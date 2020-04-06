Grid Following Robot MT5
- Asesores Expertos
- Songkiet Manoharn
- Versión: 1.61
- Actualizado: 9 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Grid-Trading
Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección.
Parámetro ajustable:
Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Defina el rango dentro del cual opera la rejilla.
Distancia de la parrilla: Establezca el espacio entre cada orden de compra y de venta, lo que le permite controlar la frecuencia de las operaciones.
Volumen (Tamaño de lote ): Ajuste el volumen de negociación de cada orden para gestionar el riesgo y los posibles beneficios.
Mediamóvil: Seleccione el tipo de media móvil como SMA, EMA, WMA y también el precio aplicado.
Función de multiplicación de órdenes abiertas: Permite activar o desactivar la función.