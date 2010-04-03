Bober Lazer
- Experts
- Arnold Bobrinskii
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
Bober Lazer MT5 — Sistema de Breakout para Cripto e Forex
Bober Lazer MT5 opera ao vivo em Binance, OKX e Bybit.
Desempenho ideal em ETHUSDT, com regras de breakout testadas no mercado real.
Entradas rápidas, lógica estável e sem backtests irreais.
Link da conta real abaixo.
Aluguel de 1 ano: 500 USD
Restam 2 cópias de 5.
How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>> Click
Key Features
-
Breakout Strategy – Captura movimentos reais de ruptura.
-
Twin Sets Mechanism – Duas lógicas independentes para maior estabilidade.
-
Volatility Filter – Identifica mercados mais ativos.
-
Fast Backtesting – Testes rápidos e precisos no MT5.
-
Info Panel – Informações em tempo real.
Settings Overview
-
Crypto Platforms: Pronto para Binance, OKX e Bybit.
-
Trade Execution: Slippage e timing ajustáveis.
-
Lot Sizing: Lote dinâmico ou fixo.
-
Breakout Range: Níveis configuráveis.
-
Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtual, breakeven e trailing.
What You Get
-
Set files prontos para uso em conta real.
-
Suporte gratuito para instalação e otimização.
-
Desempenho verificado, acima de +1400% em conta real.