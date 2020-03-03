Bober Lazer
Bober Lazer MT5 — Sistema di Breakout per Crypto & Forex
Bober Lazer MT5 opera in tempo reale su Binance, OKX e Bybit.
Dà i migliori risultati su ETHUSDT, con regole di breakout testate su mercato reale.
Ingressi veloci, logica stabile, nessun backtest irrealistico.
Link al conto reale qui sotto.
Noleggio annuale: 500 USD
Rimangono 2 copie su 5.
Key Features
Breakout Strategy – Cattura veri movimenti di breakout.
Twin Sets Mechanism – Due logiche indipendenti per maggiore stabilità.
Volatility Filter – Seleziona i mercati più attivi.
Fast Backtesting – Test rapidi e accurati su MT5.
Info Panel – Informazioni in tempo reale.
Settings Overview
Crypto Platforms: Compatibile con Binance, OKX, Bybit.
Trade Execution: Controllo dello slippage e del timing.
Lot Sizing: Lotto dinamico o fisso.
Breakout Range: Livelli configurabili.
Stop Loss & Take Profit: SL/TP virtuali, breakeven, trailing.
What You Get
Set file pronti per il trading reale.
Supporto gratuito.
Performance verificata, oltre +1400% in reale.