Grid Following Robot MT5

Grid-Trading

Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección.

Parámetro ajustable:

Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla.

Distancia de la parrilla: Establezca el espacio entre cada orden de compra y de venta, lo que le permite controlar la frecuencia de las operaciones.

Volumen (Tamaño de lote ): Ajuste el volumen de negociación de cada orden para gestionar el riesgo y los posibles beneficios.

Mediamóvil: Seleccione el tipo de media móvil como SMA, EMA, WMA y también el precio aplicado.

Función de multiplicación de órdenes abiertas: Permite activar o desactivar la función.