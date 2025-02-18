DerAutoPilot Trading Service für MetaTrader 5 ist eine fortschrittliche Anwendung, die die MT5-Plattform durch die Automatisierung und Optimierung sowohl manueller als auch algorithmischer Handelsaktivitäten verbessert. Durch die nahtlose Integration in das (empfohlene, aber nicht obligatorische) <terminal_directory>\MQL5\Services-Verzeichnis unterstützt dieser Service nicht nur die Automatisierung von Handelsstrategien, sondern verbessert auch die Ausführung von Trades, unabhängig davon, ob diese manuell oder durch Expert Advisors (EAs) initiiert werden. Der AutoPilot Trading Service zeichnet sich durch die Verwaltung von Spitzenpositionen aus und ermöglicht es den Händlern, ihre Renditen zu maximieren und die Risiken effektiv zu minimieren. Darüber hinaus hebt sich dieser Service als einzigartiges Angebot auf dem MQL5-Markt ab und setzt einen neuen Standard für Trading-Tools. Er bietet Händlern ein leistungsstarkes, vielseitiges Tool, das eine bessere Verwaltung und Überwachung ihrer Handelsportfolios ermöglicht und somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle ist, die das volle Potenzial der MetaTrader 5-Plattform nutzen möchten.

Hauptmerkmale:

Umfassendes Order-Management: Automatisiert die Änderung von Handelsaufträgen auf der Grundlage vordefinierter Regeln für Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und Breakeven-Level. Flexible Handelsoptionen: Unterstützt verschiedene Handelsszenarien durch anpassbare Einstellungen für Kauf-, Verkaufs- und Dual-Operations-Modi für mehrere Währungspaare. Erweiterte Trailing- und BreakEven-Funktionen: Die Trailing-Stop-Funktionalität ermöglicht eine dynamische Anpassung des Stop-Loss, um Gewinne zu schützen, wenn sich die Kurse günstig entwickeln.

Die BreakEven-Funktionalität sichert Handelspositionen ab, indem der Stop-Loss an den Einstiegspunkt angepasst wird, sobald eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht ist. Globale Auswirkung: Entwickelt, um auf einer systemweiten Ebene zu arbeiten, mit Auswirkungen auf alle Handelsaktivitäten auf dem Konto. Benutzer, die manuell handeln oder andere automatisierte Systeme auf demselben Konto verwenden, sollten sich der weitreichenden Auswirkungen dieser Funktion bewusst sein. Benutzerkontrolle und -anpassung: Jede operative Funktion (z. B. Trailing Stop, BreakEven) kann individuell aktiviert oder deaktiviert werden, so dass der Händler jederzeit die Kontrolle darüber hat, welche Funktionen aktiv sind.

Bietet detaillierte Protokollierungsoptionen zur Überwachung und Überprüfung aller vom Dienst durchgeführten Änderungen und Handelsaktionen.

Gebrauchsanweisung: Um den AutoPilot Trading Service zu nutzen, legen Sie einfach die Service-Datei in das vorgesehene Services-Verzeichnis Ihres MT5-Terminals. Konfigurieren Sie die Einstellungen über die Eingabeparameter so, dass sie zu Ihrer Handelsstrategie passen. Nach der Aktivierung verwaltet der Service automatisch alle angegebenen Handelsaufträge gemäß den vorgenommenen Einstellungen.

Hinweis: Dieser Dienst beeinflusst alle Handelsoperationen für verschiedene Währungspaare gleichzeitig und kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre gesamte Handelsstrategie haben. Es ist wichtig, dass Händler den Umfang der von diesem Dienst vorgenommenen Änderungen verstehen und seine Einstellungen verantwortungsvoll konfigurieren, um sie mit ihren allgemeinen Handelszielen in Einklang zu bringen.

Durch die Nutzung des AutoPilot Trading Service können Händler ihre Handelseffizienz und -effektivität steigern, indem sie von automatischen Anpassungen der Handelsaufträge profitieren, die auf intelligente Weise auf Marktveränderungen reagieren.

Hilfreiche Links

Senden Sie mir eine DM:Kontakt hier

Alle meine Anwendungen:Entdecken Sie hier

Installationsanleitung

Detaillierte Anweisungen zum Kauf und zur Installation eines Handelsroboters aus dem MQL5-Markt finden Sie in diesemArtikel.

Testen

Wie man einen Handelsroboter vor dem Kauf testet:Lesen Sie mehr

Warnung: Ich verkaufe alle meine Produkte nur über die MQL5-Website. Wenn Sie sie irgendwo anders sehen, seien Sie sich des Betrugs bewusst.



