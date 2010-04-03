Bober Lazer MT5 — система пробоя для крипто и форекса

Bober Lazer MT5 работает в реальной торговле на Binance, OKX и Bybit.

Лучшие результаты показывает на ETHUSDT, используя простые и проверенные правила пробоя.

Быстрые входы, стабильная логика, без нереалистичных тестов.

Ссылка на реальный счёт приведена ниже.

Аренда на 1 год: 500 USD

Осталось 2 копии из 5.

How to backtest Bober Lazer >>> Click

Live signal and Guide here >>> Click

Key Features

Breakout Strategy – Точные ценовые уровни для входа в реальные пробои.

Twin Sets Mechanism – Две независимые логики для более стабильной торговли.

Volatility Filter – Определяет активные рынки и выбирает лучшие инструменты.

Fast Backtesting – Быстрый и точный тест в MetaTrader 5.

Info Panel – Баланс, прибыль, спреды и волатильность в реальном времени.

Settings Overview

Crypto Platforms: Поддержка Binance, OKX и Bybit.

Trade Execution: Настраиваемое проскальзывание и тайминг входа.

Lot Sizing: Динамический или фиксированный объём.

Breakout Range: Настраиваемые уровни пробоя и периоды.

Stop Loss & Take Profit: Виртуальные SL/TP, breakeven и трейлинг.

What You Get

Готовые set-файлы для реальной торговли на Binance, OKX и Bybit.

Бесплатная поддержка по установке, оптимизации и вопросам торговли.





