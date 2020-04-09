SmartCloser MT5

SmartCloser MT5 es una aplicación de servicio avanzado diseñada para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los operadores cerrar automáticamente las posiciones abiertas basándose en criterios predefinidos de rentabilidad y pérdidas. Esta aplicación no es un robot de trading ni un script; funciona como un servicio continuamente activo dentro del entorno de trading, proporcionando a los usuarios control y flexibilidad en la gestión de sus posiciones.

Características principales:

  • Cerrar todas las posiciones: Posibilidad de cerrar todas las posiciones abiertas en la cuenta de negociación.
  • Cerrar Posiciones Rentables: Opción para cerrar las posiciones que actualmente son rentables.
  • Cerrar Posiciones Perdedoras: Posibilidad de cerrar las posiciones que actualmente registran pérdidas.
  • Registro detallado: Cada acción de cierre se registra, con detalles sobre la entrada de la posición, el beneficio, la hora y el estado de la acción.
  • Opciones configurables: Los usuarios pueden personalizar la configuración del servicio según sus necesidades a través de una sencilla interfaz de usuario.
  • Capacidad de Activar Tres Servicios: Esta aplicación puede activar tres servicios diferentes, lo que permite a los usuarios adaptar su funcionamiento en función de necesidades y estrategias específicas.

    Activación y Configuración:

    SmartCloser MT5 se activa colocando el archivo del servicio dentro del directorio <terminal_directory>\MQL5\Servicesdirectory, lo cual es recomendable pero no obligatorio. Después de la instalación, el servicio debe ser lanzado dentro de la plataforma MetaTrader 5 a través del menú "Servicios". Una vez activado, el servicio funcionará continuamente en segundo plano, escaneando las posiciones abiertas y aplicando los criterios establecidos para el cierre de posiciones.

    Recomendaciones de uso:

    Para maximizar el potencial de SmartCloser MT5, se recomienda configurar minuciosamente las opciones de cierre de acuerdo con sus propias estrategias de trading. La configuración puede modificarse en cualquier momento, lo que proporciona flexibilidad a la hora de responder a los cambios del mercado. Además, activar la opción de registro detallado puede ayudar en el análisis de la eficacia de las estrategias de cierre.

    Seguridad y rendimiento:

    Como aplicación de servicio, SmartCloser MT5 está diseñado para operar de manera eficiente y fiable, con un impacto mínimo en el rendimiento de la plataforma de negociación. Todos los datos y transacciones son procesados con altos estándares de seguridad, asegurando que todas las actividades de trading estén protegidas y sean privadas.

    Conclusión :

    SmartCloser MT5 representa una poderosa herramienta para los operadores que buscan una gestión de posiciones automatizada, pero controlada, en la plataforma MetaTrader 5. Gracias a sus opciones avanzadas y a su funcionamiento fiable, esta aplicación de servicios ofrece un valioso recurso para optimizar las estrategias de negociación y gestionar el riesgo.

    Nota: Este servicio influye en todas las operaciones comerciales a través de varios pares de divisas simultáneamente y puede tener implicaciones significativas para su estrategia comercial global. Es crucial que los operadores comprendan el alcance de los cambios realizados por este servicio y configuren sus ajustes de forma responsable para alinearlos con sus objetivos generales de negociación.

    • Enlaces útiles Envíame un DM: Contacta aquí
    • Todas mis aplicaciones: Explorar aquí
    • Guía de instalación Para obtener instrucciones detalladas sobre la compra e instalación de un robot de trading del MQL5 Market, consulte este artículo.
    • Pruebas Cómo probar un robot de trading antes de comprarlo: Leer más

          Advertencia: Vendo todos mis productos sólo a través de la página web de MQL5. Si los ve en otro sitio, tenga cuidado con las estafas.



