadrícula: Establezca el espaciado entre cada orden de compra y venta, lo que le permitirá cont
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario