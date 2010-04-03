Bober Lazer
- 专家
- Arnold Bobrinskii
- 版本: 1.1
- 激活: 5
Bober Lazer MT5 — 加密与外汇突破系统
Bober Lazer MT5 可在 Binance、OKX、Bybit 上进行真实交易。
在 ETHUSDT 上表现最佳，使用经过真实市场验证的突破规则。
进场快速，逻辑稳定，没有虚假回测。
真实账户链接见下方。
一年租用：500 USD
剩余 2 份（共 5 份）。
Key Features
-
Breakout Strategy – 使用精确价格区间捕捉真实突破。
-
Twin Sets Mechanism – 两套独立逻辑使交易更加稳定。
-
Volatility Filter – 自动识别活跃市场并选择最佳品种。
-
Fast Backtesting – 在 MT5 中快速、准确地回测。
-
Info Panel – 实时显示余额、收益、点差和波动率。
Settings Overview
-
Crypto Platforms: 支持 Binance、OKX、Bybit。
-
Trade Execution: 可调节滑点和进场时间。
-
Lot Sizing: 动态或固定手数。
-
Breakout Range: 可自定义的突破区间和周期设定。
-
Stop Loss & Take Profit: 虚拟止损/止盈、保本和追踪止盈。
What You Get
-
可直接用于实盘的 set 文件。
-
免费技术支持（安装、优化、交易相关问题）。
-
经过实盘验证的性能：收益超过 +1400%。