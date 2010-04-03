Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — Sistema de Breakout para Cripto e Forex

Bober Lazer MT5 opera ao vivo em Binance, OKX e Bybit.
Desempenho ideal em ETHUSDT, com regras de breakout testadas no mercado real.
Entradas rápidas, lógica estável e sem backtests irreais.
Link da conta real abaixo.

Aluguel de 1 ano: 500 USD
Restam 2 cópias de 5.

How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – Captura movimentos reais de ruptura.

  • Twin Sets Mechanism – Duas lógicas independentes para maior estabilidade.

  • Volatility Filter – Identifica mercados mais ativos.

  • Fast Backtesting – Testes rápidos e precisos no MT5.

  • Info Panel – Informações em tempo real.

Settings Overview

  • Crypto Platforms: Pronto para Binance, OKX e Bybit.

  • Trade Execution: Slippage e timing ajustáveis.

  • Lot Sizing: Lote dinâmico ou fixo.

  • Breakout Range: Níveis configuráveis.

  • Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtual, breakeven e trailing.

What You Get

  • Set files prontos para uso em conta real.

  • Suporte gratuito para instalação e otimização.

  • Desempenho verificado, acima de +1400% em conta real.

