Bober Lazer

Bober Lazer MT5 — 加密与外汇突破系统

Bober Lazer MT5 可在 Binance、OKX、Bybit 上进行真实交易。
ETHUSDT 上表现最佳，使用经过真实市场验证的突破规则。
进场快速，逻辑稳定，没有虚假回测。
真实账户链接见下方。

一年租用：500 USD
剩余 2 份（共 5 份）。

How to backtest Bober Lazer >>> Click
Live signal and Guide here >>>  Click

Key Features

  • Breakout Strategy – 使用精确价格区间捕捉真实突破。

  • Twin Sets Mechanism – 两套独立逻辑使交易更加稳定。

  • Volatility Filter – 自动识别活跃市场并选择最佳品种。

  • Fast Backtesting – 在 MT5 中快速、准确地回测。

  • Info Panel – 实时显示余额、收益、点差和波动率。

Settings Overview

  • Crypto Platforms: 支持 Binance、OKX、Bybit。

  • Trade Execution: 可调节滑点和进场时间。

  • Lot Sizing: 动态或固定手数。

  • Breakout Range: 可自定义的突破区间和周期设定。

  • Stop Loss & Take Profit: 虚拟止损/止盈、保本和追踪止盈。

What You Get

  • 可直接用于实盘的 set 文件

  • 免费技术支持（安装、优化、交易相关问题）。

  • 经过实盘验证的性能：收益超过 +1400%

