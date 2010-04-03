Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — система пробоя для крипто и форекса

Bober Lazer MT5 работает в реальной торговле на Binance, OKX и Bybit.
Лучшие результаты показывает на ETHUSDT, используя простые и проверенные правила пробоя.
Быстрые входы, стабильная логика, без нереалистичных тестов.
Ссылка на реальный счёт приведена ниже.

Аренда на 1 год: 500 USD
Осталось 2 копии из 5.

How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – Точные ценовые уровни для входа в реальные пробои.

  • Twin Sets Mechanism – Две независимые логики для более стабильной торговли.

  • Volatility Filter – Определяет активные рынки и выбирает лучшие инструменты.

  • Fast Backtesting – Быстрый и точный тест в MetaTrader 5.

  • Info Panel – Баланс, прибыль, спреды и волатильность в реальном времени.

Settings Overview

  • Crypto Platforms: Поддержка Binance, OKX и Bybit.

  • Trade Execution: Настраиваемое проскальзывание и тайминг входа.

  • Lot Sizing: Динамический или фиксированный объём.

  • Breakout Range: Настраиваемые уровни пробоя и периоды.

  • Stop Loss & Take Profit: Виртуальные SL/TP, breakeven и трейлинг.

What You Get

  • Готовые set-файлы для реальной торговли на Binance, OKX и Bybit.

  • Бесплатная поддержка по установке, оптимизации и вопросам торговли.


