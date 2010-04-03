Bober Lazer
- Эксперты
- Arnold Bobrinskii
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Bober Lazer MT5 — система пробоя для крипто и форекса
Bober Lazer MT5 работает в реальной торговле на Binance, OKX и Bybit.
Лучшие результаты показывает на ETHUSDT, используя простые и проверенные правила пробоя.
Быстрые входы, стабильная логика, без нереалистичных тестов.
Ссылка на реальный счёт приведена ниже.
Аренда на 1 год: 500 USD
Осталось 2 копии из 5.
How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>> Click
Key Features
-
Breakout Strategy – Точные ценовые уровни для входа в реальные пробои.
-
Twin Sets Mechanism – Две независимые логики для более стабильной торговли.
-
Volatility Filter – Определяет активные рынки и выбирает лучшие инструменты.
-
Fast Backtesting – Быстрый и точный тест в MetaTrader 5.
-
Info Panel – Баланс, прибыль, спреды и волатильность в реальном времени.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Поддержка Binance, OKX и Bybit.
-
Trade Execution: Настраиваемое проскальзывание и тайминг входа.
-
Lot Sizing: Динамический или фиксированный объём.
-
Breakout Range: Настраиваемые уровни пробоя и периоды.
-
Stop Loss & Take Profit: Виртуальные SL/TP, breakeven и трейлинг.
What You Get
-
Готовые set-файлы для реальной торговли на Binance, OKX и Bybit.
-
Бесплатная поддержка по установке, оптимизации и вопросам торговли.
-