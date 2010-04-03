Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — Sistema de Breakout para Cripto y Forex

Bober Lazer MT5 opera en vivo en Binance, OKX y Bybit.
Funciona mejor en ETHUSDT, usando reglas de ruptura comprobadas en mercados reales.
Entradas rápidas, lógica estable y sin backtests irreales.
Enlace de cuenta real incluido abajo.

Alquiler por 1 año: 500 USD
Solo 2 copias disponibles de 5.

How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – Captura movimientos de ruptura reales.

  • Twin Sets Mechanism – Dos lógicas independientes que mejoran la estabilidad.

  • Volatility Filter – Selecciona los mercados más activos.

  • Fast Backtesting – Pruebas rápidas y precisas en MetaTrader 5.

  • Info Panel – Información en tiempo real sobre balance, beneficios y volatilidad.

Settings Overview

  • Crypto Platforms: Compatible con Binance, OKX y Bybit.

  • Trade Execution: Control de slippage y tiempo de entrada.

  • Lot Sizing: Lotes dinámicos o fijos según riesgo.

  • Breakout Range: Niveles de ruptura configurables.

  • Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtual, breakeven y trailing.

What You Get

  • Set files listos para operar en real.

  • Soporte gratuito para instalación, ajustes y dudas.

  • Rendimiento verificado con más de +1400% en cuenta real.

