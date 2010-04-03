Bober Lazer
- Asesores Expertos
- Arnold Bobrinskii
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Bober Lazer MT5 — Sistema de Breakout para Cripto y Forex
Bober Lazer MT5 opera en vivo en Binance, OKX y Bybit.
Funciona mejor en ETHUSDT, usando reglas de ruptura comprobadas en mercados reales.
Entradas rápidas, lógica estable y sin backtests irreales.
Enlace de cuenta real incluido abajo.
Alquiler por 1 año: 500 USD
Solo 2 copias disponibles de 5.
How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>> Click
Key Features
-
Breakout Strategy – Captura movimientos de ruptura reales.
-
Twin Sets Mechanism – Dos lógicas independientes que mejoran la estabilidad.
-
Volatility Filter – Selecciona los mercados más activos.
-
Fast Backtesting – Pruebas rápidas y precisas en MetaTrader 5.
-
Info Panel – Información en tiempo real sobre balance, beneficios y volatilidad.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Compatible con Binance, OKX y Bybit.
-
Trade Execution: Control de slippage y tiempo de entrada.
-
Lot Sizing: Lotes dinámicos o fijos según riesgo.
-
Breakout Range: Niveles de ruptura configurables.
-
Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtual, breakeven y trailing.
What You Get
-
Set files listos para operar en real.
-
Soporte gratuito para instalación, ajustes y dudas.
-
Rendimiento verificado con más de +1400% en cuenta real.