Grid Robot MT5

Grid-Trading

Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises platziert. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen.





Einstellbare Parameter:

Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, innerhalb dessen das Raster arbeitet.

Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern können.

Volumen (Losgrößen): Passen Sie das Handelsvolumen für jeden Auftrag an, um das Risiko und die potenziellen Erträge zu steuern.



