SmartCloser MT5 ist eine fortschrittliche Service-Anwendung, die für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und es Händlern ermöglicht, offene Positionen auf der Grundlage von vordefinierten Rentabilitäts- und Verlustkriterien automatisch zu schließen. Bei dieser Anwendung handelt es sich nicht um einen Handelsroboter oder ein Skript, sondern um einen kontinuierlich aktiven Dienst innerhalb der Handelsumgebung, der den Benutzern die Kontrolle und Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Positionen bietet.

Hauptmerkmale:

  • Alle Positionen schließen: Möglichkeit, alle offenen Positionen auf dem Handelskonto zu schließen.
  • Profitable Positionen schließen: Option zum Schließen von Positionen, die derzeit profitabel sind.
  • Verlierende Positionen schließen: Möglichkeit, Positionen zu schließen, die derzeit einen Verlust verzeichnen.
  • Detaillierte Protokollierung: Jede Schließungsaktion wird protokolliert, mit Details über das Positionsticket, den Gewinn, die Zeit und den Status der Aktion.
  • Konfigurierbare Optionen: Die Benutzer können die Serviceeinstellungen über eine einfache Benutzeroberfläche an ihre Bedürfnisse anpassen.
  • Fähigkeit, drei Dienste zu aktivieren: Diese Anwendung kann drei verschiedene Dienste aktivieren, so dass der Benutzer den Betrieb an seine spezifischen Bedürfnisse und Strategien anpassen kann.

    Aktivierung und Einrichtung:

    SmartCloser MT5 wird aktiviert, indem die Servicedatei im Verzeichnis <terminal_directory>\MQL5\Servicesdirectory abgelegt wird, was empfohlen wird, aber nicht zwingend erforderlich ist. Nach der Installation muss der Dienst innerhalb der MetaTrader 5-Plattform über das Menü "Dienste" gestartet werden. Sobald er aktiviert ist, arbeitet der Dienst kontinuierlich im Hintergrund, scannt offene Positionen und wendet die eingestellten Kriterien für das Schließen von Positionen an.

    Empfehlungen zur Verwendung:

    Um das Potenzial von SmartCloser MT5 zu maximieren, wird empfohlen, die Schließungsoptionen entsprechend Ihrer eigenen Handelsstrategien sorgfältig zu konfigurieren. Die Einstellungen können jederzeit geändert werden, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können. Außerdem kann die Aktivierung der Option für eine detaillierte Protokollierung bei der Analyse der Effektivität von Schließungsstrategien helfen.

    Sicherheit und Leistung:

    Als Service-Anwendung ist SmartCloser MT5 darauf ausgelegt, effizient und zuverlässig zu arbeiten, mit minimalen Auswirkungen auf die Leistung der Handelsplattform. Alle Daten und Transaktionen werden mit hohen Sicherheitsstandards verarbeitet, um sicherzustellen, dass alle Handelsaktivitäten geschützt und privat sind.

    Schlussfolgerung :

    SmartCloser MT5 ist ein leistungsfähiges Tool für Händler, die ein automatisiertes, aber kontrolliertes Positionsmanagement auf der MetaTrader 5-Plattform anstreben. Durch seine fortschrittlichen Optionen und seinen zuverlässigen Betrieb bietet diese Serviceanwendung eine wertvolle Ressource zur Optimierung von Handelsstrategien und zum Risikomanagement.

    Hinweis: Dieser Service beeinflusst alle Handelsoperationen für verschiedene Währungspaare gleichzeitig und kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre gesamte Handelsstrategie haben. Für Händler ist es wichtig, die Tragweite der von diesem Dienst vorgenommenen Änderungen zu verstehen und seine Einstellungen verantwortungsvoll zu konfigurieren, um sie mit ihren allgemeinen Handelszielen in Einklang zu bringen.

    • Hilfreiche Links Senden Sie mir eine DM: Kontakt hier
    • Alle meine Apps: Erkunden Sie hier
    • Installationsanleitung Ausführliche Anweisungen zum Kauf und zur Installation eines Handelsroboters vom MQL5-Markt finden Sie in diesem Artikel.
    • Testen Wie man einen Handelsroboter vor dem Kauf testet: Lesen Sie mehr

          Warnung: Ich verkaufe alle meine Produkte nur über die MQL5-Website. Wenn Sie sie irgendwo anders sehen, seien Sie sich des Betrugs bewusst.



