Bober Lazer
- Experten
- Arnold Bobrinskii
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Bober Lazer MT5 — Breakout-System für Krypto & Forex
Bober Lazer MT5 handelt live auf Binance, OKX und Bybit.
Beste Ergebnisse auf ETHUSDT, basierend auf real getesteten Breakout-Regeln.
Schnelle Einstiege, stabile Logik, keine unrealistischen Backtests.
Der Live-Konto-Link befindet sich unten.
Jahresmiete: 500 USD
Nur 2 von 5 Kopien verfügbar.
How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>> Click
Key Features
-
Breakout Strategy – Präzise Preisbereiche für echte Ausbruchsbewegungen.
-
Twin Sets Mechanism – Zwei unabhängige Logiken für höhere Stabilität.
-
Volatility Filter – Erkennt aktive Märkte und wählt die besten Instrumente.
-
Fast Backtesting – Schnelle und genaue Tests in MT5.
-
Info Panel – Echtzeitdaten zu Kontostand, Gewinn, Spread und Volatilität.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Für Binance, OKX und Bybit geeignet.
-
Trade Execution: Anpassbares Slippage und Einstiegstiming.
-
Lot Sizing: Dynamische oder feste Lotgröße.
-
Breakout Range: Anpassbare Breakout-Level und Perioden.
-
Stop Loss & Take Profit: Virtuelle SL/TP, Breakeven und Trailing.
What You Get
-
Einsatzbereite Set-Dateien für den Live-Handel.
-
Kostenloser Support für Setup und Optimierung.
-
Überprüfte Performance mit mehr als +1400% Realwachstum.